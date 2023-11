Cómo entrenar a tu dragón: el live action retrasa su estreno debido a la huelga de actores

Captura del tráiler oficial de Cómo entrenar a tu dragón

El mundo del cine se ve sacudido una vez más por cambios en el cronograma de estrenos, esta vez con el anuncio del retraso en la presentación del live action de la famosa trilogía animada Cómo entrenar a tu dragón (How to Train Your Dragon - 2010) de DreamWorks (Shrek). Esta noticia se une a una serie de modificaciones en el calendario de estrenos de películas esperadas.

La historia, ambientada en el mundo mítico de los vikingos y su batalla contra los dragones, sigue la travesía de Hipo, un joven tímido cuya vida da un giro inesperado al entablar una conexión con un dragón, desafiando así sus percepciones preconcebidas sobre estas criaturas.

Tiempo atrás se revelaron a los actores principales para la adaptación de la saga. Mason Thames, reconocido por su papel en El teléfono negro (The Black Phone - 2022), ha sido confirmado como el protagonista, mientras que Nico Parker, recientemente vista en la serie The Last of Us de HBO, interpretará a la valiente Astrid Hofferson en esta versión. Jay Baruchel (Este es el fin) y America Ferrera (Un verano en pantalones) fueron quienes originalmente dieron vida a estos personajes en la trilogía animada.

La dirección y el guión de esta película están a cargo de Dean DeBlois, el mismo creador responsable de la trilogía animada original, basada en la serie de libros de la escritora Cressida Cowell. La producción de esta esperada adaptación cuenta con nombres como Marc Platt (La La Land y Puente de espías), Adam Siegel (Drive) y el propio DeBlois, prometiendo mantener la esencia y calidad que caracteriza a la historia.

A pesar de que la filmación ya había comenzado, se vio abruptamente interrumpida debido a las huelgas del sindicato de actores SAG-AFTRA. Esta pausa forzada ha ocasionado un cambio en la fecha de estreno, postergando el largometraje hasta el 13 de junio de 2025.