Ultraman: El ascenso, se revela el primer tráiler para la película animada de Netflix

Ken Sato, la superestrella del béisbol, regresa a su pueblo natal en Japón para convertirse en el superhéroe defensor de la Tierra #Ultraman. Sin embargo, muy pronto descubre que tiene más responsabilidades de las que pensó cuando se ve obligado a criar a la descendencia de su mayor enemigo. «Ultraman: El ascenso», la película animada repleta de acción de los directores Shannon Tindle y John Aoshima («Kubo y la búsqueda samurái»), está basada en los personajes de Eiji Tsuburaya —una de las mentes creativas detrás de #Godzilla— y llegará a Netflix en 2024.

Durante su evento para fanáticos, Geeked Week, Netflix reveló un teaser tráiler de la próxima película de Ultraman, una nueva versión inspirada en el personaje del director Eiji Tsuburaya, conocido por ser el creador de la franquicia y de Godzilla.

El avance de Ultraman: El ascenso (Ultraman: Rising) desvela tanto el estilo de animación como algunos detalles de la trama. La historia encontrará a Ken Sato disfrutando de ser una superestrella del béisbol y de defender la Tierra como Ultraman. Pero un giro inesperado le espera ya que un Kaiju bebé con aspecto de dragón cae del cielo y cree que es su padre.

Ahora, Sato debe criar al descendiente de su mayor enemigo como si fuera su propio hijo, además de lidiar con su propia relación distanciada con su padre y los planes de la Fuerza de Defensa Kaiju.

Todo indica que Ultraman: El ascenso es una propuesta ideal para el público nuevo que, además, cuenta con grandes talentos detrás de la pantalla. La película fue dirigida por Shannon Tindle, conocido por su trabajo de animación en Coraline (2009), a partir de un guion suyo y de Marc Haimes responsable de Kubo y la búsqueda samurai (Kubo and the Two Strings, 2016). Aún no tenemos fecha exacta de estreno, pero Netflix adelanta que lo nuevo de Ultraman llegará en algún momento de 2024.

Esta es sólo una de las muchas noticias de la Geeked Week, en la que en los últimos días también se reveló un vistazo a la serie de acción real de Avatar, así como la llegada de Arcane cuya segunda temporada tiene previsto lanzarse en noviembre de 2024 .