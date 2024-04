Zack Snyder tomó prestada una escena de ‘Liga de la Justicia 2’ para la última entrega de ‘Rebel Moon’

«Rebel Moon (Parte dos): La guerrera que deja marcas» retoma la épica saga de Kora y los guerreros que han sobrevivido. En este punto, están dispuestos a sacrificarlo todo y luchar con los valientes habitantes de Veldt para defender lo que una vez fue una pacífica aldea y ahora es un nuevo hogar para quienes perdieron el suyo en la lucha contra Mundo Madre. En la víspera de la batalla, los guerreros se enfrentan a su propio pasado y revelan su razón para pelear. A medida que toda la fuerza del Reino cae sobre la incipiente rebelión, se forjan vínculos inquebrantables, surgen héroes y nacen las leyendas.

Aunque el DCEU ya es cosa del pasado y el director Zack Snyder también parece haber llegado al final de su recorrido con la Liga de la justicia (Justice League), eso no significa que haya soltado muchas de las ideas que tenía para su secuela. De hecho, recientemente, el cineasta confesó que una escena que tenía en mente para una próxima película fue reutilizada en la última película de Rebel Moon.

Rebel Moon: La guerrera que deja marcas (Rebel Moon: The Scargiver) debutó el viernes pasado por la pantalla de Netflix, como el segundo capítulo de la saga espacial creada por Snyder. Esta incluyó una escena a modo de “última cena” en la que Kora y su equipo de rebeldes intercambian historias de guerra mientras esperan la batalla final contra el Almirante Noble. Según mencionó el director en una reciente entrevista, esta escena originalmente fue pensada para su secuela de la Liga de la Justicia.

“Hay absolutamente una Última Cena en Liga de la Justicia 2, y la escena los tenía contando las historias de cómo llegaron allí, porque la secuela iba a ambientarse 10 años en el futuro”, explicó Snyder. “Así que eso era más o menos, y sí, Rebel Moon tiene un tipo de estructura similar a la escena de Liga de la Justicia 2 que pensamos”, añadió. El director también reconoció que varias de sus ideas anteriores fueron volcadas en la película. Sin embargo, todavía se guardó algunas en el caso que algún día exista la posibilidad de concretar aquella continuación.

Zack Snyder en el set de Liga de la justicia ©️ 2021 HBO, Inc.

Por el momento, Zack Snyder está concentrado en el desarrollo de múltiples proyectos para Netflix. Además de las dos partes de Rebel Moon y un corte del director (sus famosos “Snyder’s cut”), según él hay material para unas dos o cuatro películas más dentro de ese universo. A su vez, también se encuentra trabajando en una serie animada original ambientada en el mundo de la mitología nórdica denominada Twilight of the Gods. Se espera que esta última llegue al catálogo de la N roja en la segunda mitad del 2024.

Rebel Moon: La guerrera que deja marcas, ¿la peor de todas?

La historia de Kora y compañía termina en la segunda entrega de "Rebel Moon". (Créditos: Netflix)

Si bien Zack Snyder continúa teniendo una fuerte base de fanáticos, durante las últimas décadas no ha encontrado el mismo éxito con los críticos. Más allá de El Amanecer de los Muertos (Dawn of the dead, 2004) el remake de la icónica película de George Romero, ninguna de sus películas ha recibido una puntuación alta en Rotten Tomatoes. Dentro de este esquema, Rebel Moon tampoco fue la excepción. La segunda parte tuvo una recepción crítica más fría que la primera película, lo que la posiciona como una de las peores de su filmografía.

Rebel Moon parte uno y dos se encuentran disponibles en el catálogo de Netflix.