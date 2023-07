REVIEW | Mr. Run and Jump: la exigencia y la excelencia a veces no van de la mano

Mr. Run and Jump - Junto a su fiel amigo Leap the Dog, el dúo deberá aventurarse por un mundo deslumbrante y peligroso, esquivando innumerables enemigos y superando cientos de feroces desafíos de plataformas para salvar el día.

Los juegos de plataforma fueron uno de los pilares sobre los que se construyó nuestra querida industria del gaming. Estuvo presente cuando todavía no había juegos a color y se fue adaptando maravillosamente a la carrera tecnológica que tanto define la forma en la que concebimos este negocio. Así, con Super Mario en la bandera como máximo ídolo popular, los plataformeros lograron una presencia casi absoluta en más de 35 años de historia.

Mr. Run and Jump está vinculado al capítulo fundacional de Atari a través de la nostalgia. De hecho, tiene su contraparte retro a días de lanzarse en cartucho para la legendaria Atari 2600, y expone el lado más visceral del género. Quienes no tienen el lujo de contar con el hardware original, que ostenta más de 30 años de antigüedad, tienen la oportunidad de probar sus habilidades en una versión actualizada a los tiempos que corren.

De buenas a primeras, Mr. Run and Jump es un plataformero de vieja escuela. Esto implica desplazamiento lateral en 2D, controles simples y situaciones demencialmente complicadas que se pueden resolver a fuerza de precisión y perseverancia. Es un juego ideal para speedrunners. De hecho, se habilita el modo contrarreloj tras completar cada nivel, y requiere que el jugador tenga una habilidad endiablada con el pad.

Mr. Run and Jump - En este eléctrico juego de plataformas en 2D, ayuda al Sr. Corre y Salta a derrotar al terrorífico Vacío y a recoger todas las Gemas de Poder de los Reinos del Color.

Tras un breve tutorial, que nos muestra las mieles de la versión retro, el juego desarrollado por Graphite Lab nos catapulta de lleno a la acción. Cada mundo está identificado por un color y consta de tres niveles regulares más uno de rush. Los primeros están formados por una sucesión de desafíos de plataformas con diferentes alicientes para complicarnos la vida y sumarle rejugabilidad.

El objetivo primordial es alcanzar el final de la pantalla para comenzar la siguiente. Ahí, vamos a tener un punto de control donde revivir luego de cada muerte. Pero, además, habrá dos tipos de coleccionables repartidos por los niveles que sugieren un desafío extra: los orbes y sus fragmentos. Los primeros son premios por completar segmentos opcionales y extra complicados, mientras que los segundos están esparcidos por todo el juego.

Mr. Run and Jump - Los controles sedosos animan a los jugadores a correr, saltar, correr, hacer doble salto y rodar para superar los niveles con estilo, convirtiéndolo en el sueño de cualquier speedrunner.

Cada mundo cuenta con tres niveles, y cada uno de ellos cuenta con tres orbes ocultas y una extra, si conseguimos todos los fragmentos. Al final, deberemos completar un nivel más difícil con el agregado de que nos corre el vacío. Dicho esto, además de ultra precisos deberemos ser muy rápidos. De más está decir que la muerte nos espera a la vuelta de la esquina. Vamos a morir y mucho, pero por suerte los tiempos de carga son inexistentes: somos nosotros contra nuestra propia habilidad.

Los orbes sirven para habilitar un mundo extra al final del juego, que va cambiando de color y es un espectáculo visual. Este mundo de color negro es el más difícil de todos y requiere un nivel de maestría plataformero en las manos que, sinceramente, no tengo. Sin embargo, pude explorar bastante gracias a las opciones de accesibilidad incluídas.

Mr. Run and Jump - Los objetos coleccionables ocultos en lugares de difícil acceso exigen a los jugadores que utilicen su ingenio además de su destreza.

