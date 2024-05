Jakob Bro, un “antihéroe de la guitarra”, trae su distintivo jazz nórdico a Buenos Aires

Jakob Bro: Joe Lovano "Song To An Old Friend"

El guitarrista y compositor danés Jakob Bro se presenta en Bebop Club este sábado 18 y domingo 19 de mayo para presentar su quinto trabajo de estudio, “Uma Elmo”, acompañado por su nuevo trío formado por el trompetista noruego Arve Henriksen y el baterista español Jorge Rossy. Las presentaciones están programadas para las 20 y las 22:45 hs.

El último trabajo de Jakob Bro es Strands (2023), una grabación en vivo junto a los maestros del jazz danés Palle Mikkelborg y Marilyn Mazur. Radicado en Copenhague, Dinamarca, Bro es conocido por sus numerosas colaboraciones con destacados músicos como Joe Lovano, Midori Takada, Brian Blade, y Charles Lloyd, entre otros. Integra el catálogo del reconocido sello jazzero ECM Records, algo que lo ha posicionado como una figura prominente en la escena del jazz contemporáneo global.

Entre sus producciones más destacadas se encuentran discos como Once Around the Room: A Tribute to Paul Motian (2022), codirigido por el notable saxofonista estadounidense Joe Lovano, y otros álbumes aclamados como Returnings (2018) y Streams (2017). Estos trabajos han recibido elogios de la crítica y lo han consolidado como un nombre influyente en el jazz moderno.

Jakob Bro ha sido reconocido ampliamente en su carrera, habiendo ganado la encuesta de críticos de la revista DownBeat en la categoría de “Guitarrista Estrella Emergente” y recibido reconocimientos como el Premio Carl, el Premio de Música Danesa y una nominación al Premio de Música del Consejo Nórdico. Su trilogía Balladeering (2009), Time (2011) y December Song (2013) también ha sido destacada por su impacto en el panorama musical.

Ex miembro de Paul Motian & The Electric Bebop Band y del Dark Eyes Quintet de Tomasz Stanko, Bro ha lanzado 16 discos como líder de banda, colaborando con figuras como Lee Konitz, Bill Frisell, y Chris Cheek, entre otros. Estos lanzamientos han reafirmado su capacidad para innovar y explorar nuevas fronteras dentro del género.

En diálogo con Infobae Cultura , el músico danés contó detalles de sus principales influencias musicales, sus colaboraciones con destacados músicos contemporáneos

—En su nuevo álbum hay canciones dedicadas a Tomasz Stanko y Lee Konitz, ¿por qué? ¿Podría decirnos cuál fue la inspiración de estos músicos en su vida?

—Tuve mucha suerte de tocar con muchas de las leyendas de la generación anterior y eso definitivamente me formó de muchas maneras como persona y como músico. Aprendí mucho de Tomasz y Lee. Aún intento comprender todas las experiencias que compartimos en la carretera, en el escenario y en el estudio.

—Vienes de un país muy alejado de Argentina, en un continente diferente y con un clima distinto. ¿Hay alguna influencia del paisaje nórdico en su música?

—Creo que la procedencia de la gente se nota de alguna manera en su forma de crear, sí. El contraste entre las personas y lo que ese contraste crea emocional y sonoramente me resulta muy interesante.

“Uma Elmo” es el quinto álbum de estudio de Jakob Bro

—Tengo entendido que no es la primera vez que vienes a Argentina. ¿Qué recuerdos tienes de tus anteriores visitas?

—He tocado en Argentina antes. Con mi amigo Rodrigo Domínguez, con quien estudié en el Berklee College of Music alrededor de 1998. Me encantó ir de gira por Argentina, incluso tengo una canción llamada “Mar del Plata” en mi próximo álbum para ECM. Hicimos largos y hermosos viajes en autobús por el campo y recuerdo haber tocado en una vieja mansión a las afueras de Buenos Aires. Fue una experiencia realmente hermosa e inspiradora (¡aunque me picaron muchos mosquitos!). Debo mencionar que soy un gran aficionado al fútbol argentino. Así que ir a Rosario por primera vez fue alucinante para mí.

—¿Cómo fue la experiencia de grabar el álbum homenaje a Paul Motian con Joe Lovano? ¿Cómo decidieron qué composiciones incluir en el álbum?

