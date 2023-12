Las mejores películas independientes del 2023

La adaptación cinematográfica de la novela de Judy Blum aborda la adolescencia con sensibilidad y humor. (Créditos: HBO Max)

Con una distribución pequeña y méritos que resultan enormes, el cine independiente muchas veces debe luchar para hacerse un lugar en la cartelera. Afortunadamente este 2023 nos sorprendió con propuestas tan variadas como innovadoras y algunas películas lograron darle una batalla más que digna a los tanques de turno.

Desde la comedia estudiantil El club de las peleadoras de Emma Seligman hasta el drama romántico Past Lives, pasando por la revelación del terror Háblame y la aclamada Todos Somos Extraños, repasamos las películas más destacadas del ámbito independiente de los últimos meses.

El club de las peleadoras

Shortcomings

Past Lives

BlackBerry

Rye Lane: Un amor inesperado

¿Estás ahí, Dios? Soy yo, Margaret

Los que se quedan

Háblame

Infinity Pool

Todos somos extraños

El club de las peleadoras - Bottoms (Dir. Emma Seligman)

"Bottoms" tuve su debut en el Festival de Cine SXSW el pasado 11 de marzo y se estrenó en cines de forma limitada el 25 de agosto. (Créditos: Prime Video)

Bottoms (El club de las peleadoras en Hispanoamérica), la segunda obra cinematográfica de la directora Emma Seligman, sigue la estela de su renombrado debut en 2020 con Shiva Baby. En esta ocasión, Seligman nos sumerge en una nueva comedia protagonizada por PJ, interpretada por Rachel Sennott, quien ya destacó en su papel principal en la primera película, y Josie, encarnada por Ayo Edebiri (El oso).

Ambas jóvenes, alejadas de ser las populares en la escuela, se ven atraídas por las porristas Isabel y Brittany, quienes parecen estar fuera de su alcance y solo interesadas en los chicos. Tras un incidente cómico relacionado con el novio de Isabel, Jeff, y el auto de Josie, las protagonistas deciden fundar un club de lucha femenino. Aunque inicialmente pretenden enseñar defensa personal, su verdadero objetivo es ganarse el interés de las populares.

Con matices que evocan a la icónica Heathers (1988), Bottoms se destaca como una comedia de secundaria inusual, alejándose de los convencionalismos del género. La película fusiona amor, risas, peleas y una dosis considerable de sangre, creando una experiencia cinematográfica única para una directora en su segunda película. Actualmente disponible en Amazon Prime Video, Bottoms ofrece una perspectiva fresca y audaz en el panorama del cine interpretado por adolescentes.

Shortcomings (Dir. Randall Park)

En esta imagen proporcionada por el Instituto Sundance Justin H. Min, izquierda, y Sherry Cola en "Shortcomings" de Randall Park, un filme de la selección oficial del Festival de Cine de Sundance. (Cortesía Sundance Institute vía AP)

Randall Park hace su debut en largometrajes de la mano de Shortcomings. Este drama romántico, que se extiende por poco más de hora y media, sigue la travesía de Ben Tanaka, interpretado por Justin H. Min, después de que su novia Miko (Ally Maki) lo abandona de manera sorpresiva. La narrativa se desarrolla cuando Miko decide dejar su ciudad natal para perseguir sus sueños en Nueva York mediante una pasantía.

Ben Tanaka, lejos de ser el príncipe encantado de las historias románticas convencionales, se presenta como un cineasta y cinéfilo pretencioso, con opiniones arrogantes que cree que son las mejores. Su falta de presencia en los momentos cruciales de su relación y su falta de autenticidad se manifiestan de manera evidente a lo largo de la película. La ruptura con Miko desencadena en Ben un viaje introspectivo, mientras intenta comprender la decisión de su novia y enfrenta las consecuencias de su problemática personalidad. Shortcomings es una exploración de las complejidades del amor y la autenticidad, desafiando los convencionalismos de las historias románticas clásicas a través del lente de Randall Park.

Past Lives (Dir. Celine Song)

Past Lives de Celine Song se estrenó en el Festival de Cine Sundance 2023

Siguiendo en el conmovedor mundo del drama romántico, nos sumergimos en Past Lives, largometraje dirigido por Celine Song. Esta película, basada libremente en las experiencias amorosas de la cineasta, sigue la vida de una joven coreana que, junto con su familia, emigró a Estados Unidos a los doce años, dejando atrás su cultura y amistades. Ya en la adultez, convertida en dramaturga, un reencuentro virtual con un antiguo amor de la infancia, desencadena un viaje nostálgico a través de los recuerdos.

