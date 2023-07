Comprender que el amor también incluye un adiós, la invitación del escritor Eloy Moreno en su más reciente novela

El último libro del reconocido autor español Eloy Moreno, publicado por Ediciones B, a lo largo de diez capítulos, nos sitúa en frente de Alejandra y Alejandro (Ale y Ale), cuyas vidas se ven atrapadas en la rutina y la falta de pasión. El autor, habilidosamente, nos sumerge en sus pensamientos y sentimientos encontrados. A lo largo de la historia, otros personajes van surgiendo, como Carlos y Marta, cuyas apariencias engañan y nos muestran que ninguna pareja es perfecta.

Desde el inicio, el autor nos advierte que esta historia no es adecuada para todas las edades, creando una atmósfera de curiosidad y expectación. Utiliza recursos narrativos, como retroceder en el tiempo, para mostrarnos cómo Alejandra y Alejandro se conocieron y cómo ha evolucionado su relación a lo largo de los años. Se exploran los recuerdos, los momentos complicados y los deseos de libertad, todo enmarcado en una trama repleta de pasión y reflexiones sobre la vida y el amor.

La culpa juega un papel crucial en la trama, especialmente en la mente de Alejandra, quien constantemente se siente culpable sin tener razón para ello. Moreno nos hace reflexionar sobre cómo las expectativas y las opiniones de los demás pueden influir en nuestras decisiones y en la comunicación de una ruptura.

Cada capítulo nos lleva un paso más cerca del final, donde Alejandra y Alejandro se enfrentan a una decisión que marcará un nuevo comienzo en sus vidas.

Al terminar la lectura, Moreno nos sorprende con un apartado especial titulado “Fin”, en el cual agradece a los lectores por sumergirse en su historia y nos invita a compartir nuestras impresiones con él a través de su correo electrónico personal. Es evidente que el autor busca conectar con sus lectores y crear obras que transmitan sentimientos y emociones.

Cómo asumir que el amor tiene un fin, esa parece ser la premisa de la novela. Cómo aceptar que aquella que era divertido ya no lo es más. Que la nostalgia y los recuerdos son todo lo que quedará. “Al leerla puede que encuentres a esos fantasmas que siempre han estado a tu lado, pero que no has querido ver. Pero también es posible que ocurra todo lo contrario: que salgas de esta historia con la felicidad de quien sabe valorar lo que tiene”, escribe el autor.

Cuando era divertido es una novela que te hará reflexionar sobre el amor, la rutina y la importancia de perseguir nuestros sueños. Con su estilo narrativo envolvente y personajes realistas, Eloy Moreno nos demuestra una vez más su habilidad para tocar fibras sensibles y capturar la atención del lector hasta la última página.

Sobre el autor: Eloy Moreno

♦ Nació en Castellón, España.

♦ En 2010 inició su carrera de escritor con la autopublicación de su primera novela, El bolígrafo de gel verde, de la que ha vendido más de doscientos mil ejemplares.

♦ En 2015 publicó El regalo, recibiendo gran reconocimiento tanto en ventas como por parte de la crítica. y en 2018 publicó Invisible, un best seller traducido a varios idiomas.

♦ Sus últimas novelas, Tierra (2020) y Diferente (2021) han sido un rotundo éxito entre los lectores.

♦ Con más de un millón de ejemplares vendidos, Eloy Moreno es uno de los escritores más leídos y queridos, por su capacidad de abordar temas universales con una sensibilidad única y siempre desde puntos de vista sorprendentes.

