Godzilla y Kong: lo que sabemos sobre la nueva película del Monsterverse de Legendary

Una aventura completamente nueva que enfrenta al todopoderoso Kong y al temible Godzilla contra una colosal amenaza no descubierta escondida dentro de nuestro mundo, desafiando su propia existencia y la nuestra. (Warner Bros. Pictures)

Los titanes de Legendary regresan para un enfrentamiento épico. Luego del logro de taquilla que supuso de Godzilla vs. Kong (2021) -que pudo dejar su marca durante la pandemia mientras muchas producciones fracasaban en llevar al público a las salas-, el Monsterverse se prepara para un nuevo capítulo con Godzilla y Kong: el nuevo imperio (Godzilla x Kong: The New Empire), uno de los grandes tanques cinematográficos de este año.

Esta nueva producción a cargo de Adam Wingard (Death Note, 2017) promete ser la más grande y ambiciosa hasta la fecha. Se trata del quinto filme de la franquicia iniciada en 2014 y se ambientará tras los eventos ocurridos en su antecesora de 2021, en la cual ambos titanes se enfrentaron por primera vez. Como se pudo ver en el primer avance lanzado en la CCXP 2023, la trama también se adentrará en el lore de la Tierra Hueca y presentará a una nueva amenaza que obligará tanto a Godzilla como a King Kong a unir fuerzas y formar equipo para derrotarla.

Wingard declaró previamente que cree que explorando y explicando la Tierra Hueca, Godzilla y Kong: el nuevo imperio puede ofrecer más información sobre el origen de los Titanes, cómo llegaron allí y por qué subieron a la superficie. También afirma que las películas anteriores han generado suficiente misterio en torno al lugar y que considera que llegó el momento de responder muchas preguntas.

Godzilla y Kong: el nuevo imperio (Warner Bros. Pictures)

La película también traerá de regreso a algunos talentos conocidos como es el caso de Rebecca Hall, Brian Tyree Henry y Kaylee Hottle, retomando sus roles de la entrega anterior. El actor de Downton Abbey, Dan Stevens, también se unirá al equipo en un papel central aún por revelar. El resto del reparto lo completan Rachel House (Thor: Ragnarok), Alex Ferns (The Batman), Fala Chen (Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos) y Mercy Cornwall (Dive Club). Sin embargo, Alexander Skarsgård, Julian Dennison y Kyle Chandler no retomarán sus papeles en esta entrega.

La noticia más reciente sobre Godzilla y Kong: el nuevo imperio es que el público podrá experimentar sus emociones antes de lo esperado. A inicios de esta semana Warner Bros. y Legendary anunciaron que la fecha de estreno se adelantó en el calendario del 12 de abril al 29 de marzo de 2024. De esta forma, está previsto que la película se estrene el fin de semana que abandonaron la nueva película de Ghostbusters: Apocalipsis fantasma y Mickey 17, de Bong Joon-ho.