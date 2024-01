Los anuncios más importantes de la Jump Festa 2024

Chainsaw Man seguirá su historia con una película de la mano del estudio MAPPA. Continuando donde terminó la primera temporada del anime, esta nueva producción adaptará uno de los arcos más populares de manga de Tatsuki Fujimoto. Lucas Rivarola y Romi Pereyra te cuentan todo lo que tenés que saber.

Este fin de semana se celebró en Tokio, Japón, una nueva Jump Festa, el evento anual de manga y anime enfocado a las obras publicadas por la editorial Shueisha, quien tiene en su catálogo revistas de manga como Square, V Jump, Saikyo Jump, Shonen Jump+ y la icónica Weekly Shonen Jump. Shueisha es casa de algunos de los manga más populares que existen y existieron, como Dragon Ball, Slam Dunk, Rurouni Kenshin, y actualmente Jujutsu Kaisen, One Piece, Demon Slayer y Chainsaw Man entre muchos otros.

Durante los dos días del evento, que siempre tiene lugar en diciembre de cada año desde 1999, se anuncian todas las novedades de los anime y manga de la editorial para el futuro cercano, aparte de acompañarlo con la presentación de nuevos tráilers, paneles a cargo de los actores de voz y los mangakas (creadores) de cada obra, presentación de nuevo merchandise, videojuegos y mucho más. En esta nota te resumimos los anuncios más destacados de la Jump Festa 2024.

THE ONE PIECE (WIT Studio)

One Piece

En uno de los anuncios más celebrados de la Jump Festa, One Piece va a tener una remake de su anime por parte de WIT Studio. Este estudio estuvo a cargo de tres temporadas de Attack on Titan (Shingeki no Kyojin) antes de pasar a MAPPA, hizo la temporada 1 de Vinland Saga, también antes de pasar a manos de MAPPA, y más recientemente, realizó el anime de Ranking of Kings (Osama Ranking) y Spy x Family.

Llevará el título de THE ONE PIECE y se desarrollará en colaboración con Netflix en conmemoración por los veinticinco años del lanzamiento del anime original. Recordemos que One Piece cuenta ya con un anime en curso a cargo de Toei Animation, que estrenará su temporada número 21 el 7 de enero. En este evento, aprovecharon para mostrar la nueva apertura y cierre, titulados “Aaah!” por Hiroshi Kitadani y “Dear Sunrise” por Maki Otsuki.

Chainsaw Man (MAPPA)

Chainsaw Man

En un panel que contó con la presencia de los actores de voz del anime de Chainsaw Man, Kikunosuke Toya (Denji), Shogo Sakata (Aki Hayakawa), Fairouz Ai (Power) y Tomori Kusunoki (Makima), anunciaron la producción de una película que adaptará el arco de Reze de parte de MAPPA, titulada Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc. Aparte de mostrar un teaser visual de la película, presentaron a Reina Ueda como la actriz de voz de Reze.

Su creador, Tatsuki Fujimoto, brindó un mensaje especial en el que explicó que basó la relación de Denji y Reze en la película Jin-Roh: The Wolf Brigade. No tuvimos novedades sobre una segunda temporada, pero de lo poco que pudimos ver en el teaser visual de la película, parece que MAPPA va a cambiar el criticado estilo artístico cinemático de la primera temporada por uno más cercano al del manga de Fujimoto.

Jujutsu Kaisen Temporada 2 (Crunchyroll).

Jujutsu Kaisen

Con una segunda temporada aún en curso, no hubo novedades acerca del anime y los anuncios se centraron en el manga. En el panel conducido por Enoki Junya (Yuuji Itadori), Yuichi Nakamura (Gojo Satoru), Yuma Uchida (Megumi Fushiguro) y Junichi Suwabe (Ryomen Sukuna), actuaron en vivo algunos de los más icónicos paneles del manga que aún no están animados, dándole al público una muestra de lo que se viene.

También contó con un mensaje de parte de su creador, Gege Akutami, en el que mencionó que es muy posible que esta Jump Festa sea la última que coincida con la serialización del manga, insinuando por segunda vez que el final está cerca. Más importante aún, se anunció que el manga cuenta ya con la increíble cifra de 90 millones de copias en circulación, superando las 84 millones de copias de Hunter x Hunter. Por último, hubo anuncios respecto de la obra de teatro que está en cartel actualmente, el videojuego Phantom Parade, revelaron la tapa del volumen 25 y presentaron una nueva exhibición focalizada en el manga a desarrollarse en el verano japonés.

Blue Exorcist (Aniplex)

Blue Exorcist

En el escenario especial del 16 de diciembre, presentaron un nuevo tráiler de la tercera temporada de Blue Exorcist (Ao no Exorcist), Shimane Illuminati Saga, junto con las nuevas visuales. La tercera temporada se estrenará el 6 de enero de 2024. También se anunciaron los actores de voz de algunos nuevos personajes, como el aclamado Tomokazu Seiki en el rol de Lewin Light, Koki Uchiyama como Lucifer y Nobuyuki Hiyama como Michael Gedoin.

Entre otras novedades, se reveló un tráiler del nuevo videojuego Alterna Welt: Blue Exorcist Gaiden, que se lanzará en el verano japonés de este año para celulares y PC, y mostraron la tapa del tomo número 30 del manga.

My Hero Academia (TOHO Animation)

My Hero Academia

La Jump Festa 2024 nos trajo un nuevo tráiler de la séptima temporada de My Hero Academia (Boku no Hiro Akademia) y una fecha de salida para el 4 de mayo de 2024. Además, se anunció que previo a su estreno, se lanzarán cuatro episodios especiales a modo de recapitulación titulados My Hero Academia Memories, que contará con algunas escenas nuevas. El primero de estos episodios estará disponible el 16 de abril de 2024.

