El único libro argentino que se metió entre los 100 mejores de 2023, según la revista Time

Mariana Enriquez en la presentación teatral que hizo bajo el nombre "No traigan flores".

La selección es contundente desde que empieza. Y esa contundencia se adivina en el nombre de la lista, que oscila entre el imperativo y eso que existe desde siempre pero que la modernidad ha dado en llamar FOMO (fear of missing out, o sea, miedo de quedar afuera). The 100 Must-Read Books of 2023: the fiction, non-fiction and poetry that entertained and enlightened us, o sea, Los 100 libros de 2023 que hay-que-leer: la ficción, no ficción y poesía que nos entretuvo y nos iluminó. Nada menos.

La lista de elegidos, ese género tan afín a esta época del año, fue publicada por la emblemática revista estadounidense Time y trae a una argentina -y a su titánica novela- entre sus recomendaciones. Se trata de Mariana Enriquez y su obra Nuestra parte de noche, o mejor, Our Share of Night, como figura en este seleccionado de la literatura con el que la revista cumple con su ritual anual de dar a conocer sus elegidos.

Nuestra parte de noche hizo ruido desde el principio: la publicó Anagrama en 2019 después de que resultara ganadora del Premio Herralde de Novela entre 680 obras originales de toda Hispanoamérica. Paula Ledesma fue el seudónimo que eligió la autora de Bajar es lo peor y Las cosas que perdimos en el fuego para presentarse -y ganar- en ese certamen. En ese entonces, Enriquez dijo: “Es una novela muy personal. Tiene todas mis obsesiones, lo cual delata que son muchas mis obsesiones. Venía de escribir cuentos, no ficción y en un registro del que los lectores, y yo misma, querían más”.

Tuvieron más los lectores: Nuestra parte de noche es una novela de 672 páginas que, por haberse publicado a fines de 2019 y según contó su propia autora, acompañó a miles de personas durante la cuarentena decretada en plena pandemia de CoVid-19. Una novela de esa espesura se metió en la pausa obligada de una comunidad de lectores que empezó a crecer y que, alrededor de su trama, elaboró todo tipo de fan art que Enriquez comparte a través de su perfil de Instagram.

La espesura de Nuestra parte de noche no tiene tanto que ver con esas casi 700 páginas sino con lo que narra -y cómo lo narra-. El filólogo Gonzalo Pontón Gijón, que integró el jurado que le otorgó el Premio Herralde a Enriquez por esa obra, dijo al momento de fallar que la novela “desborda las convenciones del género para elevarse a la categoría de novela total, abierta a grandes asuntos”.

En la novela, Juan es el padre, Gaspar es el hijo y el terror es el género predominante. La madre de Gaspar está muerta, parece que en un accidente pero lo que más se sabe es que no se sabe del todo cuáles fueron las circunstancias de esa muerte. Es 1981 y es Argentina: son tiempos de dictadura militar. Padre e hijo -el vínculo entre ellos está en el centro de la trama- cruzan el país por la ruta, con rumbo al noreste y en medio de soldados que controlan los caminos.

Juan se enfoca en proteger a su hijo del destino que tiene asignado: ser médium de la Orden, una sociedad secreta que busca la vida eterna a través de rituales feroces y que se contacta con lo que en la novela se nombra como la Oscuridad. El padre quiere alejar a su descendiente de un agotamiento físico y mental feroz, tenebroso y, en apariencia, inevitable.

No hay manera de reproducir la tensión que genera esa trama, esa huida, ese destino que acecha. Pero tal vez esto sirva para ilustrarla: la autora de este texto conoce a varios adultos que ponían dibujitos animados para poder dormir después de haber pasado un buen rato con la novela.

Algo de ese horror, de ese terror, de esa relación entre padre e hijo, de esa oscuridad, de esa búsqueda de la vida eterna sin importar a qué costo, o mejor, todo eso junto, fascinó primero al jurado del Premio Herralde, después a miles de lectores en Hispanoamérica, y, este año, a quienes elaboran la lista los Must-Read Books de la revista Time.

Allí está Nuestra parte de noche junto a un panorama ecléctico de lecturas: desde las memorias de Barbra Streisand y las de Elliot Page a Desertion, de Abdulrazak Gurnah, nacido en Zanzíbar y ganador del Premio Nobel de Literatura en 2021. También está en la lista The young man, de la autora francesa Annie Ernaux, que se alzó con el máximo galardón de las Letras el año pasado, y Victory City, el libro con el que Salman Rushdie volvió a la literatura después del atentado que casi le cuesta la vida en agosto de 2022.

Mariana Enriquez es desde hace algunos años uno de los nombres más potentes de la literatura argentina en el mundo: sus obras se tradujeron no sólo al inglés sino también al francés, el alemán y el italiano. Se trata de una verdadera “Must-Read”, aunque haya que irse a dormir con la luz encendida.