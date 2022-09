“La izquierda al poder en Colombia”, un libro escrito al filo de la coyuntura

La izquierda al poder en Colombia, León Valencia, Editorial Planeta, 2022

León Valencia es un importante investigador del conflicto colombiano; fue guerrillero y se desmovilizó tras un proceso de paz del Gobierno con la guerrilla de la Corriente de Renovación Socialista CRS, una disidencia del ELN. Durante su faceta como autor y analista ha publicado numerosos títulos, entre los que destacan “Mis años de guerra” (2008), “El regreso del Uribismo” (2019), “Los Clanes políticos que mandan en Colombia” (2020), y en ficción con libros como “Con el pucho de la vida” (2004) y “La sombra del presidente” (2020).

Valencia terminó de escribir “La izquierda al poder en Colombia” justo el día en que Petro juró como presidente, condensando historia, un relato personal, conversaciones hasta ahora privadas, una reunión de detalles y perfiles que conforman el rescate de uno de los más importantes episodios de la historia reciente en Colombia en clave de ensayo, uno en el que pretende humanizar la política y a sus protagonistas, llevarla a los lectores más jóvenes para sembrar una semilla de esperanza en medio de tiempos de cambio en los que ve aparecer en el horizonte una nueva generación de ideas y símbolos de transformación.

Infobae habló León Valencia, quien registró en su más reciente libro los secretos del movimiento popular en su camino a la Presidencia de Colombia después de 70 años de hegemonía de partidos tradicionales; habló de los personajes de su vibro, de sus vaticinios, de lo que proyecta para Colombia, como analista político, pero también como un hombre esperanzado en el futuro del país y un escritor cultivado desde el club de lectura en voz alta de su padre, la literatura afro, las memorias políticas del país y su inmenso deseo de contar historias.

Portada de La izquierda al poder en Colombia, León Valencia, Editorial Planeta, 2022

¿De dónde salió la idea de hacer este libro?

Ocurrió el 30 de mayo, un día después de la primera vuelta me llamó Gustavo Petro, estaba preocupado por los resultados de la primera vuelta, había ganado pero había saltado a segunda vuelta Rodolfo Hernández y él tenía miedo de que ese fenómeno novedoso de Hernández lo sorprendiera y pudiera derrotarlo y me habló de la experiencia de Ecuador donde Arauz, se había ganado la vuelta y luego perdió con Lasso y la había ganado con ventaja.

Entonces me habló de ayudarle a convencer algunos personajes sobre todo a Sergio Fajardo hasta que tengo con Sergio y bueno, yo le ayudo y tampoco la estrategia que tenía y en ese momento pensé bueno, estaba más optimista yo que él, le dije “pero Gustavo usted va a ganar, no creo que por favor sea capaz de ganarle a usted” y ahí después de esa conversación pensé “hay que escribir un libro que cuente todas estas dificultades que ha tenido la izquierda para ganar la presidencia de Colombia, toda esta historia tan trágica también de lo que ha sido el ascenso de las izquierdas en Colombia”.

Ahí empecé a pensar en el libro y luego lo escribí rápido porque para aprovechar el ambiente que había y lo terminé el día de la posición de Petro en la noche y antes esa ceremonia posesión se lo entregué a planeta y que se habían comprometido a sacarlo rápido y lo sacaron rápido en 15 días, ya está en las librerías Eso para mí también es una novedad, hacer un libro en el filo de la coyuntura, pero con una historia larga es como un tiene un otro sentido que habla del momento, de Colombia pero habla también de una historia atrás de que incubó este momento.

¿Para usted cuál es la importancia de registrar estos estos eventos más desde el detalle y desde una inmersión como personaje por qué es pertinente leer algo así sobre la historia de Colombia?

Las historias normalmente son muy acartonadas, se hacen sobre acontecimientos, de los que han muerto, a ser historia de personajes vivos, ponerlos, humanizarnos y por esos de carne y hueso lo que son sus defectos sus virtudes con sus pasiones, hacer retratos de ellos, perfiles de ellos.

en un mundo en el que los están viendo actuando y no cuenta la historia de ellos y nos pone, me parece apasionante ese ese esa forma, pues de contar y hacer historia y bueno, espero haberlo logrado con el libro porque los personajes que están vivos, ahí están con sus actuaciones, con sus angustias, con sus pasiones.

