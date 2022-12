“México: Manual de usuario” de Chumel Torres, un retrato de los mexicanos entre el humor ácido y político

El youtuber y presentador mexicano Chumel Torres presentó recientemente su libro titulado “México: Manual de usuario”. En este proyecto literario, el conductor de “El Pulso De La República”, junto a Oswaldo Casares y Gabrielo Mimí, hacen un recorrido por las particularidades, peculiaridades e identidades de los mexicanos, mediante el análisis histórico, la exposición de curiosidades, los personajes destacados y el característico humor que caracteriza a Torres entre lo ácido y lo político.

“Es un libro que es muy divertido, no pretende aleccionar. Cuando yo leí por primera vez comedia fue con Rius, un icono de la crítica política mexicana y de un estilo crítico sagaz como nunca habíamos visto. Mi primer acercamiento a él, fue cuando mi papá me dio un fascículo referente al SIDA, y entre toda la documentación estaba ese texto donde Rius lo explicaba, yo lo leía y me reía”, recordó Chumel Torres. Ahora, en su primer contacto con Rius, el conductor y sus amigos buscan hacer reír desde las letras, “Somos como el Pollo Loco de los libros; es naco, pero está bueno”.

Los autores aseguraron que se encuentran sorprendidos con la respuesta del público ante la publicación de este libro, que no ha llegado a su audiencia habitual y ha logrado, entre su análisis desinhibido de la historia, retratar un país en el que las ausencias del padre se toman con humor y dónde todo lo malo es culpa del PRI. En este texto se hace un recorrido por temas tan disímiles como la política, la religión, la gastronomía y hasta feminismo; los autores declararon que su intención con este libro era cautivar y ofrecer diversión a un público más maduro que se ha acercado a su humor a lo largo de sus proyectos.

Gabrielo Mimí, Chume Torres y Oswaldo Casares

“Tenemos muy claro que El Pulso, los libros, las cosas que se hacemos son una vaquita que nos da de comer, no hay que abusar de ella, no hay que patearla demasiado, no hay que cansarla, hay que tratarla bien, si tú logras esos, usar la creatividad que tienes con los compas, tener la apertura para nuevas ideas, tener la capacidad de que cada quien se desarrolle como quiera, de verdad es miel sobre hojuelas”, expresó Chumel Torres.

Por su parte, Oswaldo Casares compartió con los asistentes que el libro originalmente estaba encaminado en sus primeras ideas a construirse en torno al PRI (Partido Revolucionario Institucional), pero que afortunadamente terminó como un recorrido por el territorio mexicano, su diversidad de Estados, personajes, tradiciones, arte, cine, política y hasta telenovelas. Chumel expresó que se trata de “un libro que se burla de sí mismo, no quiere adoctrinar en nada, que lo más que quiere es que te la pases chingón, es usar la literatura como arma, es usar las letras para incomodar al poder”.

Por último, Chumel Torres y su equipo creativo detrás de “México: Manual de usuario”, aún no descartan la posibilidad de editar y lanzar un segundo volumen en el que exploren otras temáticas, pues entre sus deseos, dijo, “está hacer un libro sobre la historia de la comedia de México”. L

os autores comentaron que se sienten felices de este texto que cuenta con su propio glosario del lenguaje mexicano para conocer palabras como jalo, rola, bolillo o chingar, en un título aderezado con ilustraciones que recuerdan a la estética comunista que quería Chumel.

SEGUIR LEYENDO: