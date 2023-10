Actor de Parasite encabeza el elenco de la película de terror coreana Sleep: el mal nunca duerme

Captura del tráiler oficial de Sleep: El mal no duerme

El cine de terror coreano continúa generando expectativas y, en esta ocasión, se destaca Sleep: el mal nunca duerme (Sleep). La película ha superado el millón de espectadores desde su estreno en Corea el pasado septiembre. Este largometraje ha despertado un gran interés en su país de origen y se prepara para llegar a Argentina en febrero de 2024, prometiendo un inquietante viaje para los amantes del horror.

La trama sigue la historia de una mujer embarazada preocupada por los hábitos de sueño de su esposo. Lo que comienza con episodios donde simplemente habla dormido, pronto se convierte en un comportamiento oscuro y peligroso. Ante la falta de respuestas en clínicas del sueño, la pareja busca desesperadamente la ayuda de un chamán a medida que la conducta tenebrosa se intensifica.

El reparto principal está conformado por Jung Yu-mi (Estación zombie) y Lee Sun-kyun (Parásitos). En cuanto al guión y la dirección, Jason Yu, en su debut como realizador, ha llevado a la pantalla una historia que ha impactado a los propios actores.

Sleep es una película surcoreana de 2023, escrita y dirigida por Yoo Jae-seon (Jason Yu) y protagonizada por Jung Yu-mi y Lee Sung-kyun. Se estrenó en el Festival de Cine de Cannes el 21 de mayo de 2023.

En una reciente entrevista, Lee Sun-kyun, expresó su sorpresa ante el guion: “Después de leer el guión por primera vez, pensé que era una película única que no había visto antes. Es tan única que es difícil colocarla en una categoría determinada”.

Bong Joon-ho, ganador del premio Oscar por Parásitos (Parasite - 2019), felicitó el trabajo de Jason Yu, quien fue asistente de dirección en su película Okja (2017). Bong no escatimó en elogios: “Es el filme de terror más original que he visto y la película más inteligente que he presenciado en los últimos 10 años”.

Con su originalidad respaldada por destacadas figuras de la industria del cine coreano, Sleep: el mal nunca duerme se prepara para llevar su inquietante atmósfera a las salas argentinas a partir del 1 de febrero.