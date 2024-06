Desde God of War a Tomb Raider: las adaptaciones de videojuegos que llegarán a Prime Video

God of War Ragnarök (captura: PlayStation 5)

Por varias décadas las adaptaciones de videojuegos fueron asociadas con producciones cuestionables o fracasos económicos. Sin embargo, esta tendencia ha comenzado a cambiar. Largometrajes como Super Mario Bros: La película o series como The Last of Us y Fallout, han demostrado que, en las manos correctas, estas propiedades son capaces de dar como resultado productos rentables y de calidad.

Mientras decenas de proyectos que incluyen a títulos como Death Stranding, Watch Dogs, e incluso, Among Us están en distintas instancias de desarrollo, Amazon MGM Studios empieza a delinear su propia hoja de ruta en materia de adaptaciones. Like a Dragon, God of War y Tomb Raider, repasamos algunas de las series que verán la luz a través de Prime Video en un futuro no tan lejano.

El universo de Tomb Raider llegará a Prime Video

Alicia Vikander en Tomb Raider: las aventuras de Lara Croft

Mientras Netflix se prepara para estrenar su propia producción animada en octubre próximo, Amazon MGM Studios ya puso en marcha una nueva serie televisiva que revisitará la franquicia Tomb Raider. Esta nueva historia inspirada en la popular saga de los videojuegos de Crystal Dinamics tendrá su estreno por la pantalla de Prime Video y consistirá en un proyecto de acción real comandado por la ganadora del Emmy, Phoebe Waller-Bridge.

Waller-Bridge no solo es conocida por crear y protagonizar la serie Fleabag, también participó delante y detrás de cámaras tanto en la saga de Indiana Jones como en la de James Bond. Dado que el personaje de Lara Croft está inspirado en ambas propiedades, este proyecto se ha convertido en un desafío muy especial para la escritora y actriz.

Por el momento esta serie que se anunció durante 2023, continúa en instancias de desarrollo y los detalles sobre su trama son escasos. Sin embargo, en mayo pasado durante el último Upfront de Amazon, se anunció que el siguiente paso será iniciar el proceso de casting para dar con la actriz que interprete el rol principal. “Phoebe tiene una historia de amor de toda la vida con Lara Croft y muy pronto comenzaremos la búsqueda de quién interpretará este papel icónico. Simplemente no puedo esperar”, declaró la ejecutiva de Amazon MGM Studios, Jennifer Salke.

God of War ya tiene parte de su equipo armado

God of War, de Sony Santa Monica.

Aunque por varios años se barajó la posibilidad de adaptar God of War a las pantallas, no fue hasta 2022 que el proyecto aterrizó en terreno firme gracias a un acuerdo entre Amazon y Sony que lo hizo oficial. Al igual que la serie de Tomb Raider, el título todavía se encuentra en instancias de desarrollo y todavía no se ha fijado una ventana tentativa de rodaje o estreno.

Sin embargo, ya hay un equipo con algunos nombres conocidos a bordo. De acuerdo a los últimos informes, la serie de God of War contará con la dirección de Rafe Judkins (La rueda del tiempo), mientras que Mark Fergus (Iron Man) y Hawk Ostby (The Expanse) escribirán la historia y la producirán. Además, el director del videojuego God of War, Cory Barlog, también será productor ejecutivo algo que garantiza que la serie sea fiel al material original.

El jefe de PlayStation Productions, Asad Qizilbash (Uncharted) también reveló a través del Podcast Oficial de PlayStation que para God of War se utilizará el mismo cuidado y fórmula que manejaron con The Last of Us. “Vamos a contar la historia del juego porque podemos, porque es una serie, tenemos el tiempo para hacerlo y tenemos los episodios necesarios para poder hacerlo”, declaró el ejecutivo.

En cuanto a su reparto, se mencionaron muchos nombres conocidos que van desde La Roca hasta Jason Momoa, pero mucho de esto es puro rumor. Barlog desmintió la participación de la estrella de Black Adam y aunque Momoa podría ser un buen fichaje, todavía no hay un anuncio oficial relacionado con su participación.

Like a Dragon: Yakuza, el último gran anuncio

Like a dragon - Prime Video anuncia la serie live action inspirada en la saga de videojuegos

Mientras que las fechas de lanzamiento para las series de Tomb Raider y God of War todavía son un misterio, la adaptación con actores reales de Like a Dragon (anteriormente conocida como Yakuza) ya tiene pactado su estreno por Prime Video para octubre de este año.

La producción televisiva inspirada en la saga de juegos de Sega contará de seis episodios y estará dirigida por Masaharu Take (The Naked Director). Se tratará de una historia original que toma como punto de partida el primer juego de la serie y seguirá los pasos de Kazuma Kiryu en dos periodos de tiempo, 1995 y 2005.

Like a Dragon: Yakuza está protagonizada por el actor Ryoma Takeuchi (Kamen Rider) en el papel de Kazuma Kiryu, un guerrero de la Yakuza con un fuerte sentido de la justicia, el deber y la humanidad. Según el último comunicado de la compañía, los tres primeros episodios se estrenarán por Prime Video el próximo 25 de octubre, mientras que los últimos tres se unirán al catálogo el 1 de noviembre.