—Joe y yo hablamos del proyecto una y otra vez. Nos enviamos canciones que nos gustaría grabar. Hablamos por teléfono. Compartimos recuerdos de Paul. Para mí fue muy fácil escribir la música con la que contribuí en el álbum. Volví a muchas de las canciones de Paul mientras componía. Tocar sus piezas al piano en casa mientras escribía música nueva para la próxima sesión de homenaje fue muy inspirador. Parecía un proceso muy natural. Todo encajó como si estuviera predestinado. Todos los participantes en el disco tenían una historia con Paul y le querían mucho.

Así que nos sentimos increíblemente bien al reunirnos y tocar. Por coincidencia, la sesión tuvo lugar en la fecha exacta del fallecimiento de Paul, diez años después. Fue durante la pandemia y, hasta el día de hoy, sigo creyendo que una fuerza superior nos ayudó a realizar la sesión. Siete personas volando desde distintos lugares del mundo, controles diarios de covid, cancelaciones, máscaras, etc... Es una maravilla que saliera como salió. De hecho grabamos de nuevo el año pasado en vivo en el Village Vanguard. Espero que salga pronto. Hicimos 12 conciertos con entradas agotadas en esa sala sagrada donde tanto Joe como yo tenemos tantos recuerdos de tocar con Paul. Va a ser un disco en directo especial, te lo garantizo.

Jakob Bro grabó el tributo a Paul Motian con Joe Lovano en vivo en 2022

—¿Cómo describirías tu evolución como artista en cuanto a intereses y retos, búsqueda de una voz personal, así como avances?

—Elegí la guitarra hace muchos años. Muchas veces quise cambiar de instrumento (me encanta la trompeta, el piano, el saxo, el bajo, la batería, el violonchelo, instrumentos de sonido acústico), pero siempre sentía que era demasiado tarde. En cierto modo, no me veo como guitarrista, sino más bien como compositor que intenta crear ambientes para la gente a la que quiero, ambientes en los que la música pueda despegar. Si puedo contribuir a ello creando sonidos con mi guitarra, estupendo; si no, también. También me gusta el silencio. Quizá sea parte de “mi sonido”. La revista Guitarplayer hizo un artículo sobre mí y me llamó “antihéroe de la guitarra” ¡Me encantó! Un gran avance para mí fue cuando me di cuenta de que la guitarra no podía satisfacer todos mis deseos sonoros. Eso abrió mi mundo como compositor y arreglista. Empecé a usar mi imaginación para crear contrastes invitando a mi mundo musical a toda la gente que quiero.

—¿Cómo encontraste tu propia voz en el instrumento?

—Creo que lo más importante para mí fue estudiar la historia de la música. No sólo con la guitarra, sino escuchando mucha música diferente. Analizar a toda la gente increíble que vino antes que yo, quién se inspiró en quién, cómo está todo conectado. Gran parte de la música que transcribí no era para guitarra. Aprendí a tocar los solos de Lester Young, Dexter Gordon, Chet Baker, Coltrane, Miles, Monk, Ellington etc. Intenté copiar la forma en que Jobim tocaba el piano, transferir su fraseo a la guitarra. He intentado trasladar a la guitarra las expresiones de gente como Neil Young, Nina Simone y Mark Hollis.

Ha sido un viaje largo y hermoso. Y en algún punto del camino, supongo que de forma natural empiezas a proyectar todas tus influencias en tu música. Nunca he intentado deliberadamente encontrar mi propia voz. ¿Qué es eso? Stanko y Garbarek tienen tantas cosas en común con Dewey Redman y Don Cherry... Se puede oír a Charlie Haden en Thomas Morgan... Es tan hermoso, creo... La idea de pasar la antorcha. Mantener viva la música inspirándonos unos a otros. Eso y, por supuesto, cómo está el mundo en ese momento concreto en el que estás ahí: eso afecta al sonido. La música se convierte en una mezcla de las voces del pasado, las vidas que vivieron y la vida actual en el planeta.

*Jakob Bro Trío se presenta en sábado 18 y domingo 19 de mayo a las 20 y 22:45 en Bebop (Uriarte 1658, C.A.B.A.)

[Fotos: Wilfried Heckmann y Johan Jacobs]