NOTICIAS | Lo que debes saber del proyecto producido por Steven Spielberg sobre aliens para Netflix

Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, de Steven Spielberg.

Nadie puede negar el interés que tiene Steven Spielberg por los encuentros extraterrestres. El director no solo estuvo detrás de E.T, Encuentros Cercanos y la miniserie de HBO Taken, sino también de La Guerra de los Mundos. Sin embargo, todo indica que está listo para correrse de la ficción para producir una nueva serie documental para Netflix.

De acuerdo a Deadline, la compañía de Steven Spielberg, Amblin Television se asoció con Boardwalk Pictures para producir Encounters, una nueva serie sobre alienígenas que tiene como fin investigar cuatro tipos de encuentros cercanos distintos en cada episodio.

Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, de Steven Spielberg.

Esta nueva producción de Spielberg para el servicio de streaming estará dirigida por Yon Motskin y explorará historias reales a partir de la perspectiva de quienes las vivieron en primera persona. A su vez, Encounters contará con la opinión de científicos y militares con el fin de intentar llegar al fondo de estos extraños fenómenos, así como poner de relieve el impacto personal de estos encuentros con las familias y las comunidades que los experimentaron.

La nueva serie documental de Netflix llega en un momento bastante interesante. En las últimas semanas, varios informes de antiguos militares estadounidenses parecen confirmar la implicación del gobierno en el encubrimiento de ovnis y en programas secretos del Pentágono. Puede que lo nuevo de Spielberg arroje algo de luz sobre estos temas. Encounters tiene previsto estrenarse por Netflix el próximo 27 de septiembre.

Seguir leyendo: