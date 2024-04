Festival of the Living Dead: la inesperada secuela del clásico de George Romero presenta su avance

Mientras asisten a un festival para conmemorar el ataque zombi original, Ash y sus amigos se encuentran con los muertos vivientes y deben defenderse o ser devorados.

Los zombies se han convertido en uno de los monstruos con mayor impacto en la cultura popular de los últimos años con apariciones en películas, series, videojuegos y novelas gráficas. Pero esto no hubiese sido posible sin el aporte del fallecido cineasta George A. Romero. El director sentó las bases del zombie arquetípico a partir de su película de 1968, La noche de los muertos vivientes (The Night of the Living Dead), cinta que dio lugar a una franquicia que se extendió por décadas.

Con un presupuesto ínfimo y recursos propios, la ópera prima del director logró recaudar 18 millones de dólares a nivel internacional llegando a ganar más de 250 veces su presupuesto y convirtiéndola en una de las producciones cinematográficas más rentables jamás realizadas. Curiosamente, debido a un error de Romero y equipo, la película se exhibió sin abonar derechos de autor y la mayor parte de su recaudación quedó en manos de los cines y autocines que la proyectaban.

Dado que se convirtió en una pieza de dominio público, existen numerosas versiones en formato casero y homenajes de La noche de los muertos vivientes, a la vez que puede ser vista y descargada de forma gratuita en algunos sitios web. Como resultado de esto, también ha recibido una inesperada secuela a más de cinco décadas de su estreno original: Festival of the Living Dead (en español, el Festival de los muertos vivientes).

Esta nueva película de zombis (que poco tiene que ver con George Romero), fue desarrollada por una dupla de cineastas, las hermanas Jen y Sylvia Soska conocidas por su trabajo en Rabid. Como bien se puede apreciar en un avance recién estrenado, su historia se ambienta en el universo del filme de 1968, pero cinco décadas después, centrándose en los nietos de Duane, el protagonista de la película original.

Festival of the Living Dead (2024) Captura del tráiler oficial

“Han pasado más de 50 años desde el ataque zombi original de La noche de los muertos vivientes y el horrible suceso se ha convertido en objeto de morbosa nostalgia. En busca de diversión, Ash y sus amigos asisten al Festival de los Muertos Vivientes. Pero el festival se ve interrumpido cuando una ráfaga de polvo espacial radiactivo golpea el festival y deben defenderse o ser devorados por los muertos vivientes”, reza su sinopsis oficial.

Festival of the Living Dead cuenta con el protagónico de Ashley Moore (Sé lo que hicieron el verano pasado) y Camren Bicondova (Gotham). A diferencia de su antecesora, esta nueva cinta se saltará los autocines y salas. En cambio, verá la luz a través del servicio de streaming Tubi el próximo 5 de abril.