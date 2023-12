Payasos asesinos del espacio exterior: el director de la película busca revivir la propiedad con una serie

Payasos Asesinos del Espacio Exterior (1988) - captura del tráiler oficial (MGM)

Ya pasaron más de tres décadas y media desde el lanzamiento de la comedia de culto Payasos Asesinos del Espacio Exterior (Killer Klowns From Outer Space, 1988). No obstante, su director Stephen Chiodo todavía no suelta la idea de una continuación. De hecho, además de la expansión de la historia a través de un próximo videojuego, el responsable del clásico de culto ochentero asegura tener un gran concepto para una serie de televisión.

Durante años, Chiodo y sus hermanos (también guionistas y productores) han estado trabajando en una secuela de la película. Desafortunadamente, conflictos relacionados con sus derechos impidieron que este proyecto siguiera adelante. Ahora, el director asegura tener una idea clara sobre cuál podría ser el siguiente paso para la propiedad: “Mi objetivo es hacer una miniserie de ocho capítulos para servicios de streaming”, mencionó Chiodo en el nuevo número de la revista SFX.

“Tenemos un gran concepto que continúa la historia de nuestros personajes principales. Seguiremos a un nuevo grupo de adolescentes que se topan con los payasos y conocen a un borracho que vive en su furgoneta: es Mike Tobacco. Hay una gran invasión y acabamos en el planeta de los payasos. Tenemos un montón de ideas geniales sobre hacia dónde va este universo. Aún no has visto los animales del planeta de los payasos. Tenemos todo un mundo de cosas en mente”, reconoció.

En 2021, el director de Payasos asesinos del espacio exterior reveló que hubo intenciones de revivir a los peculiares alienígenas con una película para televisión en el marco de un acuerdo con MGM y SYFY. Sin embargo, la negociación no prosperó y el proyecto quedó en la nada. Ahora, con un videojuego multijugador en preparación que tiene una ventana de lanzamiento para 2024, la expectativa en la propiedad continúa aumentando y es una buena noticia saber que Chiodo tiene un plan para la propiedad.

Payasos Asesinos del Espacio Exterior se encuentra disponible en Prime Video.