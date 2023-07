Confirman fecha de lanzamiento de Pokémon Sleep para LATAM

La aplicación estará disponible en iOS y Android.

Pokémon Sleep, la aplicación que tanto esperan los fanáticos de la popular franquicia, ya tiene fecha de lanzamiento para el territorio latino. Esta nueva app analiza los hábitos de sueño de los Pokémon (según nuestras horas dormidas) y le envía la información al Profesor Neroli para poder registrar todo en la Dex de Estilos de Sueño. Esto quiere decir que mientras más duerma el usuario, más crecerá el Pokémon y así se podrán descubrir más criaturas y sus diferentes estilos para dormir.

Esta nueva forma de “jugar” Pokémon requiere que antes de ponerse a soñar, el usuario coloque su smartphone junto a la almohada para poner recopilar la data y tener los resultados a la mañana siguiente. También se puede usar el nuevo dispositivo Pokémon GO Plus+, que es básicamente una nueva versión del Pokémon GO Plus lanzado en el 2017.

El juego medirá la calidad del sueño y de esa forma agregará nuevos personajes

La aplicación será lanzada en nuestro territorio el domingo 16 de junio a partir de las 19:00 (Argentina) tanto para iOS como para Android.

Si bien el dispositivo Pokémon GO Plus+ aún no está a la venta, se reveló que al sincronizarlo con las aplicaciones de Pokémon GO y Pokémon Sleep, se obtendrán bonificaciones especiales como un Pikachu con un gorro para dormir.

