Alice Oseman, la creadora de “Heartstopper” revela cómo será el final de la trama

Alice Oseman es uno de los fenómenos de la literatura juvenil: vendío más de 500.000 ejemplares de su obra en Argentina y América del Sur. (Gentileza V&R Editoras)

25 minutos. 25 minutos y varias reglas. Para hablar con la best-seller de literatura juvenil Alice Oseman hay que cumplir con ciertas pautas. No hacer capturas de pantalla, no grabar, no hacer preguntas sobre ciertos temas y entrevistarla en inglés son algunas de las indicaciones antes de conectarnos vía Zoom con la creadora del fenómeno editorial Heartstopper.

Detrás de la dulzura, la amabilidad y la tranquilidad que transmite Oseman desde el Reino Unido hay grandes hitos. Por ejemplo, que se vendieron más de 500.000 ejemplares de toda su obra en Argentina y América del Sur. Y, también, que su famosa saga fue adaptada como serie en Netflix, generando furor.

Hace más de dos años que la autora de Solitario, Radio Silencio y Nick y Charlie que no da entrevistas y ahora se reserva un día entero para hablar con la prensa mundial. 25 minutos ―que fueron un poco más― que contienen infinidad de preguntas. Y, ella, dispuesta, contesta con la misma ternura con la que escribe. “Podríamos decir que la ternura es mi sello”, dice Oseman en diálogo con Infobae Leamos.

En noviembre pasado fue el lanzamiento global de la quinta entrega de la famosa saga. ¿Y el próximo tomo? Según cuenta la autora -sin spoilers- “la historia de amor de Nick y Charlie tendrá un final feliz” y está en pleno proceso creativo. Desde la editorial estiman que el lanzamiento será en 2025. Y sigue: “Mi vida es completamente de Heartstopper ahora mismo. Estoy enfocada en el cómic y también en la TV. No tengo otro espacio en el cerebro”.

Oseman sabe que su vida no es la misma desde el éxito arrollador: se levanta y se siente afortunada por dedicarse full-time a escribir y dibujar. “No todos los autores pueden hacer eso”, expresa. Pero también cuenta cuál es el lado B de la fama, la exposición y las redes sociales: “lo peor es que muchas personas no te ven como un ser humano real, solo eres una marca pero hay un ser humano real”.

25 minutos para hablar sobre la serie que comenzó su vida como un webcómic y rápidamente trascendió al formato de novela gráfica. Oseman confiesa que el primer tomo de Heartstopper es su favorito porque “hay mucha tensión y sensaciones que todavía no han sido expresadas”. Y dice sobre el final de la saga: “Sé que voy a llorar cuando termine, va a ser triste y agridulce”.

25 minutos para hablar de su obra, esa que explora con sensibilidad y autenticidad las complejidades del amor juvenil, la identidad y la amistad. Una suerte de refugio y una representación valiosa para la comunidad LGBTQ+, la diversidad y para el abordaje de temas como la salud mental y el bullying.

25 minutos en los que sabemos que no vendrá a la próxima Feria Internacional del Libro de Buenos Aires pero que muere de ganas de visitar Argentina. 25 minutos -y un poquito más- con una estrella juvenil tiene sonrisas y la sensación de hablar con una amiga.

Alice Oseman, la joven autora de "Heartstopper".

―La ternura es uno de los elementos clave en la saga Heartstopper, ¿por qué enfatizás en esto, algo infrecuente en las historias LGBTQ+?

―Podríamos decir que la ternura es mi sello, los pequeños momentos que atraviesa una pareja, y por eso escribo sobre el mundo adolescente, porque muchas veces se subestima lo que sienten los jóvenes. La ternura es un aspecto muy grande de la relación de Nick y Charlie y de cómo escribo su relación. Creo que es lo que disfruto en las romances que leo y que ve en la televisión. Son esos momentos pequeños entre una pareja donde están apoyando a uno otro, expresando su amor, o antes de que se encuentren. Eso es todo lo que me encanta escribir.

―¿Cuál es la importancia de la ternura en el mundo de hoy?

―Es una gran pregunta. Quisiera sentir confort, seguridad y amor. Creo que es algo que casi todos están buscando en sus vidas, en una amistad o una relación familiar. Solo esos sentimientos de seguridad y calma son importantes. Sí, el mundo puede ser muy duro y tenemos que aguantar esos momentos y aferrarnos a esos sentimientos especiales.

―Las historias de amor queer tuvieron, históricamente, finales trágicos para justificar y evadir la censura. ¿Heartstopper tendrá un final feliz?

―Sí, tendrá un final feliz. No es realmente un spoiler, creo que todos saben que, para mí, un final feliz es solo saber que los personajes van a estar bien. Tal vez haya más tribulaciones y problemas, cosas que enfrentarán en el futuro que podrían ser difíciles. Pero no importa lo que vayan a pasar, probablemente van a estar bien.

―¿Qué es un final feliz para las nuevas generaciones de lectores?

―Un poco de realismo. Eso es un final feliz es para mí.

―También explorás la amistad y su importancia, como podría ser la de un romance. Es un mensaje poderoso. ¿Fue intencional esa decisión?

―La importancia de la amistad es fundamental. La sociedad nos dice que nos casemos y todas las cosas que debemos hacer, pero no hablamos suficiente de amistades. No vemos muchos libros o películas sobre eso ni sobre la pérdida de una amistad. Eso es algo que ha sido presente en todas mis obras, porque para muchos adolescentes, el romance no es realmente parte de su experiencia de crecimiento y las amistades son las relaciones más importantes de sus vidas. He sido muy realista y quisiera dar a la amistad la fuerza que tiene un romance en una historia. No pasa tanto en Heartstopper, porque el amor es lo fundamental allí. Pero con otros personajes quería mostrar que las amistades pueden ser tan importantes como los romances.

―¿Cómo se consigue hablar sobre la sexualidad y lo queer, específicamente, siendo un tema controversial en estos días? ¿Cómo narrarlo para un público joven?

―Ser queer es natural, es normal y es una parte intrínseca de mi escritura y mis historias. Siento que es natural para mí. Y cuando escribo para la gente más joven no los menosprecios. Llevo los personajes como si escribiera sobre personas de mi edad. No intento apelar a los jóvenes de cualquier manera. Llevo los personajes que amo y me importan, pensando en sus personalidades y cómo reaccionan en ciertas situaciones.

El amor de Nick y Charlie, la clave del éxito de "Heartstopper".

―¿Alguna vez tuviste miedo de ser censurada por profundizar en estos temas?

―No diría que tuve miedo. Siempre es muy triste escuchar sobre eso cuando sucede y es muy frustrante. Me enoja. Y me enojo por todos los adolescentes que han sido privados al acceso a libros queer. Pero eso no me detienen de hacer las historias que quiero hacer.

―El personaje de Nick va descubriendo su sexualidad, cómo se puede estar confundido en ese camino. Los libros son un modo de representación muy importante y el volumen 5 de Heartstopper se convirtió en un canon sobre la asexualidad y el arromanticismo, ¿cómo estamos evolucionando para entender lo que son estos conceptos?

―Creo que las cosas están mejorando, aunque todavía hay un largo camino por recorrer. La mayoría de las personas aún no saben lo que es asexualidad y arromantismo, pero creo que estamos dando pasos positivos. Lo más importante que necesitamos es que haya más personajes en la televisión y en las películas porque llegan a tantas personas, que es una de las mejores formas de ayudar a la gente a entender esas experiencias. Esa fue una de las razones por las que introduje al personaje de Isaac en la TV. Quería que muchas personas escucharan las palabras “asexuales” y arrománticas” y aprendieran un poco más de lo que es para las personas. Fue muy importante para mí.

―La saga Heartstopper permite a las generaciones jóvenes vivir el amor queer de una forma segura y libre de prejuicios. ¿Cuáles fueron los libros, películas o series que cumplió ese rol para vos? ¿Cuáles fueron tus “Heartstoppers” en tu juventud?

―Honestamente, no había muchas historias de amor queer, especialmente en la televisión en ese momento. Pero el libro que me marcó fue Will Grayson, Will Grayson de John Green y David Levithan, que es un buen libro y yo amo a esos dos autores. En términos de televisión, probablemente fue Glee, que fue muy popular cuando estaba en mi adolescencia, y esa fue la primera vez que vi a personajes queer tener grandes historias en TV.

Alice Oseman en el inicio de producción de "Heartstopper". (Créditos: Netflix)

―¿Escribiste para encontrar una voz y una identidad?

―Me encanta escribir, expresar y explorar temas y problemas que están cerca y lo que siento. Pero también, ya que estoy más segura sobre mi identidad, me es más fácil escribir sobre ello, lo cual es en parte el por qué introduje un personaje asexual en el volumen 5.

―En ese tomo hacés referencia a la inseguridad ante las relaciones sexuales y los encuentros íntimos, ¿este tópico excede lo juvenil y se vuelve universal?

―Es común que los individuos experimenten inseguridades respecto al sexo. Quería escribir sobre eso en el quinto tomo. Mi objetivo era mostrar cómo Nick y Charlie se preparan para dar ese gran paso de estar juntos por primera vez y lo que eso conlleva, particularmente para Charlie, por su problemática de salud mental, y el viaje que debió atravesar. Tenía muchas ganas de abordar esa nueva arista de su relación y cómo ambos abordan una situación desconocida.

―¿Cuáles fueron los comentarios que recibiste tras la publicación de Heartstopper, tanto de tus lectores más jóvenes como adultos?

―He tenido todos los tipos de respuestas. De los jóvenes suelo recibir comentarios que los libros les ayudan a descubrir quiénes son y que los han ayudado a través de una época difícil en sus vidas. Es realmente hermosa de escuchar. Perotambién escucho eso de los más grandes. A veces, de padres y maestros que han encontrado que Heartstopper los ha ayudado a entender un poco mejor a una persona joven en su vida. Mi familia siempre estuvo muy feliz y emocionada por mí.

―¿Qué consejo le darías a los jóvenes LGBTQI+ que no son tan afortunados de tener una historia como la de Charlie y Nick?

―Mi consejo sería que las amistades pueden ser tan especiales y poderosas. A veces, las personas tienen la idea de que tener este romance es la experiencia más especial y increíble que puedes imaginar, pero la verdad es que las amistades también. Así que, mi consejo es animar a buscar esas amistades y tratarlas con mucho amor y energía como podrías en una historia romántica.

Quién es Alice Oseman

♦ Nació en Kent, Reino Unido, en 1994.

♦ Es ilustradora, escritora y guionista.

♦ Ha sido elogiada por la crítica especializada y ha recibido diversos premios como los Inky Awards y United By Pop Awards.

♦ Entre sus obras se encuentran Solitario, Radio Silencio, I Was Born For This y la saga Heartstopper, convertida en best-seller y adaptada a serie por Netflix.