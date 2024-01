Adam Driver ofrece información sobre Megalópolis de Francis Ford Coppola: ‘la película es salvaje’

Marlon Brando y Francis Ford Coppola en El Padrino

Francis Ford Coppola, reconocido como uno de los cineastas más influyentes en la historia del cine, se prepara para marcar su regreso a la pantalla grande en el año 2024 con su nuevo largometraje, Megalopolis. Este proyecto se suma a su extenso catálogo, que incluye obras consagradas como la trilogía El Padrino (The Godfather), Apocalypse Now, Drácula de Bram Stoker (Bram Stoker’s Dracula - 1992) y El poder de la justicia (The Rainmaker - 1997).

El cineasta ha anhelado la realización de este audiovisual desde la década de 1980, y a pesar de algunos contratiempos, el rodaje finalmente concluyó en marzo de 2023. La película cuenta con un elenco destacado, entre ellos, Adam Driver (Star Wars: el despertar de la fuerza), quien compartió su entusiasmo por el proyecto en una entrevista con Collider: “La película es salvaje. Es tan imaginativa, grande, épica y audaz. Requiere un riesgo y no podría estar más emocionado por ello”.

Francis Ford Coppola en el set de Megalópolis

Coppola, enfrentándose a la resistencia de los grandes estudios, optó por financiar la película con sus propios recursos, un presupuesto estimado en 120 millones de dólares, obtenidos de la fortuna generada por su empresa de vinos. El director expresó anteriormente que ningún estudio estaba dispuesto a otorgarle la absoluta libertad que buscaba para Megalopolis.

Driver elogió el proceso de filmación, destacando la generosidad y filosofía de Coppola: “Debido a que él mismo lo financió, hizo que el proceso de filmación fuera una de las mejores experiencias, si no la mejor, que he tenido. No hubo exceso de conversación. No podía dejar de pensar: ‘Oh, así es como deberían ser las películas’”.

La trama de Megalopolis seguirá a un arquitecto que busca reconstruir la ciudad de Nueva York después de un desastre devastador. El elenco incluye a destacadas figuras como Aubrey Plaza (The White Lotus), Nathalie Emmanuel (Juego de tronos), Forest Whitaker (La habitación del pánico), Laurence Fishburne (Matrix), Jon Voight (Vaquero de medianoche), Talia Shire (Rocky) y Shia LaBeouf (Transformers).