Rockstar Games sufre una filtración que revela detalles sobre proyectos cancelados

Los leaks, o filtraciones, nunca son buena noticia, ni aportan nada positivo, de ninguna manera, a la industria de los videojuegos. Romi Pereyra y Nico Rábago te cuentan todo lo que sabemos sobre esta nueva filtración de Rockstar Games.

Con el reciente anuncio del esperadísimo Grand Theft Auto VI, Rockstar Games inevitablemente vuelve a ser uno de los centros de atención primordiales. Dado el cariño que la gente le tiene a la serie de GTA, cualquier novedad sobre la misma es altamente codiciada. Tal es así que el estudio viene de sufrir varias filtraciones por parte de hackers, a tal punto que tuvieron que revelar el tráiler del nuevo juego antes de tiempo porque se había filtrado. Ahora, Rockstar vuelve a protagonizar una historia de filtración, esta vez involucrando su juego más popular hasta el momento: Grand Theft Auto V.

Esta filtración se debe a que un grupo de hackers consiguió acceso al código fuente de Grand Theft Auto V durante este pasado fin de semana de Navidad. Esto significa que estas personas son capaces de ver las líneas de código que permiten que el juego funcione, y así poder conocer hasta los detalles más profundos. Tanto es así, que en el código fuente de un título a veces queda información que no se llegó a utilizar, o que hace referencia a otros proyectos. En este caso en particular, el código fuente revela que Rockstar efectivamente se encontraba trabajando en una expansión protagonizada por Trevor, como sugerían filtraciones anteriores. Además, en esta filtración hay algo de código de GTA 6, aunque no lo suficiente como para discernir detalles del juego.

Grand Theft Auto V, de Rockstar Games.

Lo que también llama la atención son las menciones a juegos cancelados de Rockstar. Entre el código filtrado pueden encontrarse datos del mapa de Agent, un juego de espías que Rockstar había anunciado en la E3 de 2009 como un exclusivo de PlayStation 3 del cual posteriormente nunca se conoció nueva información oficial y fue abandonado hace algunos años. En el código fuente también se hacen varias menciones a Bully 2, la secuela del clásico de PlayStation 2 cuya existencia se rumoreaba hace años sin ser confirmada. Los más recientes rumores indicaban que este título había sido cancelado en el 2017 para que Rockstar pueda enfocarse en GTA 6 y Red Dead Redemption 2.

Luego de esta filtración, Rockstar se une a otros estudios importantes que vienen de sufrir violaciones de seguridad recientemente. El estudio Rocksteady fue víctima hace poco de unas filtraciones que revelaron detalles sobre el juego Suicide Squad: Kill the Justice League, mientras que Insomniac Games protagonizó un enorme episodio de filtraciones en el que se conocieron los planes del estudio hasta el año 2035.