Mr. Run and Jump no nos penaliza por morir, pero nos premia con un logro/trofeo si completamos un nivel sin conocer la derrota. Esto no es una tarea sencilla, pero tampoco imposible. Lo que sí se complica, y mucho, es agarrar todos los fragmentos dispersos en las pantallas. De hecho, a partir de la mitad del juego ya será todo un logro terminar el nivel.

Por suerte su creador, John Mikula, se apiadó de nosotros e incluyó un par de salvavidas para evitarnos un mal rato. En primer lugar, si morimos repetidas veces, se habilitará una estrella multicolor que nos hace invencibles durante algunos segundos. Esto es generalmente suficiente para atravesar cualquier peligro, aunque deshabilita la posibilidad de agarrar orbes y fragmentos.

Mr. Run and Jump - ¡Ayuda al Sr. Corre y Salta a derrotar al terrorífico Vacío y a recoger todas las Gemas de Poder de los Reinos del Color!

En segundo lugar, y menos dañino para nuestra autoestima, se habilita un punto de control alternativo en medio de la pantalla. Puede parecer una exageración, pero agradecí infinitamente estas pequeñas intervenciones de auxilio, en especial durante la segunda mitad del juego, ya que sin ellas no hubiera podido completarlo. Y esto me lleva a la mayor, y por consecuencia, importantísima crítica que le hago al título: la precisión de los controles.

Hice mi análisis sobre la versión de Steam, a través del acceso anticipado para prensa, utilizando un control de Xbox Series X cableado para evitar cualquier tipo de input lag. Al comienzo, sentí que el control no era muy preciso, en especial en los momentos que más precisión necesitaba. A medida que avanzaba por los mundos, me fui acostumbrando y compensé por memoria muscular estas diferencias entre lo que quería hacer y lo que pasaba en la pantalla.

Mr. Run and Jump - Aventúrate por un mundo deslumbrante y peligroso, esquivando a innumerables enemigos y superando cientos de feroces desafíos de plataformas para salvar el día.

Sin embargo, en los niveles más avanzados, esta discordancia se hizo más y más presente hasta el punto que se transformó en un problema serio. A veces tenía que usar la cruceta para controlar mejor al personaje en los saltos cortos, otras recurrir al stick analógico para asegurarme los cambios de ritmo más rápido, pero sobre los comandos mal registrados no pude hacer nada.

Conecté un Dualshock 4 y un Pro Controller de Nintendo Switch para descartar un problema en mi control de Xbox Series X, pero el problema persistía. En los momentos que más necesitaba ser exacto, como soltar el gatillo para hacer un salto corto y luego mantenerlo para rollear, el juego no lo registraba a tiempo, y salía siempre el salto alto.

Mr. Run and Jump te atrae con un diseño de niveles preciso, una jugabilidad fluida y un desafío formidable.

No puedo descartar del todo que el problema haya sido simplemente mi falta de habilidad, pero he disfrutado incontables ejemplares del género sin problemas de este tipo. De hecho, he jugado Celeste con los mismos controles sin inconveniente alguno. De todas formas, este traspié, sumado a la elevada dificultad de la propuesta más básica del título, terminó por opacar mi estadía en este universo multicolor.

Mr. Run and Jump es un plataformero vistoso y exigente que, cuando muestra su mejor faceta, logra enamorar a fuerza de niveles bien diseñados y saltos complicados. Sin embargo, la curva de dificultad despiadada y la imprecisión en los controles puede terminar desalentando a los jugadores menos habilidosos. Es el tipo de juego que sólo disfruta el nicho de speedrunners que lo consume habitualmente, y las pocas herramientas de accesibilidad que ofrece tienen sabor a poco y no alivian la curva de aprendizaje. Simplemente, nos permiten saltear los obstáculos.

PUNTAJE: 7/10

Mr Run and Jump fue lanzado el 25 de julio de 2023 para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series y lo jugué durante 16 horas en PC (Steam).

Seguir leyendo