También obviamente cuento sobre personajes que yo conocí que han muerto, algunos murieron muy jóvenes, que esta larga historia de las izquierdas y de las guerrillas y es aceptarlos también. Esos personajes a los jóvenes que no los conocieron que algunos los oyen mencionar en personajes, muy contradictorios, que hablan muy mal de ellos, algunos tienen a veces también fans o gente que seguidores apasionados de ellos y yo quería hacer como mi propia versión de sus personajes y de eso se trata el libro.

Con un relevo en el poder como el que estamos presenciando la juventud está muy esperanzada con este momento de la historia, ¿para usted qué significa el papel de la juventud en este momento de cambio?

El protagonismo de los jóvenes lo tuvieron muy fuerte en el estallido social, fueron esos jóvenes los que estuvieron a la cabeza de la protesta social y de una manera, además con otras formas de simbolismos, con mucha independencia de los partidos y grupos políticos de la misma guerrillas en una cosa muy novedosa, porque veía manifestaciones de jóvenes envueltos en la bandera nacional y al otro lado la policía, que todos los días se levanta y hace formaciones para rendir homenajes a la bandera estaba disparándole a jóvenes que estaban envueltos en la bandera nacional.

Para mí era una nueva muy grande, porque normalmente la gente sale a manifestaciones con pancartas con banderas con símbolos de partidos políticos muy propios de izquierdas o radicales o con símbolos sindicales o de organizaciones sociales, no, pero todos esos jóvenes envueltos en la bandera nacional y al mismo tiempo en una protesta muy sentida fue para mí una novedad muy grande en ese en ese estallido social, luego en esta oportunidad electoral entró un gran número de jóvenes al padrón electoral, nuevos votantes y finalmente hay una en estas elecciones de 2022 las de 2023 para gobiernos locales y en la de 2026 los jóvenes entre 18 y 34 años van a ser mayoría electoral y veo que hay un ánimo de participación y eso cambia mucho la dinámica del país.

Esos jóvenes son menos comprables por los clanes políticos son más rebeldes, es un voto de opinión que hay que conquistar y que muy fácil conquistarlo y yo a mí me pareció una cosa espectacular el protagonismo de esos jóvenes y su participación política por un ejemplo muy concreto: yo tenía un joven en mi fundación se llama Ariel Ávila, imagínense un joven de una fundación y él se fue acompañar por definición de la Fundación a los jóvenes en la protesta el misterioso social estuvo en Cali en Pereira en Bogotá otros jóvenes de diputaciones tuvieron acompañando y con su participación en medios por sus escritos y con el apoyo de la Fundación consiguió la principal votación en el Partido Verde más de 100.000 votos. Ese es un ejemplo concreto de que en el futuro inmediato los jóvenes van a ser decisorios en la política.

Hablando sobre la juventud y sobre la nueva generación que llegó a ejercer poder acá en Colombia, ¿para usted cuál es el papel que tuvo Francia Márquez en todo este proceso?

La historia de Francia Márquez es un fenómeno, creo que es el principal fenómeno político, porque Petro ya era político curtido, ya era un político que había sido parlamentario con un gran protagonismo, había sido alcalde de Bogotá había sido un guerrillero, tiene 62 años y lleva 30 años haciendo política legal y pública. Francia es una líder social, negra, madre soltera, que salta a la política con una inteligencia también enorme en un sentido de la oportunidad.

Yo había hablado con ella en un episodio de una fundación, en un momento que tenía como críticas y diferencias con Petro y le dije “bueno, vas a mantenerte con Petro en el Pacto Histórico” y me dijo “de ahí no me muevo, no me muevo, León yo sé que que vamos a ganar y voy a jugar v la papel muy importante y ya voy a representar muchas cosas en los impactos histórico y le voy a enseñar que me tiene que respetar.

Y lo logró que la definiera como candidata a la vicepresidencia que no era la idea inicial de Petro y que no le recomendaba a mucha gente mucha gente le aconsejaba “usted tiene que conseguir un empresario, un militar para enviar un mensaje de tranquilidad”, pues no, se vio obligado a escoger una fórmula al lado izquierdo,no al lado derecho, más al final del lado izquierdo, más a la izquierda y fue fabuloso lo que ya hizo y yo creo que pues le metió una votación muy alta del Pacífico de mujeres de jóvenes, de los diferentes.

