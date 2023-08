El Evercade Showcase Vol 2. anunció 4 nuevas colecciones y 12 juegos indie para lo que queda del año

Evercade es una empresa enfocada en traer de vuelta la experiencia auténtica de comprar videojuegos retro y explorar sus historias a fondo.

El día de ayer se celebró el Evercade Showcase Vol 2. en Letchworth, Reino Unido, en donde Blaze Entertainment anunció múltiples colecciones de cartuchos nuevas para Evercade, completando así la lista correspondiente al 2023.

La transmisión, la cual tuvo un fuerte foco en los juegos independientes y retro modernos, hizo mucho hincapié en destacar el gran trabajo de los desarrolladores independientes, los autodidactas y los nuevos estudios pequeños que apuestan por trabajar en consolas y computadoras retro. Asimismo se resaltó cómo la audiencia de Evercade es un gran hogar para muchos juegos que a menudo se pasan por alto o se pierden entre las consolas modernas y sus enormes escaparates digitales.

Full Void es el primer videojuego que tendrá cartucho propio y se venderá en dos versiones, la estándar y la edición especial.

El anuncio más destacado fue el del primer cartucho de un solo juego llamado Full Void. Desarrollado por OutOfTheBit, el título es un plataformero cinematográfico en 2D con guiños a Another World que fue lanzado en Steam la semana pasada. Su presentación física llegará en octubre con un manual a color y un comic del prólogo. Vale destacar que se trata de un juego nativo de Evercade, lo que significa que no está emulado.

También se anunció la llegada de Home Computer Heroes, la nueva colección de la línea de cartuchos conocida como “Indie Heroes”. Esta está enfocada en juegos indie retro modernos creados específicamente para computadoras domésticas como la C64, Amiga y la MSX2. Incluye 7 juegos: The Attack of the PETSCII Robots, Planet X2, Farming Simulator, Citadel Remonstered, Bridge Strike, Tanks Furry y The Sword of Ianna.

La colección Home Computer Heroes incluirá siete títulos para las computadoras C64, Amiga y la MSX2.

Finalmente Evercade lanzará dos colecciones más en diciembre para cerrar el año. Cada una con 2 grandes juegos que son excelentes ejemplos de lo que se puede hacer con el potente hardware original de 8, 16 y 32 bits. Una será Goodboy Galaxy junto a Witch n’ Wiz, mientras que la otra traerá a Demons of Asteborg y Astebros.

El Evercade Showcase Vol 2. cerró confirmando que el Juego del Mes volverá en el 2024 mediante una actualización de firmware. Esta función suma un juego indie por mes a las consolas Evercade VS y EXP.

