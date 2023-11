Anne Hathaway y sus películas imprescindibles

Anne Hathaway interpretando a la escritora británica Jane Austen en la biopic ´Becoming Jane´(2007)

Anne Hathaway, la talentosa actriz nacida el 12 de noviembre de 1982 en Nueva York, ha dejado su marca en la industria cinematográfica, con una presencia versátil y carismática en la pantalla grande. Comenzó su carrera a temprana edad en series de televisión, pero fue en el cine donde encontró su verdadero reconocimiento. Hathaway es conocida por su elegancia, talento y la habilidad para sumergirse en una variedad de roles.

Iniciando su carrera en la serie Y Así es la Vida (Get Real) a finales de la década de 1990, Hathaway rápidamente hizo la transición a la pantalla grande con su papel en El diario de la princesa (The Princess Diaries, 2001), dirigida por Garry Marshall. Este filme no solo la condujo a la fama sino que también pudo compartir pantalla con un ícono como Julie Andrews. Dato de color: una de las productoras de este film es Whitney Houston.

Uno de los puntos cumbre en la filmografía de Hathaway es su participación en El diablo viste a la moda (The Devil Wears Prada, 2006), dirigida por David Frankel. En este icónico clásico, la actriz compartió escena con Meryl Streep, interpretando a una joven asistente en el competitivo mundo de la moda de Nueva York. La película fue un éxito tanto crítico como comercial y dejó muchos memes para las delicias de los internautas.

En 2012, Hathaway dejó claro su talento en la historia del cine con su papel en Los Miserables (Les Misérables), dirigida por Tom Hooper. Su interpretación de Fantine le valió el Oscar a la Mejor Actriz de Reparto y demostró su destreza en el canto y la actuación dramática.

Anne Hathaway ganó un Oscar en 2013 por su interpretación de Fantine en la película Les Miserables (AP)

En una faceta completamente diferente, El caballero de la noche asciende (The Dark Knight Rises, 2012), dirigida por Christopher Nolan, muestra la versatilidad de Hathaway al asumir el papel de Selina Kyle, también conocida como Catwoman. Su actuación añadió profundidad y complejidad al personaje en este cierre épico de la trilogía de Batman de Nolan y la colocó en un podio del género superheroico.

Otra joya en la filmografía de Hathaway es Interstellar (2014), dirigida nuevamente por Christopher Nolan. En esta película de ciencia ficción, interpreta a la científica Amelia Brand, destacándose en un elenco estelar que incluye a Matthew McConaughey.

Colossal (2016), dirigida por Nacho Vigalondo -el mismo que dirigió esa gema llamada Los cronocrímenes-, es una muestra más del registro de Hathaway. En esta película de ciencia ficción y comedia, interpreta a una mujer que descubre una conexión inexplicable con un monstruo gigante que ataca Seúl. La película fue aclamada por su originalidad y la actuación de la actriz.

Anne Hathaway ha consolidado una carrera rica y variada en el cine, destacándose por su habilidad para abordar una amplia gama de géneros y personajes. Desde comedias hasta dramas intensos, pasando por la ciencia ficción y el cine de superhéroes, su filmografía ofrece una visión completa de su talento y versatilidad en la pantalla grande.