Fui a una manifestaciones de ella ahí atrás, solo mirando era un ambiente muy distinto, entonces ahí estaban como la gente más interesada en el medio ambiente los veganos, los indios, los negros era como una conclusión de la diversidad colombiana es una muestra de abigarrada de ese universo colombiano, esa manifestaciones tenían como otro otra fuerza, como otro sentimiento y creo que le aportó mucho a la campaña de Petro, ahora es la novedad política y ella me imagino que está intentando adaptarse a ese nuevo mundo y descubrirlo. Sin duda le aportó mucho a Petro.

¿Petro hubiera ganado la presidencia sin Francia?

No creo. Muchas cosas ayudaron a Petro, Francia creo que fue un factor fundamental. Ocurrieron unos fenómenos importantes en estos últimos años como la pandemia, el estallido social, los malos candidatos de la derecha, el efecto contagio de triunfos de la izquierda en América Latina, el triunfo de Biden sobre sobre Trump; o sea, todo se juntó aún así ganó por 700.000 votos simbólicamente son los mismos 700 mil votos que sacó en la consulta Francia Márquez.

Quiere decir que este país con un candidato con tantas dificultades tan impresentable como Rodolfo, que le votó a ese candidato, es un país muy de derechas que es capaz de votarle a cualquier candidato que ponga a la derecha y que el triunfo de Petro es un triunfo estrecho, legítimo, enorme que rompe la historia en dos, pero que muestra el país que tenemos, o sea, aún con un candidato y aún con una decadencia de la derecha y aún con un ambiente a favor del cambio, pues terminan votando y conquistando un triunfo Petro pero con una votación no muy un margen muy grande de ganancia.

¿En su opinión qué representa Francia Márquez como vicepresidenta mujer, negra, una líder sin apellido político para el futuro del país?

Yo creo que ya va primero a empoderar, como se dice ahora, a mucha gente que va a creer que puede ir muy lejos, eso es muy importante para una sociedad, que la gente diga “puedo conquistar cosas en el mundo, puedo triunfar, puedo hacer grandes cosas en política o hacer grandes cosas en la vida social o ser un gran empresario”.

Es un mensaje de esperanza…

Sí, para que la gente empiece a soñar que un negro puede soñar, que un indio puede soñar que un campesino puede soñar y eso crea un nuevo liderazgo en el país.

Aquí va a saltar al protagonismo gente que nunca había hecho que nunca había tenido digamos un gran protagonismo social y político, creo que eso es muy bueno para un país. Y claro, a la misma Francia hay que rodearla, hay que cuidarla, hay que ver que ya después de este salto seguramente habrá un tiempo en que vaya despacio asimilando un rol, construyendo un rol especial para la sociedad colombiana, hay que ayudarle a ella con eso.

Petro le está dando espacio pero todo todavía es muy gaseoso, un ministerio de la Mujer y de la Equidad, pues hay que crearlo, no lo tiene y vamos a ver después qué recursos tiene ese ministerio que capacidad de liderazgo tiene ese ministerio y eso depende mucho de la negociación interna y de la en los acuerdos que hagan, pero hay que rodear a Francia para que juegue un papel en el futuro de la sociedad colombiana.

En el libro hay una hora cero en la que Petro lo llama y comienzan a hablar sobre cómo hacer posible la victoria finalmente a la presidencia hasta su victoria, ¿qué tanto contenido de este tipo los lectores pueden encontrar en el libro en el que se vive como lector esa cuenta regresiva? ¿Cuál fue el rumbo que le dio a esa historia?

Eso es una cosa de vértigo ,todo lo de primera y segunda de primera vuelta segunda vuelta es una campaña con unas incertidumbres muy grandes y Petro supo moverse en esas incertidumbres y en el día a día se iba viendo había unos mediciones electorales, habían cinco empresas midiendo todos los días, cómo iba subiendo y cómo iba bajando en momentos en que Hernández metía la pata o momentos en que Petro cometía errores, era fue una cosa vertiginosa yo por mi oficio de analista político tenía acceso a esos encuestas, me parecía fabuloso porque todo el mundo andaba afuera, pues sin esa información y llegamos a la última semana, llegamos al viernes de la última semana y entonces todas esas encuestadoras, un amigo que tenía acceso directo a cada una y yo lo llamé hoy viernes examinaremos eso, cómo va todas por todas ganaba Petro pero afuera vio una incertidumbre muy grande entonces.

