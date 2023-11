The Legend of Zelda: Nintendo confirma el desarrollo de la película con actores reales

La película de The Legend of Zelda estará dirigida por Wes Ball.

Las adaptaciones de videojuegos se están convirtiendo en una nueva tendencia en Hollywood, similar a las películas de cómics. Luego de décadas de intentos fallidos, producciones como The Last of Us y Super Mario Bros: La película han demostrado que los juegos pueden funcionar en las pantallas si se trabajan con suficiente cuidado. Ahora Nintendo volverá a probar suerte con una de sus franquicias más populares y longevas: The Legend of Zelda.

En un comunicado de prensa la compañía anunció que comenzará el desarrollo de una película de acción real de la codiciada franquicia de acción y aventuras. La cinta contará con la dirección de Wes Ball, conocido por su trabajo en la saga de Maze Runner y será producida por el cocreador de la serie y socio de Nintendo, Shigeru Miyamoto.

A su vez, la película de The Legend of Zelda será cofinanciada por Nintendo y Sony Pictures Entertainment. Esta última será la encargada de su distribución. El medio Deadline también adelantó que el guionista de Jurassic World, Derek Connolly, también estaría vinculado al proyecto. Connolly es un colaborador frecuente del director Colin Trevorrow y no solo ha colaborado con la franquicia de Jurassic World, sino también tiene créditos en adaptaciones de videojuegos como Detective Pikachu de 2019.

Por el momento, Nintendo no confirmó este último trascendido ni reveló detalles concretos relacionados con el posible reparto.