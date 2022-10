La llamativa decisión de los biógrafos de Liz Truss tras la renuncia de la Premier británica

Liz Truss fue Premier británica durante 44 días. Daniel Leal/Pool via REUTERS

“Volvemos a la reescritura...”, tuiteó James Heale, uno de los biógrafos de Liz Truss, este jueves. Fue después de que la Premier británica a la que le dedicó su investigación y su escritura anunciara su renuncia al principal cargo ejecutivo del Reino Unido. Truss, al mando de Downing Street 10 durante 44 días, será recordada como la Primera Ministro a cargo durante los pomposos funerales de la Reina Isabel II... y no mucho más.

Pero sus biógrafos, James Heale y también Harry Cole, están en pleno cambio de planes: tenían previsto que el 8 de diciembre se publicara el libro Out of the blue para contar el camino que llevó a Truss a ser Primera Ministro del Reino Unido, y ahora se dedicarán no sólo a ese recorrido hacia la cima, sino también a la (abrupta) línea de llegada de ese camino.

A contrarreloj -porque la fecha de lanzamiento no ha cambiado por ahora-, Heale y Cole preparan el capítulo en el que contarán detalladamente los últimos días de Truss a cargo del Poder Ejecutivo del Reino Unido. Según confirmó Heale a Bloomberg News, ambos autores tienen previsto cerrar el capítulo imprevisto durante la semana que viene para poder cumplir con los plazos de publicación.

Out of the Blue pretendía ser la primera biografía de Truss en llegar a las librerías, para dar cuenta del perfil de la mujer que asumió la gobernación del Reino Unido tras la dimisión de Boris Johnson. En eso se pusieron a trabajar Cole y Heale hacia agosto, con la intención de dar cuenta no sólo de cómo llegó Truss a ocupar el cargo sino también de sus primeros meses en Downing Street.

Con la renuncia de Truss, que encabezó un gobierno que duró menos de dos meses, la biografía se convertirá -paradójicamente- en una obra sobre todo su mandato. Casi un balance de una gestión que terminó apenas empezaba. Es por eso que el subtítulo del libro, que originalmente sería “La historia interna de Liz Truss y su asombroso ascenso al poder” cambiará “asombroso” por “explosivo”, como si en esa idea de detonación pudiera contenerse algo que se prende y se apaga muy rápidamente.

No es el primer cambio público que sufre la biografía de Truss a lo largo de su preparación. Tras la conmoción política y económica que se produjo luego de que la Premier presentara su proyecto de presupuesto a fines de septiembre, la sinopsis editorial publicada en Amazon agregó una frase sobre cómo “su administración se sumió en el caos en cuestión de días”.

Back to the rewrites… — James Heale (@JAHeale) October 20, 2022

La investigación de Heale y Cole se nutre de entrevistas hechas a políticos que en un primer momento apoyaron las medidas con las que Truss desembarcó en su cargo, pero que luego se desencantaron. “Espero que refleje la época y lo que pensaban de ella en ese momento”, le dijo Heale a Bloomberg News.

Tener que escribir un capítulo para contar la dimisión repentina y prematura de Truss sin duda da cuenta del clima de época. Todo eso llegará a las librerías el 8 de diciembre. El tiempo dirá cuántos lectores habrá para la biografía que se pensó como la presentación de una Premier y que ahora servirá para recordarla, o ni siquiera eso.





