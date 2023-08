¿Es Pikmin el sucesor espiritual de Lemmings? La magia de la estrategia en tiempo real

Pikmin 4, el juego más reciente de la serie de Nintendo.

Luego de 10 años, Pikmin hace su regreso con Pikmin 4 para la Nintendo Switch, en medio de un 2023 en el que tuvimos nuevos lanzamientos de todas las creaciones favoritas del legendario Shigeru Miyamoto de Nintendo, la película de Mario y The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Lanzado por primera vez el 26 de octubre de 2001, Pikmin es un juego de estrategia en tiempo real como pocos. Nuestro protagonista, Olimar, llega por accidente con su nave S.S.Dolphin a un planeta donde viven criaturas diminutas que parecen plantas a las que decide llamar Pikmin. Estas criaturas de diferentes colores siguen cualquier comando que les des. Son inofensivas y débiles, pero, en comunidad, pueden lograr las cosas más increíbles y convertirse así en seres muy poderosos. Como Olimar, para lograr nuestros objetivos, deberemos controlar esta pequeña gran armada contra enemigos y obstáculos.

En Pikmin 4 además se suma un perro llamado Oatchi que nos ayudará en la aventura.

Siguiendo la filosofía de Nintendo con todos sus juegos, ser fáciles e intuitivos de jugar pero difíciles de dominar, Pikmin 4 es más accesible y generoso que otros RTS, de ahí también parte su originalidad y encanto en un género reconocido, demandante en sus mecánicas y exigente en sus penalidades al fracasar.

Pero, ¿qué son los juegos de estrategia en tiempo real? Es un subgénero que tiene orígenes difusos al que muchos juegos de fines de los ochenta y principios de los noventa aportaron elementos y que se empieza a reconocer en su consolidación con franquicias populares como StarCraft de Blizzard, el ejemplo más icónico dentro de la categoría, Command & Conquer y Age of Empires.

StarCraft recibió una remasterización en el 2017.

Los objetivos de los juegos de este género son controlar nuestros propios ejércitos, asegurar áreas y destruir las armadas y los recursos enemigos. También tenemos que construir y mejorar nuestras bases, acumular y administrar recursos. Son juegos complejos, generalmente violentos, que tienen la particularidad de haber alcanzado su mayor éxito en PC y no tanto en consolas.

Comparado con estos clásicos juegos de estrategia en tiempo real, Pikmin se siente fresco y original. Si bien podemos utilizar a los Pikmin para defender a Olimar de enemigos poderosos y eliminar obstáculos para encontrar caminos, el énfasis está puesto en proteger a estas pequeñas criaturas y evitar que mueran. El juego recompensa completarlo sin que se mueran los Pikmin con, por ejemplo, mejores finales. Mantener con vida a estos seres es donde radica la verdadera complejidad y dificultad de Pikmin 4.

Jugar Pikmin 4 a la perfección requiere de buenas estrategias.

Pero hubo otro juego que a principios de los noventa planteó una jugabilidad y personajes muy parecidos a Pikmin: Lemmings.

Lemmings es un juego de puzles y estrategias, reconocido como precursor al género RTS, ya que muchos de sus elementos forman la base de este género y de Pikmin mismo. Este juego de 1991 fue lanzado en las computadoras personales Amiga y creado por DMA Design, quienes luego formarían Rockstar North y crearían GTA.

La premisa consistía en comandar un grupo de pequeños seres con pelo verde llamados lemmings con el objetivo de llevarlos de un punto a otro de forma muy similar a Pikmin. Debíamos asegurarnos de que los lemmings no sufrieran daños asignándoles tareas específicas de forma estratégica, como sucede con las habilidades y capacidades de cada color de los Pikmin, y utilizaba el movimiento sincronizado en masa de estos seres para sobrepasar obstáculos trabajando en equipo.

Hubo muchos más juegos de Lemmings con el paso de los años.

Considerado uno de los mejores juegos que existen, los elementos de estrategia de Lemmings fueron imprescindibles para la conformación posterior del sub-género de estrategia en tiempo real, junto con otros como Dune II de Westwood Studios y Herzog Zwei de Technosoft. Y tiene en común con Pikmin no solo sus mecánicas y seres antropomórficos, sino también ser juegos simples y muy adictivos que resultan difícil dejar de jugar.

Tanto Pikmin como Lemmings son únicos e innovadores y una de sus mejores características es ser accesible para todo el público, tengan experiencia en el género o no. Su legado se refleja en juegos como Tinykin y Humanity, que toman elementos de ambos para recrear una atmósfera más relajada y divertida.

Pikmin sigue dando de qué hablar y ahora, con el lanzamiento de su cuarta entrega, podremos luego de diez años volver a adentrarnos en el mundo de uno de los mejores representantes de este género.

