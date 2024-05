Sony anunció Days of Play 2024, el festival de PlayStation con muchas ofertas y actividades en su plataforma

Days of Play 2024 de PlayStation.

PlayStation anunció Days of Play 2024, una celebración digital que ofrecerá ofertas en hardware, juegos, contenido, nuevos desafíos y más para los adeptos a la consola de Sony. A través de plataformas como PlayStation Plus, PlayStation Store y la tienda PlayStation Gear, los fanáticos podrán acceder a diferentes ofertas, desafíos y actividades desde el 29 de mayo hasta el 12 de junio.

Esta celebración es una tradición de la comunidad de la empresa japonesa que comenzó hace siete años para agradecer a sus fieles seguidores. Desde la plataforma, confirmaron a través de una publicación en su blog oficial que los usuarios obtendrán nuevos avatares de manera gratuita durante los días que dure el festival.

Days of Play 2024 de PlayStation.

Los personajes más emblemáticos de PlayStation, como Kratos y Atreus de God of War y Aloy de la franquicia de Horizon, estarán presentes. Además, Sony confirmó los juegos que estarán disponibles desde el 4 de junio en PlayStation Plus, incluyendo SpongeBob Squarepants: The Cosmic Shake, AEW Fight Forever y Streets of Rage 4.

También, el servicio de suscripción ofrecerá ofertas de tiempo limitado en contenido especial, incluyendo producciones que se sumarán al catálogo de juegos, títulos para PlayStation VR2 y adiciones de juegos PlayStation 2 al catálogo de PlayStation Plus Premium.