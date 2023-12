Cannibal Tales: la novela visual del estudio italiano Fantastico Studio, basada en un guión de Ruggero Deodato

Cannibal Tales | Fantástico Studio | Ruggero Deodato

Las películas que marcan un antes y un después, no siempre son de nuestro agrado. Ruggero Deodato no es un reconocido cineasta si hablamos de taquilla, de popularidad con el público más popular, o cantidad de éxitos en su carrera, pero ha hecho muchas películas en su Italia natal. En el género del terror, el hombre es una suerte de mito que supo filmar una película que revolucionó, de alguna manera, la industria en su momento: Holocausto Caníbal se estrenó en 1980 y no solo fue la abuela de las cintas de metraje encontrado, sino que fue prohibida en mucho países por su nivel de violencia explícita.

Si hablamos de caníbales, Deodato es todo un estandarte. Es imposible pensar en su nombre sin pensar en el género del terror.

Dicho esto, vamos a la noticia que nos compete. Fantastico Studio anunció que su próximo título, llamado Cannibal Tales, tendrá fecha de lanzamiento en marzo de 2024. El desarrollo está a punto de terminar, y se afirma que ya se han implementado todas las escenas del juego, y que actualmente se están perfeccionando los diferentes ajustes en diseño y dificultad, así como también las funciones de guardado, con el objetivo de concluir el desarrollo en enero.

Este plan de producción apunta al Steam Next Fest de febrero, a donde quieren llegar cómodos y con tiempo para testear bien las cosas. En ese momento, habilitarán una nueva demo de Cannibal Tales. La demo original, lanzada en octubre de este año, todavía está disponible en la página de Steam por si quieren ir a probar esta enfermiza locura de terror no apta para sensibles.

Haciendo un poco de historia, la empresa italiana Fantastico Studio estuvo a cargo de los ports de títulos como Saturnalia o Beholder 3, entre otros. Allá por 2020, habían anunciado una colaboración con Ruggero Deodato, quien falleció a fines de diciembre de 2022.

El juego, inicialmente titulado Cannibal, sufrió varias modificaciones en el camino. La primera fue su cambio de nombre, que de llamarse Cannibal pasó a llamarse Borneo: A Jungle Nightmare. Deodato fallece, los presupuestos se achican y, para no dejar morir el título, quizás en homenaje al director italiano, Fantastico Studio decide acortar el alcance de la producción del juego y se vuelcan a crear una novela visual basada en un guión que había escrito Deodato.