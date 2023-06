Censura en Estados Unidos: crean un “Santuario de Libros Prohibidos” donde regalan los textos vetados

Crece la ola de censura de libros en Estados Unidos, en particular en Florida, donde el gobernador Ron DeSantis impulsó una ley que permite que sean retirados de escuelas y bibliotecas ante la queja de los padres.

Una sola queja de parte del padre de un alumno puede llevar a que un libro sea retirado de las bibliotecas escolares de Florida (EE.UU.) en virtud de las nuevas leyes del gobernador Ron DeSantis, pero hay activistas, escritores y poetas decididos a mantener la libertad de leer con iniciativas como el reparto de libros “prohibidos”.

Esa es la propuesta que este martes por la tarde se presentó en el denominado “Santuario de Libros Prohibidos”, en el abarrotado salón del templo Coral Gables Congregational Church, donde se entregaron 1200 ejemplares gratuitos de los tres libros retirados en las escuelas públicas de Florida.

Michael Kaplan, uno de los fundadores de la Feria del Libro de Miami; el poeta Richard Blanco, al que Barack Obama encargó el poema recitado durante su segunda asunción presidencial; la autora haitiano-estadounidense Edwidge Danticat y la presidenta de United Teachers of Dade, Karla Hernández-Matz, entre otros, expresaron su fuerte rechazo a las leyes de Florida que coartan la libertad de lectura en los colegios.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, que busca la candidatura presidencial republicana, promulgó leyes que promueven la censura de libros en ese Estado. |

“Eso no es una democracia. Eso no es una idea democrática de la democracia”, dijo Blanco respecto de algunas de las leyes promovidas por DeSantis, para agregar que “no se trata solo de las leyes que dictan en este momento contra las que gritamos, sino de lo que sucede después de eso”.

Blanco, de origen cubano, relató que sus padres tuvieron que salir de la Cuba comunista porque un vecino del barrio los denunció ante el comité de vigilancia, una experiencia que lo marcó y lo ha hecho defender las libertades de la democracia por encima de todo en Estados Unidos.

“Estamos aquí para solidarizarnos con los innumerables lectores, maestros, estudiantes y padres que resisten la intimidación y el silencio. Esta es también una ocasión para celebrar el poder de la literatura, así como la importancia de los libros”, exclamó, por su parte, Danticat.

La novelista y también cuentista cargó contra DeSantis y la legislatura republicana por haber ampliado y puesto en el ojo de la censura libros de texto y las comunidades LGBT+. “La libertad de leer no es un lujo, es un derecho fundamental”, proclamó.

“Esta ola de prohibición es la muerte por un millar de cortes”, denuncian los activistas contra la censura de libros en Estados Unidos.

El poder de los padres en las escuelas

Reelegido gobernador en 2022 y ahora aspirante a ser elegido candidato a la Casa Blanca por el Partido Republicano en 2024, el ultraconservador DeSantis, que se declara un protector de los niños de Florida, ha dado a los padres de los alumnos más voz en las decisiones escolares que a los maestros y especialistas.

“Es un verdadero desastre. Ha habido muchos libros que han sido cuestionados, pero peor que eso es que estas leyes de contenido vago tienen un efecto escalofriante en los maestros, especialistas y otras personas que se ocupan de la enseñanza pública”, dijo este martes a EFE Kaplan.

El acto de este martes fue una especie de desagravio a tres libros que han sido recientemente objeto de quejas por parte de padres de alumnos de una escuela del sistema público de Miami-Dade, como The Hill We Climb, de Amanda Gorman, que fue recitado por la poeta afroamericana en la toma de posesión de Joe Biden en 2021.

El poema fue retirado de la biblioteca para alumnos de enseñanza elemental de la escuela Bob Graham Education Center de Miami Lakes, otra ciudad de Miami-Dade, y trasladado a la biblioteca de los alumnos de más edad por una queja de una madre que afirma que es un poema que incita al odio. Los otros dos libros retirados son The ABC’s of Black History, de Rio Cortez y Lauren Semmer, y Love to Langston, de Tony Medina y R. Gregory Christie, que corrieron la misma suerte en la misma escuela.

Según denuncian, la mayoría de los libros prohibidos en Estados Unidos son de autores negros y/o LGBT+. |

Afro y LGBT+, las temáticas más vetadas

Kaplan dice que los libros que más cuestionamientos despiertan en los padres de Florida son los de temática afroamericana y LGTBQ+.

“No queremos que nada de esto suceda, porque muchos de nosotros venimos de países donde estos libros están prohibidos en todas partes. Miami particularmente debería ser sensible a ese tipo de cosas”, dijo Kaplan.

Hernández-Matz, aseguró que “esta ola de prohibición (de libros) es la muerte por un millar de cortes”, las “inevitables consecuencias de todas estas acciones antieducación y antilibertades” que tendrá como resultado final la “prohibición total de cualquier obra literaria que se etiquete como ofensiva”.

La Asociación de Bibliotecas de EE.UU. ha advertido que en 2022 el país vivió una ola de censura de libros “sin precedentes” y Texas fue el estado con una mayor cantidad de quejas sobre libros “inadecuados” presentes en bibliotecas.

Fuente: EFE

