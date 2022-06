Religión, despertar sexual y sentimientos de culpa, así es “Niño Santo”, el nuevo libro del español Luis Maura

Si un niño tiene un sueño, pero sus compañeros se burlan de ese sueño, lo que va a suceder es que el niño, o va a cambiar de sueño o luchará para mantener sus planes, este es uno de los temas de los que trata el nuevo libro de Luis Maura, “Niño santo”.

Maura (Ciudad Real, 1983), quien además es dramaturgo, director teatral, profesor y actor, se hizo conocido como autor con su primera novela, “Nido de pájaros”, en la cual reproduce la homofobia recalcitrante presente en los pequeños pueblos. “Fue algo visceral, que me salió de las entrañas, ya que necesitaba poner en palabras lo que me pasaba cada vez que volvía a mi pueblo y sentía esa especie de no pertenencia”, aseguró el autor sobre esa primera publicación.

Ahora, en “Niño Santo”, habla de Pedro, un niño que mientras los demás buscan las profesiones más comunes o incluso las más obvias, tras explorar varias alternativas termina convencido de que su futuro está en la iglesia. En algún momento pensó en ser un pintor “de brocha gruesa”, pero decide abandonar ese sueño por las burlas que recibe de sus compañeros en el salón.

“Pedro es un niño muy inocente que solo busca agradar y que lo quieran. Sufre el rechazo de sus compañeros de colegio porque lo ven diferente, solo por tener una mayor sensibilidad que el resto. Le cuelgan el cartel de “maricón” antes incluso de saber lo que significa”, explica Maura para el portal español 20 minutos.

Con el apoyo de su madre (ferviente católica) y su profesora, decide ser monaguillo de la parroquia de su pueblo. “Pedro se refugia en la iglesia porque cree que ahí lo van a querer tal y como es. Anhela ser santo para ser aceptado y amado, ya no solo por su padre o los niños de su clase, sino por toda la sociedad”, asegura el autor.

Pareciera que la vida de Pedro sería tranquila, pues en la iglesia no hay nadie que lo moleste, tan diferente a la escuela donde están sus acosadores, pero toda esa tranquilidad desaparece cuando ve llegar a Mario, uno de los chicos que lo hostigaba en clase.

Mario llega a la misma iglesia porque también tienen la intención de ser monaguillo. Ya ese refugio tan cerca de Dios tampoco es un un lugar seguro para Pedro, quien, además ve amenazado su camino a la santidad. “Los temas principales del libro son muchos, entre ellos, la religión, la familia, el despertar sexual, el acoso escolar, el sentimiento de culpa y la búsqueda de la identidad”, asegura el autor.

De igual forma, la culpa y otros asuntos, que van apareciendo en la novela, es lo que va a ambientar el desarrollo de este niño que tiene el sueño de trabajar en una iglesia de su pueblo manchego, en los años noventa. Se trata de un relato en primera persona, en el cual el propio Pedro narra sus miedos, sus sensaciones, sus dudas y contradicciones.

En esta, su segunda novela, Luis Maura se sumerge de nuevo en el cuestionamiento de la identidad del entorno rural, la familia y la infancia. “Hay un contraste muy grande entre la madre, que representa la sensibilidad, el cariño, la fe y el refugio, frente al padre, que personifica la fuerza, la masculinidad más tradicional y la falta de muestras afecto. Pedro siente que nunca va a poder convertirse en lo que su padre o su hermano Lucas esperan de él, lo que provoca que se sienta extranjero en su propia casa”, asegura Maura durante la entrevista publicada por 20 minutos.

De igual forma, el autor cuestiona las exigencias de la masculinidad que a muchos niños se les impone con el fin de adaptarse a un entorno masculino y machista. “La novela va dirigida a todas esas personas que han sentido que no encajaban; a todas esas niñas, niños y niñes que se sintieron diferentes en algún momento y tuvieron que luchar para encontrar un hueco en el que sentirse reconocidos, aceptados y queridos”, mencionó el autor.

¿Quién es Luis Maura?

Este escritor de Ciudad Real estudió Filología Inglesa y Filología Francesa, además de interpretación en la Escuela de Teatro Cuarta Pared, e el cual trabaja como docente.

Tiene dos novelas publicadas en la editorial Dos Bigotes: Nido de Pájaros y Niño Santo. Además de colaborar con diversos medios LGBT con diferentes relatos.