A través de una emotiva videollamada entre la protagonista en Nueva York y su viejo amor en Seúl, se revela un vínculo aparentemente intacto, como si el tiempo no hubiera pasado en los últimos doce años. Esta llamada provoca un viaje al pasado, una exploración de la pregunta “¿Qué pasaría si...?” que se entrelaza con las decisiones tomadas por los protagonistas a lo largo de sus vidas. Past Lives se convierte en una profunda exploración del primer amor y su impacto duradero, ofreciendo un relato auténtico sobre aquellos amores que, simplemente, no estaban destinados a ser.

BlackBerry (Dir. Matt Johnson)

BlackBerry (Dir. Matt Johnson) - Captura del tráiler oficial

Sumergiéndonos en el mundo del drama cómico, BlackBerry nos presenta una historia única que sigue el modelo de películas como Air (2023) y Red Social (2010), esta vez explorando la narrativa detrás del dispositivo BlackBerry. Basada en el libro Losing The Signal de Jacquie McNish y Sean Silcoff, la película nos sumerge en la vida de Mike Lazaridis, interpretado por Jay Baruchel y Doug Fregin (Matt Johnson), quienes como cofundadores de Research In Motion, se enfrentan a la falta de apoyo del público a pesar de sus diseños tecnológicos innovadores.

La trama toma un giro cuando Jim Balsillie, encarnado por Glenn Howerton, entra en escena como un astuto hombre de negocios capaz de convertir sueños en oro. Juntos, estos emprendedores logran transformar su prototipo de teléfono inteligente en el icónico BlackBerry, que en su apogeo representó el 45 por ciento del mercado de teléfonos móviles. BlackBerry ofrece un viaje desde la concepción de la idea hasta el vertiginoso trayecto de lo que hoy consideramos una reliquia en el ámbito tecnológico.

Rye Lane: Un amor inesperado - Rye Lane (Dir. Raine Allen-Miller)

En Rye Lane dos jóvenes que se recuperan de malas rupturas que se conectan durante un día lleno de acontecimientos en el sur de Londres.

Rye Lane: Un amor inesperado sigue a Dom, interpretado por David Jonsson, recién abandonado por su novia, quien se refugia en el llanto dentro de un baño unisex en una galería de arte. Es en este contexto que se cruza con Yas (Vivian Oparah), quien, con empatía, le ofrece consuelo y lo invita a unirse a ella en un paseo por las bulliciosas calles de Londres.

A medida que pasean, la historia de estos jóvenes se desenvuelve a través de conversaciones y flashbacks, revelando capas emocionales mientras Dom lucha con la tristeza y la frustración, contrastando con la alegría de Yas. A lo largo de esta caminata, la película nos invita a presenciar cómo estos jóvenes se recuperan de desgarradoras rupturas mientras forjan una conexión especial durante un día repleto de acontecimientos. Rye Lane: Un amor inesperado es un relato conmovedor que celebra la resiliencia y la posibilidad de encontrar la luz incluso en los momentos más oscuros del amor.

¿Estás ahí, Dios? Soy yo, Margaret - Are You There God? It´s Me, Margaret (Dir. Kelly Fremon Craig)

La joven Abby Ryder Fortson interpreta a Margaret Simon en "¿Estás ahí, Dios? Soy yo, Margaret", enfrentando los desafíos de la adolescencia y el cambio. (Créditos: HBO Max)

¿Estás ahí, Dios? Soy yo, Margaret (Are You There God? It´s Me, Margaret), es el segundo largometraje de Kelly Fremon Craig quien, después de Mi vida a los diecisiete (Edge of Seventeen, 2016), vuelve a demostrar su sensibilidad única para retratar la adolescencia femenina.

La película adapta la novela homónima de Judy Blume y sigue los pasos de una preadolescente interpretada por Abby Ryder Fortson (Antman, 2015). Criada en un hogar con influencias católicas y judías, Margaret no solo debe enfrentarse a los cambios propios de la pubertad, sino a una mudanza en su último año de escuela primaria. Sin religión impuesta, Margaret opta por rezar como un medio para enfrentar la incertidumbre, con la inocencia propia de una chica de su edad.

Aunque carece de grandes conflictos dramáticos, ¿Estás ahí, Dios? Soy yo, Margaret ofrece un acompañamiento cálido y franco al crecimiento de su protagonista mientras enfrenta los altibajos de la vida. Es otra película en que la directora vuelve a dejar en evidencia su convicción de que los problemas de una chica no deben minimizarse solo por su edad.

La actriz Abby Ryder Fortson se destaca transmitiendo con naturalidad la timidez, inseguridades y alegrías propias de alguien de 11 años. El elenco secundario, especialmente Rachel McAdams, contribuye significativamente a la historia, explorando la complejidad de ser una madre y una persona independiente.

