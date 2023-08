El Señor de los Anillos demora el debut de su nueva película debido a la huelga de guionistas y actores

El Señor de los Anillos: Los Anillos del poder

El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder es solo uno de los proyectos audiovisuales que buscan expandir el universo conocido de Tierra Media. Además de la serie de Prime Video, cuya segunda temporada está asegurada, Warner Bros. tiene planeada una película animada bajo el nombre de El Señor de los Anillos: La guerra de los Rohirrim. Un título, que se centra en las hazañas de los famosos guerreros a caballo de Rohan y del que hay novedades un tanto agridulces.

Según The Hollywood Reporter, la película que está a cargo del director Kenji Kamiyama ha sufrido un retraso considerable en su fecha de estreno. Inicialmente, El Señor de los Anillos: La guerra de los Rohirrim iba a ver la luz el 12 de abril de 2024, pero debido a la huelga de actores y guionistas vigente, se ha corrido hasta el 13 de diciembre de ese mismo año. Este cambio, a su vez, es el resultado de un efecto dominó que hizo que otros estrenos de Warner Bros. se atrasaran como es el caso de Dune 2 y Godzilla x Kong: El nuevo imperio.

El Señor de los Anillos: La guerra de los Rohirrim no podría estar en mejores manos. Dirigida por Kamiyama, de la franquicia Ghost in the Shell, Star Wars: Visions y Blade Runner: Black Lotus, la película también cuenta con un reparto de voces estelar. Brian Cox, Lorraine Ashbourne y Miranda Otto -la actriz que interpreta a Éowyn en la trilogía de Peter Jackson- son algunos de los actores que forman parte de la producción.

En cuanto a la historia, sabemos que La guerra de los Rohirrim tiene lugar aproximadamente 183 años antes de los acontecimientos de El Señor de los Anillos y se centra en el legendario rey de Rohan. Un vengativo señor de los Dunlending conocido como Wulf ataca al pueblo de Hammerhand, lo que provoca que él y su ejército se enfrenten valientemente en el Hornburg, que más tarde se conocerá como el Abismo de Helm. Su hija, Hera, también se sumará a una batalla contra una fuerza diferente a cualquier otra a la que se hayan enfrentado.