Pues tampoco se podía publicar eso porque era encuestas para mantener como sigilosamente todo el tema, pero yo viví todo eso vértigo, yo creo que Pedro también sabía y y los más cercanos de Petro sabían ya la cosa cómo iba, pero afuera hubo mucha idea de que iba a ganar era Rodolfo Hernández afuera, era otro mundo ese es un digamos un escenario de última hora, pero libro también cuenta pues todas las derrotas de las izquierdas y los momentos en que pensaba que en la izquierda podía triunfar y resultan que era un fracaso después.

Hay una historia larga que tiene como muy momentos, culmen momentos definitivos, pero es una historia larga de contar, cómo ha funcionado la sociedad colombiana una sociedad que excluyó a la izquierda, que incubó un odio a las izquierda muy fuerte, incluso en gente realmente ilustrada, gente que tenía conocimiento promocionaba y promulgaba ideas completamente falsas, porque Petro y un sector muy grande de la izquierda colombiana había roto con la violencia armada y con las guerrillas,se ha venido a la paz, ya repudiaba lo que estaban haciendo las Farc y el ELN y quería hacer es una puesta democrática, pero toda la derecha lo que seguía acusándolos “estos son los mismos los mismos que las guerrillas, estos son unos tipos que van a entronizar a las Farc y al ELN en el poder” cuando ellos ya habían tomado toda la distancia.

Siempre me impresionó un hecho que no es muy importante, pero que para mí tenía un valor grande, que es un señor como Echeverry había sido presidente de Ecopetrol, Ministro de Hacienda de Santos, súper divertido, súper inteligente y ponía un trino que decía “bueno, ¿van a votar por un ingeniero o por un guerrillero?”. Era como la caricatura de un intelectual decir eso.

Entonces y así con ese argumento de que lo que va a ganar en la guerrilla, va a ganar el chavismo, aún hoy “si se aprueba la reforma tributaria dice hoy un empresario en dos años seremos como Venezuela” el fantasma y Venezuela se exprime el fantasma de la guerrilla, se esgrime para espantar a los electores y la gente les cree les creyó durante tantos años pero ya les cree menos y a lo que ocurrió en esta campaña es que les cree menos a ese discurso, estamos hablando de una izquierda loca que quiere ganar para poder acabar con el comercio, acabar con con la propia privada, acabar con los empresarios y apoderarse por siempre del poder en Colombia entonces con ese argumento siempre fue que triunfaron y esta vez no les alcanzó para triunfar. La esperanza es que Petro y su gobierno no le den papaya a esa derecha.

Eso tiene dos caras, incluso a veces un poco exageradas, por ejemplo, estos días unos indios en Cauca se tomaron unas tierras, una invasión de tierras también una pelea entre negros e indios allá y en otras partes, en algunas pequeña invasiones y apareció registrado en los medios para decir “miren lo que va a ocurrir” entonces salió el ministro de Defensa, eso nunca ocurre, un ministro de Agricultura diciendo “nada de invadir tierras” y a repudiar eso lo cual es bien, “tienen que respetar la propia privada vamos a hacer una reforma por las vías legales del campo”.

Uno ve el afán del gobierno también de responder porque todo eso se convierte en una discusión pública enorme por los bogotanos que nunca sabían de eso, pues ahora saben que los indígenas de por allá están tomando es unas tierras, eso nunca se sabía y fíjese lo que pasa con el silencio, lo que ocurría en silencio de los grandes dueños de tierra de las élites regionales que se apoderaban de cantidad de tierras mediante la violencia con los paramilitares, son 1200 masacre se apoderaron de 10 millones de hectáreas, eso nunca salía, por eso no aterraba a los bogotanos que estuvieran acaparando tierra mediante la violencia.

Ahora que unos indígenas desarmados se toman unas tierras, lo cual puede ser rechazable dentro del estado de derecho, pues se hace algún escándalo nacional, entonces es un gobierno muy presionado también por la opinión pública para mantener, digamos, una transición tranquila, vamos a hacer cambios, pero vamos a hacerlo por la vía del estado de derecho, vamos a hacerlo sin grandes traumatismos, vamos a intentar convencer al país de un acuerdo nacional para hacer esos cambios y eso es lo que está haciendo Petro.

¿A quién está dirigido este libro?