Los que se quedan - The Holdovers (Dir. Alexander Payne)

En esta imagen proporiconada por Focus Features, Paul Giamatti en una escena de "The Holdovers". (Seacia Pavao/Focus Features vía AP)

Sin alejarnos demasiado del drama y la pubertad llegamos a Los que se quedan (The Holdovers), lo nuevo de Alexander Payne, conocido por películas como Entre copas (Sideways, 2004) y Nebraska (2016). En esta ocasión, el cineasta sienta las bases de su historia en una secundaria de los años setenta, centrándose en la relación entre un profesor cascarrabias (interpretado por el infalible Paul Giamatti) y un adolescente rebelde.

Cuando llega la Navidad, todos los estudiantes de Barton Academy se van a sus casas para pasar las fiestas junto a sus seres queridos. Sin embargo, quienes tienen padres muy ocupados o carecen de familiares cercanos deben permanecer en la escuela. A partir de esta convivencia forzada se desarrolla un vínculo especial e inesperado entre un maestro y un alumno.

Conflictos, revelaciones y, eventualmente, un acercamiento entre los personajes, Los que se quedan no deja de lado el sello ácido de Payne, pero ofrece una mirada única y humana a las relaciones inesperadas durante las festividades navideñas.

Háblame - Talk to me (Dir. Danny Philippou y Michael Philippou)

Sophie Wilde en "Háblame", la exitosa película dirigida por Danny y Michael Philippou. (A24)

Durante este año el cine independiente también nos sorprendió con películas de género que demostraron ser verdaderas joyas y vinieron de los lugares más inesperados. Una de ellas fue Háblame (Talk to me), la película australiana hecha por los youtubers Danny y Michael Philippou que resultó ser un debut más que prometedor para sus directores.

La historia de Háblame se centra en el personaje de Mia quien, en medio del duelo por la muerte de su madre, acepta el reto de conectarse al más allá a través de una mano embalsamada que funciona como puente de dos mundos. Tras una serie de posesiones voluntarias, las cosas se salen de control y no pasa demasiado hasta que descubren que han desatado una entidad de maldad pura.

Háblame reinventa varios de los tropos típicos de las películas de posesiones con adolescentes, presentando una premisa fresca que va más allá del simple jumpscare. Se trata de una historia original que sabe jugar sus fichas y se sostiene con actuaciones destacadas de su joven reparto.

Muerte Infinita - Infinity Pool (Dir. Brandon Cronenberg)

Infinity Pool es el tercer largometraje de Brandon Cronenberg

Sin alejarnos del horror, pasamos al tercer largometraje de Brandon Cronenberg (el hijo del maestro del horror corporal David Cronenberg, que continúa haciéndole honores a su legado). Infinity Pool o Muerte infinita fue otra de las propuestas fílmicas más interesantes dentro de esta tendencia a hacer una crítica a las perversiones de las clases más altas.

Tras películas como El Menú (2022) o El triángulo de la tristeza (2022), la cinta logra ir más allá al combinar ciencia ficción y gore, con las actuaciones sublimes de Alexander Skarsgård y Mia Goth. En Infinity Pool lo que comienza como unas vacaciones perfectas en un resort de una isla remota, se convierte en un viaje directo a la violencia y el horror incalculable. Se trata de una producción que no solo apunta a un sector selecto de la sociedad, sino que logra cambiar su tono de The White Lotus a Expreso de medianoche entregando postales y escenarios verdaderamente aterradores.

Todos somos extraños - All of Us Strangers (Dir. Andrew Haigh)

Andrew Scott and Paul Mescal in ALL OF US STRANGERS. Photo by Parisa Taghizadeh, Courtesy of Searchlight Pictures. © 2023 20th Century Studios All Rights Reserved.

Todos somos extraños (All of Us Strangers) es la última sorpresa del cine independiente del 2023 y la encargada de cerrar la lista. La película se ambienta en el Londres contemporáneo y sigue la vida de Adam, interpretado por Andrew Scott, un guionista que regresa a su casa de la infancia en busca de inspiración. En su estadía tiene un encuentro casual con Harry, un vecino extrovertido y seductor interpretado por Paul Mescal. La historia se vuelve aún más intrigante cuando Adam, descubre que sus padres, están vivos (a pesar de haber supuestamente fallecido hace 30 años).

La trama se centra en la intensa y compleja relación entre Adam y Harry, explorando elementos de misterio y realidades alternas. Todos somos extraños no sólo explora profundamente las emociones y relaciones humanas, sino que también tiene el potencial de abrir nuevas conversaciones sobre la representación LGBT+ en el cine, con la posibilidad de convertirse en un referente cultural y cinematográfico en un mundo donde la diversidad y la inclusión son cada vez más importantes.