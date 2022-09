Tom Hanks anunció que publicará su primera novela en mayo de 2023

El actor Tom Hanks, durante el estreno de Pinocho. REUTERS/Mario Anzuoni.

Era cuestión de tiempo para que Tom Hanks se animara a escribir su primera novela, pues desde siempre ha sentido una gran atracción por las historias. De hecho, además de encarnarlas como actor, ya las ha escrito.

En 2014, The New Yorker publicó un relato corto de su autoría, titulado Alan Bean Plus Four, que terminó sorprendiendo a los lectores y aún más a Sonny Mehta, editor del sello Alfred A. Knopf. La historia va de cuatro amigos que realizan una expedición a la luna.

La publicación de dicho relato lo llevó a considerar la posibilidad de trabajar en una compilación y en 2016 publicó su primer libro, traducido al español como Tipos singulares y otros relatos, que reunió 17 de sus ficciones cortas en alrededor de 400 páginas.

Las historias coinciden con varios de sus personajes en el cine, en el sentido de que cada uno de los protagonistas enfrentan situaciones que solo podría asumir alguien como Tom Hanks. Su libro es muy él, tanto que, al inicio de cada relato, aparece una fotografía del actor con alguna de sus máquinas de escribir, las muchas que tiene en su colección.

Aparecen aquí el clásico amigo enamorado de una amiga que le cumple sus deseos aún sabiendo que él nunca concretará el suyo, que llega hasta a hacer inmersión acuática “por amor” ; el millonario que se convierte en una estrella del bowling y celebridad de ESPN; y el actor sin suerte que no consigue siquiera el papel secundario en la película de más bajo presupuesto.

“En los dos años en que escribí el libro, hice películas en Nueva York, Berlín, Budapest y Atlanta y escribí en todas ellas. Escribí en hoteles durante viajes de prensa. Escribí en vacaciones. Escribí en aviones, en casa y en la oficina. Y cuando podía hacer un horario y mantenerlo, escribí por las mañanas de 9.00 a 13.00 horas”, dijo el autor en su momento.

Ahora, en 2022, la editorial Penguin Random House anunció la publicación de la primera novela escrita por el actor. Verá la luz en mayo de 2023 y promete ser una de las novedades editoriales más interesantes, no solo por tratarse de un libro de Tom Hanks, sino por la gran factura estilística con que ha sido escrita.

“The making of another major motion picture masterpiece” cuenta la historia de la realización de la película más impresionante de todos los tiempos, una cinta de acción con superhéroes, estrellas de Hollywood y personajes salidos de cómics de baja demanda.

Según lo revelado por la editorial, la primera parte de la novela ocurre en 1947, cuando un soldado que regresa de la guerra se encuentra con su talentoso sobrino de cinco años. La guerra ha dejado en el soldado huellas imborrables y dicho encuentro, sumado a la lectura de un cómic bastante artesanal en el que ha estado trabajando el niño, supone una revelación para el hombre.

23 años después, en 1970, el sobrino, que es ahora un dibujante de cómics en Oakland, California, se reencuentra con su tío y, recordando el cómic que hizo cuando tenía cinco años, dibuja una nueva versión con su tío como un héroe de la Segunda Guerra Mundial.

Después hay un salto al presente, a los años de la pandemia, cuando un director de éxito descubre el cómic de 1970 y decide convertirlo en una película de superhéroes.

“Conocemos a la estrella masculina extremadamente difícil de la película, su maravillosa protagonista, el excéntrico escritor/director, el productor, el ayudante de producción del recadero y todos los demás a ambos lados de la cámara”, le contó el actor a la revista People.

El actor de 66 años comentó que la novela está basada en sus experiencias personales en Hollywood, y con ella busca compartir también las “importantes lecciones” que ha aprendido en el camino o los “trucos” que tuvo que hacer para salir a flote en los momentos complicados.

“Nadie sabe cómo se hace una película, aunque todo el mundo cree saberlo”, añade. “He hecho un montón de películas (y cuatro de ellas son bastante buenas, creo) y todavía me sorprende cómo se crean, desde una idea, hasta la imagen en pantalla, todo el proceso es un milagro”, apuntó. “Hacer cine es un trabajo muy duro durante un periodo muy largo de tiempo, compuesto por muchos momentos de alegría salteados con otros tantos momentos de odio a uno mismo. Es el mejor trabajo del mundo, y el trabajo más confuso que conozco”.

El segundo libro de Tom Hanks contará con ilustraciones de Robert Sikoryak.

