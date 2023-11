Pencils vs Pixels: todo lo que sabemos sobre el documental que explora la historia de la animación

Captura del tráiler oficial de Pencils Vs Pixels

La animación ha sido un vehículo poderoso para contar historias y marcar generaciones enteras a través de personajes entrañables y relatos inolvidables. Sin embargo, más allá de la magia en la pantalla, rara vez se exploran las mentes creativas que dan vida a estos mundos animados. El documental Pencils vs. Pixels, estrenado el pasado 7 de noviembre en Estados Unidos, se adentra en las entrañas de la industria, revelando la evolución y los desafíos que han enfrentado los animadores a lo largo de las décadas.

El largometraje, dirigido por los ilustradores Phil Earnest y Bay Dariz, se sumerge en tres etapas claves de la historia de la animación. Inicia con el “Renacimiento” de Disney, donde clásicos animados como Pinocho en 1941 marcaron el inicio de una era. Luego, explora el desafío presentado por la animación en 3D, especialmente con la revolucionaria Toy Story de 1997, que sacudió los cimientos de la industria, planteando dudas sobre la viabilidad de los métodos tradicionales.

En un giro hacia el presente, la tercera parte del documental destaca la persistencia del arte de la animación dibujada a mano, revelando su inigualable valor artístico y su capacidad continua para sorprender al público. Ming-Na Wen, reconocida por prestar su voz a Mulan en la película de Disney del mismo nombre, narrará esta travesía a través de las distintas épocas de la animación, dotando al documental de una voz evocadora y conmovedora.

Pencils vs. Pixels no solo es un viaje a través del tiempo y la técnica, sino que también presenta entrevistas reveladoras con algunas de las figuras más influyentes en la industria de la animación. Entre ellos se encuentran Pete Docter (Monsters, Inc), John Musker (La Sirenita), Tony Bancroft (Mulan), Jorge R. Gutiérrez (The Book of Life), Seth MacFarlane (Padre de familia), Tina Price (Hércules), Lorna Cook (Spirit: Stallion of the Cimarron) y Kevin Smith (Clerks: La serie animada), quienes comparten sus perspectivas y experiencias en la creación de mundos animados.

Con una mirada profunda a los desafíos y cambios, este documental promete ser un testimonio imperdible para los amantes del arte animado, revelando los hilos detrás de la magia en la pantalla.