“La caída de la casa Usher”: primer vistazo de la versión televisiva del cuento que alista Mike Flanagan

Edgar Allan Poe inspira nueva serie limitada en la plataforma de streaming. (Netflix)

La famosa historia de La caída de la casa Usher (The Fall of the House of Usher) llegará a Netflix de la mano del maestro contemporáneo del terror, Mike Flanagan, el creador de La maldición de Hill House y Misa de medianoche. Este jueves, la plataforma dio a conocer el primer vistazo de la serie limitada que contará con ocho episodios y estará basada en el cuento de terror escrito por Edgar Allan Poe. Su lanzamiento será en octubre de este año y se trata del cuarto título de Flanagan que formará parte del streamer.

Bruce Greenwood protagoniza la miniserie, que se describe como un viaje plagado de horror, codicia y, por supuesto, tragedia (uno de los elementos fundamentales de la literatura de Allan Poe). El actor reemplazó a Frank Langella en el rol principal luego de que este último fuera retirado de la producción en abril de 2022 debido a una investigación relacionada con mala conducta en el set.

Bruce Greenwood toma el rol principal en adaptación de clásico de terror "La caída de la casa Usher". (Netflix)

Del clásico cuento de Edgar Allan Poe

La caída de la casa Usher, escrito en 1839, fue la inspiración para la ficción televisiva. Los temas principales que abordó en su tiempo fueron la locura, la familia y la soledad; todo ello enmarcado por el tono lúgubre que se convirtió en el sello del escritor, símbolo de la novela gótica.

“En esta diabólica serie basada en las obras de Edgar Allan Poe, los despiadados hermanos Roderick y Madeline Usher han convertido la empresa Fortunato Pharmaceuticals en un emporio sinónimo de riqueza, privilegio y poder. Pero los secretos del pasado salen a la luz cuando los herederos de la dinastía Usher empiezan a morir a manos de una misteriosa mujer que Roderick y Madeline conocieron en su juventud”, sostiene la sinopsis oficial del título original de Netflix.

Mike Flanagan y Michael Fimognari lideran proyecto basado en literatura gótica. (Netflix)

El elenco se completa con Carla Gugino, Mary McDonnell, Carl Lumbly, Mark Hamill, Michael Trucco, T’Nia Miller, Paola Nuñez, Henry Thomas, Kyleigh Curran, Samantha Sloyan, Rahul Kohli, Kate Siegel, Sauriyan Sapkota, Zach Gilford, Willa Fitzgerald, Katie Parker, Malcolm Goodwin, Crystal Balint, Aya Furukawa, Daniel Jun, Matt Biedel, Ruth Codd, Annabeth Gish, Igby Rigney y Robert Longstreet.

Mike Flanagan lideró el proyecto como creador y director junto a Michael Fimognari. Trevor Macy, de Intrepid Pictures, y Flanagan son productores ejecutivos junto con Emmy Grinwis y Fimognari. La filmación de la serie tuvo lugar a lo largo del año 2022 y, debido al despido de Frank Langella, muchas de las escenas tuvieron que ser regrabadas cuando ya estaban a medio camino de la producción.

Despiadados secretos y riqueza en la empresa Fortunato Pharmaceuticals. (Netflix)

Los ocho capítulos de La caída de la casa Usher se lanzarán el 12 de octubre en Netflix.

