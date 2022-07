Joe Hill, el hijo de Stephen King que abandonó el apellido de su padre para tener éxito por sus propios méritos

Joe Hill y su padre Stephen King (Foto: Facebook)

Recientemente, se realizó el estreno mundial de “El teléfono negro”, producida por Jason Blum, dirigida por Scott Derrickson y protagonizada por Ethan Hawke. Se trata de la historia Finney Shaw (Mason Thames), un niño de 13 años que vive en un suburbio de Denver en 1978 y el cual es secuestrado por un asesino serial infantil conocido como The Grabber (Hawke).

La cinta está basada en un cuento de Joseph Hillstrom King, mejor conocido como Joe Hill, el segundo hijo del aclamado escritor Stephen King. En entrevista con Vanity Fair, Hill reveló que basó su historia en verdaderos asesinos seriales infantiles, especialmente John Wayne Gacy, quien sería el responsable de más de 30 muertes en los años 60 y 70.

Hill escribe cómics y novelas, de terror, fantasía y ciencia ficción. A pesar de tener un padre reconocido y uno de los más grandes autores del género, Joe decidió tener éxito basado en sus propios méritos, por lo cual empleó su nombre de pila para firmar sus libros y no crecer bajo la sombra de Stephen King.

A pesar de comenzar a escribir relatos cortos desde 1997, fue solo hasta el 2007 que se descubrió la verdadera identidad de este joven escritor, tras publicarse un artículo donde se habla de su vida y aceptó ser hijo del más grande escritor contemporáneo de relatos de misterio y terror.

Entre sus reconocimientos Joe fue el último escritor que obtuvo una beca de la Comunidad Ray Bradbury, además de recibir el premio William L. Crawford “al mejor nuevo escritor de fantasía” (2006), el premio A. E. Coppard Long Fiction (1999) para “Mejor que el hogar” y en el 2006 obtuvo el World Fantasy Award por la mejor novela “Compromiso voluntario”.

Joe no solo escribe en el género de la literatura, también es un amante de los cómics y a las novelas gráficas en las cuales tuvo oportunidad de trabajar y poder desarrollar grandes historias.

Una de estas historias es la serie de cómics con las que trabajó titulada Locke&Key junto con el dibujante chileno Gabriel Rodríguez el cual es la primera vez que sus guiones fueron tomados en cuenta para una historia.

Estos cómics están publicados por IDW Publishing en EEUU a través de la editorial Panini, en español y la editorial Arcano IV en Chile.

En cuanto a su vida personal, Joe se casó con Leandora King, tuvieron tres hijos y el mayor de ellos, Ethan King, es actor. Aunque en 2010 se divorciaron y para el 2018 Joe se volvió a casar con la editora Gillian Redfearn de Gollancz Publishing.

Entre los libros y cuentos que ha escrito Joe Hill van desde El traje del muerto (2007), Cuernos (2010), NOS4A2 (2013) y Fuego (2016).

En el libro Fantasmas que se publicó en el 2005, es un libro de cuentos de los cuales destacan: “Best New Horror”, “20th Century Ghost”, “Pop Art”, “You Will Hear The Locust Sing”, “Abraham’s Boys”, “Better Than Home”, “The Black Phone”, “In The Rundown”, “The Cape”, “Last Breath”, “Dead-Wood”, “The Widow’s Breakfast”, “My Father’s Mask”, “Voluntary Committal”, “Bobby Conroy Comes Back From The Dead”, “The Saved”, “The Black Phone: The Missing Chapter” y “Scheherazade’s Typewriter”.

En este libro con catorce historias ganó el premio “Bram Stoker Award” por la “Mejor colección de Ficción”, junto con el premio Británico de fantasía “British Fantasy Award”, por la mejor colección y por mejor historia corta.

Tiempo extraño (colección de 4 novelas cortas) y A tumba abierta (colección de 4 cuentos y 10 novelas cortas). En cuanto a los cómics desarrolló: Kodiak (2010), Serie La Capa, Thumbprint (2013), Tales from the Darkside (2016), entre otros.

