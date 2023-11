Orion and the Dark: todo lo que necesitas saber sobre la película animada escrita por Charlie Kaufman

Captura del tráiler oficial de Orion and the Dark

Hace algún tiempo, Variety reveló cambios sustanciales en la unidad de animación de Netflix, anticipando despidos y la cancelación de dos proyectos en desarrollo. La plataforma de streaming se propone reorientar sus esfuerzos hacia acuerdos de distribución con productores externos en lugar de centrarse exclusivamente en producciones animadas internas.

La primera manifestación de esta nueva dirección se materializa con el anuncio de Orion and the Dark, la más reciente película de DreamWorks Animation (Cómo entrenar a tu dragón). Este largometraje, programado para llegar a las pantallas de Netflix, presenta un elenco estelar encabezado por Jacob Tremblay (La habitación), dando voz al joven Orion, y Paul Walter Hauser (El caso de Richard Jewell), encarnando al personaje llamado Dark.

The Hollywood Reporter proporcionó días atrás la sinopsis oficial de la película, basada en el libro de Emma Yarlett. La trama sigue a Orion, aparentemente un niño común, pero cuyos miedos irracionales lo consumen. Orion se embarca en una montaña rusa emocional cuando Dark, la personificación de su mayor temor, lo lleva en un viaje alrededor del mundo para demostrar que la oscuridad no es algo tan terrible.

Cabe destacar que Orion and the Dark marca el debut cinematográfico del animador Sean Charmatz, quien trabajó en proyectos como Trolls 2: gira mundial (Trolls World Tour - 2020) y Angry Birds 2: la película (The Angry Birds Movie 2 - 2019). Además, el guión de la película lleva la firma de Charlie Kaufman (¿Quieres ser John Malkovich? y Anomalisa), quien nos tiene acostumbrados a temáticas existencialistas.

Con un lanzamiento programado para el 2 de febrero de 2024, la película marca un paso audaz en la evolución de la estrategia de contenidos animados de Netflix, demostrando su disposición a explorar nuevas colaboraciones y enfoques en el siempre competitivo mundo de la animación.