Yo quisiera que estuviera dirigido a los jóvenes, lo escribí con esa intención, hacer una lectura amable que fuera digerible por los jóvenes, que los jóvenes vean anécdotas, vean historias personales, no vean un texto muy rígido y que lo puedan puedan acceder a él y puedan leerlo y por eso lo hice más un texto muy literario dirigió a esos jóvenes para que les llegue la vida de lo que ha ocurrido en Colombia, lo que me ocurrió a mí de joven, sería feliz, sí muchos jóvenes se identificarán con lo que yo fui de joven, con lo que hice de joven y con mis angustias y mis sueños y eso es como lo que lo que busco, uno no sabe si lo logra, pero por lo menos lo intenté.

Conocemos su faceta como analista político, pues como nombre que ha estado cercano presenciando en primera fila y siendo testigo de muchos episodios en la historia del país, hablemos de su faceta de autor ¿Qué significa la escritura y la literatura para usted?

Los libros políticos cuentan siempre acontecimientos, personajes externos a uno, en la literatura está uno mismo, está su corazón, está la vida vestida de personajes externos, pero lo que se va ahí es la pasión, las pasiones de uno, la manera como uno siente la vida y tiene eso con una cosa especial y es que la ficción permite recrear personajes más humanos, que los estudios académicos o los estudios de historia y pueden tener más vida más largas literarios que los construidos desde una disciplina histórica o de una disciplina sociológica.

Hay una especie de género que es híbrido que es el ensayo de divulgación, el ensayo permite unas libertades muy grandes al lector, puede hacer cosas literarias, construir personajes y darles como un corazón, darles rostro a los personajes y una libertad para contar desde un desde una mirada muy personal la historia. Eso es esto, un ensayo, este libro La izquierda al poder en Colombia es un ensayo, que se mueve en tres carriles: uno, la historia del país; dos, la historia de las guerrillas y la izquierda; y tres, la historia personal lo que vivió el escritor y la mezcla de esas tres cosas ojalá sea muy atractiva para los lectores.

¿Qué significa la lectura en su vida?

Siempre me acuerdo mucho de la adolescencia escuchando a Borges diciendo “me precio de ser un mejor lector que escritor”, y siempre pensaba qué bueno se más un lector que un escritor y yo aprendí a leer de la mano de mi padre y hay una cosa que he contado yo creo que muchas veces es que en mi casa, en la sala de la casa mi papá que era un hombre inválido, pero un gran lector tenía un club de amigos con los cuales leía obras clásicas y la literatura en voz alta para ellos en las tardes en mi casa y yo estaba desde los cinco años seis años ahí acurrucado oyendo la lectura de mi padre de La Odisea, de El Quijote, de las obras de la literatura inglesa que le encantaban, sin embargo me dijo “mi sueño es que tú seas escritor, es mejor eso que guerrillero” porque ya me veía que me iba a ir a la guerrilla, que sea un líder social, un empresario, siempre pensaba en eso, momentos de mi vida y claro, el primer libro se lo dediqué a él, a mi papá que quería la primera novela, que quería que fuera escritor.

¿Qué está leyendo en este momento?

Estoy leyendo unos libros de novelas africanas de premios Nobel o de escritores sobresalientes porque estoy muy interesado en la literatura negra, porque quiero entender muchas cosas, tuve un amigo entrañable para mí que tuvo una vida muy trágica, quiero hacerle un homenaje escribiendo una novela sobre mi amigo que se llamaba Apolinar Mosquera, de Timbiquí, pues se murió hace unos años.

León, vamos a hacer una algo y es que yo le voy a leer unos nombres y unas palabras y usted me dice lo primero que se le venga a la cabeza

Gustavo Petro

La tenacidad y vendedor de sueños

Claudia López

La certeza y la valentía

Chile

Esperanza

Rodolfo Hernández: el último grito de la derecha

Estallido social

Mucho dolor y mucha esperanza, mucha ilusión de los jóvenes

Castrochavismo

Un argumento de la derecha colombiana

Dignidad

Campesino colombiano, la mayor conquista humana





La última pregunta:





¿Cómo ser presentaría a alguien que no tiene ni idea quién es usted?





Siempre que preguntan en los hoteles la profesión pero como profesión no existe, pero escritor porque yo siempre he querido ser escritor,

Es lo que siempre he querido hacer.