TOP | 5 títulos similares a Ninja or Die: Shadow of the Sun que tienes que jugar

Risk of Rain 2 es uno de los juegos a probar para los fans de Ninja or Die: Shadow of the Sun.

Este 2 de agosto se lanzó Ninja Or Die: Shadow of the Sun, un roguelike de plataformas 2D totalmente frenético donde seremos un ninja en un Japón alternativo que debe sobrevivir a temibles enemigos y un entorno hostil. La gracia de este título es que nos obliga a estar en constante movimiento para superar los diferentes niveles a toda velocidad mientras saltamos con una precisión milimétrica y el más mínimo error será nuestra muerte. Pero no te preocupes, perder es parte del aprendizaje en este tipo de videojuegos y por eso te contamos cinco títulos similares que harán temblar de miedo a tu joystick.

Sanabi, de Wonder Potion.

Sanabi (2022)

Desarrollado por Wonder Potion y publicado por Neowiz, este plataformero de acción llegó a Steam en el 2022 y fue una de las sorpresas del año pasado en lo que respecta a juegos independientes. Con una estética pixel art increíble, encarnamos el papel de un guerrero legendario que intenta, sin éxito, disfrutar de su retiro cuando es llamado para una última misión.

Ambientado en una distopía cyberpunk, nuestro protagonista debe recorrer una metrópolis sumida en el caos después de un ataque terrorista. En Sanabi contaremos con nuestro brazo prostético y su gancho para desplazarnos entre los rascacielos y adentrarnos en las profundidades de las fábricas para develar qué sucedió. Excelente gameplay, excelente historia y mucha acción asegurada.

Blue Fire, de ROBI STUDIOS.

Blue Fire (2021)

Blue Fire es un juego indie del estudio argentino ROBI STUDIOS donde nos adentraremos en una tierra olvidada llamada Penumbra con este plataformero 3D que brilla por sus mecánicas y movimiento. Nos desplazaremos a través del escenario y lucharemos con diferentes enemigos con la excusa de conocer todos los secretos de este mundo desolado.

Este videojuego recibió reseñas muy positivas gracias a presentar un gameplay muy bien ejecutado, donde la respuesta del personaje ante el entorno es tan satisfactoria que no vas a querer dejar de dashear, saltar y correr sobre muros para explorar el mundo. Lo podemos conseguir en Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One y Steam.

Jump King, de Nexile.

Jump King (2019)

Como su nombre lo indica, en Jump King seremos un caballero que debe saltar para sobrevivir. Este juego nos presenta un mapa de forma vertical, donde debemos ascender entre plataformas únicamente mediante el salto. Pero atención, no hay enemigos. Estaremos solos versus el mapa y cada error nos costará muy caro.

Para subir a la cumbre con éxito hay que calcular muy bien la intensidad de nuestros saltos ya que es nuestro único movimiento disponible por lo que nos encontraremos con muchos dolores de cabeza. Sin dudas uno de los títulos más frustrantes y desafiantes, no es para cualquiera. Buena suerte, guerrero.

Risk of Rain 2, de Hopoo Games.

Risk of Rain 2 (2020)

La secuela del aclamado Risk Of Rain mejora la fórmula y la lleva a un nuevo nivel en este plataformero 3D con tintes de shooter, donde deberemos avanzar en cada mapa lo antes posible ya que la dificultad crece abismalmente con el paso del tiempo. Presenta un juego frenético donde los niveles se llenan de enemigos y quedarnos quietos será nuestra perdición.

Risk of Rain 2 es el más peculiar de esta lista, pero créanme que este juego merece su atención. Contaremos con una amplia variedad de personajes para elegir, cada uno con una jugabilidad única que modificaremos según los ítems aleatorios que obtengamos en cada run. Toda partida es diferente y nos aseguraremos horas de diversión en solitario o cooperativo con amigos.

Celeste, de Extremely OK Games.

Celeste (2018)

Uno de los juegos más aclamados de los últimos años, este plataformero resalta en un mar de indies gracias a su extrema dificultad pero acompañado de una historia conmovedora. Nos encargaremos de ayudar a Madeline a llegar a la cumbre de la montaña mientras hacemos un viaje muy personal sobre la salud mental.

Si bien los juegos de esta lista no parecen ser para cualquiera, Celeste cuenta con un gran abanico de opciones de accesibilidad para que esta gran historia llegue a todas las audiencias. Su diseño de niveles es excelente y contaremos con un gameplay impecable, aunque por momentos frustrante, mientras enfrentamos nuestros mayores miedos.

Seguir leyendo