También tuvimos la confirmación de que la nueva película, que lleva el nombre de My Hero Academia The Movie 4, va a estrenarse en el verano japonés de 2024 y compartieron una nueva imagen de la película. Este film va a contar con una historia original, pero no es para preocuparse, ya que el creador de My Hero Academia, Kohei Horikoshi, se encuentra involucrado como supervisor general y diseñador de los personajes.

Kaiju No. 8 (Production I.G.)

Kaiju No. 8

En el escenario dedicado a Kaiju No. 8 del domingo 17, se presentó un nuevo tráiler del anime, que como novedad se transmitirá en vivo por X/Twitter aparte de Crunchyroll. Su estreno está previsto para abril de 2024 y será producido por Production I.G., dirigido por Shigeyuki Miya, con Studio Kara a cargo del diseño de los kaiju. Su autor Naoya Matsumoto compartió un mensaje especial con el público, en el que dijo estar impresionado con las actuaciones de voz del anime, siendo que siempre fue su sueño ver su manga adaptado.

Por otro lado, se anunció un spin off del manga, titulado side B, que se lanzará el 5 de enero y será ilustrado por Kentaro Hidano de Ziga. La historia seguirá el día a día de miembros de las Fuerzas de Defensa.

Dandadan (Science SARU)

Otros anuncios

Haikyuu!: El popular anime centrado en un equipo de vóley reveló un nuevo tráiler de una de las dos películas anunciadas que finalizarán el anime. Batalla Decisiva en el Basural (Gekijōban Haikyu!! Gomi Suteba no Kessen) se estrenará en Japón el 16 de febrero de 2024. También se pudo conocer la canción especialmente compuesta para la película, “Orange”, compuesta por el grupo de rock japonés SPYAIR.

Dandadan: Se anunció la producción del anime de parte del estudio Science SARU, a estrenarse en octubre de 2024, junto con un trailer y la confirmación del elenco, incluyendo a Mayumi Tanaka, quien le da la voz a Luffy en ONE PIECE, como Tābo Babā y a Shion Wakayama como Momo Ayase.

Blue Box (TMS Entertainment)

Blue Box: Mostraron el primer tráiler de este manga romántico de deporte, junto con la confirmación de que será producido por Telecom Animation Film y TMS Entertainment. También pudimos ver algunas de las visuales principales, y se anunció a Akari Kito en el rol de Hina.

Red Cat Ramen: Se presentó el primer tráiler de la adaptación a anime de este manga del autor ANGYAMAN producido por E&H Production, acerca de un restaurante de ramen manejado por gatos. También confirmaron al legendario actor Kenjiro Tsuda en el papel del gato protagonista y un estreno previsto para julio de 2024.

MASHLE: Magic and Muscles (Crunchyroll)

MASHLE: Magic and Muscles: Se confirmó la fecha de estreno de la segunda temporada para el 6 de enero de 2024, junto con un nuevo tráiler. También presentaron al resto del elenco, incluyendo a Junichi Suwabe como Ryoh Grantz, Reiji Kawashima como Finn Ames, Yuuki Kaji como Rayne Ames y Chiaki Kobayashi en el rol de Mash Burnedead.

Gintama: La novedad principal fue que en 2025 se estrenará la adaptación del spin off de Gintama, 3-nen Z-gumi Ginpachi sensei. Este spin off está centrado en las aventuras del profesor Ginpachi Sakata y sus alumnos en la secundaria Gintama. También, para celebrar los veinte años de este manga, se realizará una exhibición especial durante el invierno japonés.

BLEACH (Aniplex)

BLEACH: Mostraron un nuevo tráiler de la tercera parte del último arco de BLEACH, La Guerra Sangrienta de los Mil Años (Sennen Kessen-hen), que se estrenará en 2024.

Rurouni Kenshin: Luego de la primera temporada de la remake de Rurouni Kenshin por parte de Liden Studios en 2023, Jump Festa nos presentó un nuevo tráiler de la segunda parte, el arco de la saga de Kioto, que saldría el próximo año. También pudimos ver las nuevas visuales y diseños de algunos de los personajes principales de esta saga, como Makoto Shishio, interpretado por Makoto Furukawa y Daiki Yamashita en el rol de Soujiro Seta.

Hell‘s Paradise: Jigokuraku: Presentaron un nuevo teaser visual de la segunda temporada y confirmaron a Ryota Suzuki como Yamada Asaemon Shugen.

Undead Unluck (David Production)

Undead Unluck: Se confirmó la fecha de lanzamiento de la segunda parte del anime de Undead Unluck para fines de enero de 2024, junto con un nuevo tráiler. También revelaron el nuevo opening, Love Call, interpretado por Shui!, y Kono Ai ni Kanau Mon wa Nai de la banda de rock Okamoto‘s como ending.

New Prince of Tennis: Se anunció la adaptación del partido de semifinales del Mundial Sub 17 de Japón contra Alemania de New Prince of Tennis, junto con una fecha de salida para octubre de 2024.

The Elusive Samurai: Vimos un nuevo tráiler de esta adaptación a anime producida por Studio CloverWorks que está prevista a estrenarse en 2024. The Elusive Samurai es un manga histórico en el que Ashikaga Takaujia asesina a la familia del protagonista, Hojo Tokiyuki, quien buscará venganza junto con un monje de reputación cuestionable y sus seguidores.