Estos son los únicos escritores colombianos presentes en el catálogo de la editorial española Anagrama durante toda su historia

Juan Miguel Álvarez, Margarita García Robayo y Antonio Ungar, los tres escritores colombianos en el catálogo de la editorial Anagrama.

En 1969, el editor Jorge Herralde fundó en Barcelona el que hoy por hoy es uno de los sellos más importantes de la industria editorial hispanoamericana: Anagrama. En un inicio, existía un predominio por los contenidos referentes al ensayo y los textos políticos. Hubo en su momento una censura por parte de la ideología franquista, pero ante todo, el sello y su espíritu prevalecieron con tres de sus colecciones más célebres hasta el momento: “Argumentos”, “Documentos” y “Cuadernos”.

Durante los años 70 y los 80, la expansión de la editorial a toda España y otras partes del mundo hispano fue de menos a más. Se convirtieron en los primeros en traducir las obras de autores norteamericanos que nadie más había traído al mercado, como Paul Auster, Charles Bukowski o John Fante, y otros escritores de latitudes europeas alejadas del mundo comercial.

Hoy, en el catálogo de la editorial figuran más de 3500 títulos editados, en el que pueden encontrarse muchos de los autores contemporáneos más significativos en el ámbito de la narrativa y del ensayo, tanto en traducciones como en lengua española.

Después de Penguin Random House y Planeta, son la editorial que más cantidad de temas, títulos y autores abarcan en el mercado editorial hispano.

Sus colecciones actuales más importantes son: Narrativas hispánicas, Panorama de narrativas, que ha publicado autores como Raymond Carver, Richard Ford, Thomas Bernhard, Vladimir Nabokov, Patricia Highsmith, Patrick Modiano, Ian McEwan, Albert Cohen, Martin Amis, Norman Mailer, Catherine Millet, Alessandro Baricco, Carlos Busqued o Roberto Calasso; y Argumentos, formada por ensayos de todo tipo a cargo de pensadores, filósofos y escritores contemporáneos entre los se que destacan Guy Debord, Anselm Jappe, Hans Magnus Enzensberger o Greil Marcus.

A nivel de literatura latinoamericana, la editorial ha tenido, históricamente, a autores de gran renombre, como el chileno Roberto Bolaño o el argentino Ricardo Piglia. Hoy en día cuentan con el chileno Alejandro Zambra, las argentinas Mariana Enriquez y Leila Guerriero, y el mexicano Juan Villoro, entre muchos otros.

Entre estos nombres, tan solo tres escritores colombianos han sido publicados, y dos de ellos por cuenta de premios. Una mujer y dos hombres.

JUAN MIGUEL ÁLVAREZ

Juan Miguel Álvarez. Fotografía del autor © Víctor Galeano.

(Bogotá, 1977), reportero independiente en temas de cultura y derechos humanos, escribe para diferentes revistas impresas y virtuales, y se desempeña como editor de Baudó Agencia Pública. Es autor de “Verde tierra calcinada”, libro que fue distinguido como uno de los tres mejores de la narrativa colombiana en 2018; “Balas por encargo” (2013), y la antología “Lugar de tránsito” (2021). Además de haber recibido distinciones del gremio en su país, ha sido incluido en la selección final del premio Gabo en dos ocasiones (2015 y 2017), y en la del True Story Award (2019). En 2022 obtuvo el Premio Anagrama de Crónica por su libro “La guerra que perdimos”. Actualmente, vive en Pereira.





MARGARITA GARCÍA ROBAYO

Margarita García Robayo. Fotografía de la autora © Alejandra López

(Cartagena, Colombia, 1980) es autora de las novelas “Hasta que pase un huracán”, “Lo que no aprendí”, “Educación sexual” y “Tiempo muerto”; de varios libros de cuentos, entre los que se destaca “Cosas peores”, ganador del Premio Literario Casa de las Américas 2014; del libro de microrrelatos “Las personas normales son muy raras” y del libro de ensayos “Primera persona”. En 2018, bajo el título de “Fish Soup”, se publicó en inglés una compilación de algunos de sus cuentos y novelas que formó parte del prestigioso listado «Books of the Year» del diario The Times y fue finalista del Premio Valle-Inclán.

En 2020 se publicó la traducción al inglés de su novela “Tiempo muerto”, bajo el título de “Holiday Heart”, y fue premiada con el English PEN Award. Su último libro, “El sonido de las olas”, reúne tres novelas cortas. En 2022, Anagrama publicó su novela “La encomienda”. Su obra ha sido traducida al inglés, francés, portugués, italiano, hebreo, turco, islandés, danés y chino, entre otros idiomas. Actualmente, vive en Buenos Aires.





ANTONIO UNGAR

Antonio Ungar. Fotografía tomada de: Editorial Anagrama.

(Bogotá, 1974). Es el autor más longevo, entre los colombianos, que hacen parte del sello. No por edad, sino por permanencia. Ungar es autor de cuentos, crónicas y novelas. Sus relatos han sido publicados en más de veinticinco antologías en diez lenguas y están reunidos en el volumen “Trece circos y otros cuentos comunes”. Sus crónicas aparecen regularmente en revistas en Alemania, Holanda y Estados Unidos, y en Colombia fueron reconocidas en 2005 con el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Es autor de los libros “Zanahorias voladoras” (2003), “Las orejas del lobo” (2005), “Tres ataúdes blancos” (Premio Herralde de Novela en 2010 y finalista del Premio Rómulo Gallegos en 2011), “Mírame” y “Eva y las fieras”. Estos tres últimos publicados en Anagrama. Actualmente reside en Alemania.

