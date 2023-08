Hija de una princesa incaica y un conquistador español, esta es la historia de la primera princesa del Perú

Francisca Pizarro Yupanqui Huaylas (Imagen: Infobae)

Interesada en la investigación y la historia, Carmen Sánchez-Risco no sabía que una mujer estaba a punto de robarle el aliento cuando vio su busto en el palacio de la Conquista de Trujillo, construido hace 450 años. ¿Quién era esa mujer?, tras identificarla creó una serie de ficción y un documental, pero no fue suficiente, la fascinación se le desbordaba por los dedos, por lo que decidió escribir su primer libro, dedicado a ella.

La primera mestiza narra la historia de Francisca Pizarro Yupanqui Huaylas, hija de una princesa incaica y un reconocido conquistador español, contada en su propia voz, con base en una rigurosa investigación que envolvió por años a su autora.

Sánchez-Risco debuta en 2023 con esta figura que marcó solo su vida. Invita a viajar al corazón del mestizaje y al encuentro de dos mundos: el viejo, Europa, y el nuevo, América, con la primera mestiza noble que heredó la fuerza imperial incaica, la hija de Francisco Pizarro, conquistador español en el Perú, de quien pocos sabían su existencia.

Sobre su libro, Carmen Sánchez-Risco reveló a Canal Extremadura:

“Es un viaje épico cargado de brutalidad y de violencia que nos lleva a descubrir todos los mundos de un Perú en el siglo XVI, el imperio incaico, pero también la Europa envejecida del siglo XVI, la España del siglo XVI y la corte de Felipe II que ella (La primera mestiza) frecuentó en la etapa final de su vida”.

“La primera mestiza” de Carmen Sánchez-Risco

“Me sorprendo a menudo observando a poniente el horizonte, como si las vastas llanuras extremeñas me acercaran a la puna andina, imaginando que aquel sol que despide el día llevará con él un poco de mí a las huacas cuzqueñas”. (Tomado de La primera mestiza).

Ambientada en Madrid en 1597, Carmen Sánchez-Risco presenta a Francisca Pizarro Yupanqui Huaylas, una figura silenciada e invisible en la historia que aporta una mirada distinta, femenina e intimista sobre los hechos que tuvieron lugar en el encuentro de los dos mundos durante la Conquista.

La historiadora realiza un recorrido apegado a la documentación del inicio del Perú, de las memorias andinas, las costumbres de los pueblos y todos aquellos rasgos que configuraron el imperio inca.

“El ejercicio creativo que he tenido que hacer es el de rellenar esos puntos que deja la documentación sin resolver. Entonces me he tenido que meter en la piel de ella, pensar como una mujer del siglo XVI, pasar datos e investigación para poder meterme en sus zapatos. Todo lo que cuenta la novela es real, está documentado”, comentó Sánchez-Risco a ese medio.

El libro navega por temas como las luchas de poder, los secretos de la corte española de Carlos V y Felipe II, el papel que las mujeres desempeñaron en las distintas esferas y hechos históricos, así como los abusos, la corrupción, la sororidad entre las mujeres, la privación de la libertad y otros escenarios que siguen vivos en la actualidad.

La autora española retrata la vida de la primera mestiza para rescatarla del olvido y reivindicar su labor, así como la construcción del Palacio de la Conquista, la Catedral de la plaza mayor de Lima, obras, donaciones como la del Convento de la Merced de Trujillo donde estuvo Tirso Molina, quien escribió sobre ella en su libro Amazonas en las indias.

“Es una novela fidedigna que cumple a rajatabla con todo lo que fue su vida y con aportes muy interesantes del final de su vida que nadie conocía y que como historiadora he podido verificar en esos estudios”.

Sobre la autora: Carmen Sánchez-Risco

Carmen Sánchez-Risco (Imagen: @carmensanchezrisco/Instagram)

♦ Nació en Trujillo, España.

♦ Es licenciada en Geografía e Historia con especialización en Arqueología de la Universidad de Extremadura.

♦ Se ha inclinado por la divulgación histórica y ha combinado su trabajo en la comunicación con el desarrollo de formatos dedicados a la investigación, el entretenimiento y la asesoría histórica de ficción.

♦ Ha dirigido y producido documentales históricos.

♦ Se ha desempeñado como presentadora, guionista y directora en cadenas nacionales y autónomas.

♦ La novela La primera mestiza es su primer libro.

