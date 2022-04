Hasta el Obelisco se volvió violeta para festejar el triunfo histórico de 9z

El Obelisco también reaccionó ante el triunfo histórico de 9z

Que la fecha quede marcada en todos los calendarios: el 15 de abril del 2022 la escena de CS:GO de América Latina logró un nuevo hito para su historia . 9z superó a paiN Gaming y se quedó con el último cupo disponible que otorgaba el RMR Americas. La próxima parada es el Major de Amberes y, con esa victoria, la Violeta le aseguró a América Latina un lugar en el torneo internacional.

“Era mi sueño, es lo que pensé toda mi vida. Ahora voy a soñar por llegar al Legends Stage y si no es este Major, va a ser el siguiente. Acá vamos a dejar todo, los chicos están super comprometidos. Estoy super orgulloso del equipo, super feliz y es muy difícil para mi darme cuenta que cumplí el sueño por el que tanto peleé. Ahora lo importante es construir un proyecto a largo plazo con estos cinco jugadores, como el primer equipo de 9z que armamos, el primer equipo que destacó de 9z”, contó Frankkaster, fundador de 9z, después de la victoria.

9z al Major

El festejo, como no podía ser de otra manera, copó las redes sociales y los saludos llegaron de todos lados: otras organizaciones, jugadores de toda la escena de Counter pero también de otras disciplinas, referentes de los esports. Pero, además, la celebración superó las redes y en la primera edición de Gamergy en América Latina -que se está realizando en Argentina- el público siguió el cruce en las pantallas que había en el lugar.

Pero un hito como el que logró 9z necesitaba de una forma de celebración acorde a ese momento y el violeta copó uno de los principales monumentos de Argentina cuando a las 19 horas el Obelisco cambió el color de las luces que lo iluminaban. “Felicitaciones a 9z, que se convirtió en el primer equipo argentino de esports en clasificar al mundial de CSGO”, los felicitaron en redes.

El camino para la escuadra latina no fue fácil. El inicio fue complicado y los dos primeros cruces terminaron en derrotas. Sin embargo, el equipo supo amoldarse a la situación y en los cinco encuentros que vinieron después sellaron los resultados a su favor: “El resto lo afrontamos con mucha confianza y dijimos ‘estamos juntos en esto’ . Y ahí fue explotar nuestro nivel”, contó dgt.

El equipo ahora va a mantenerse en movimiento. Con una parada en el medio para buscar el slot a IEM Dallas, el Major ya está en el horizonte y va a tener su inicio el 9 de mayo. “En las últimas rondas ya empecé a pensar en el Major, era ‘acá hacemos historia o no hacemos historia’. Todavía no lo asimilé. Estoy muy feliz, muy orgulloso, pero todavía no me di cuenta. Estoy orgulloso de mi, del equipo, de todo el sacrificio que hicimos y a seguir adelante que no termina acá ”, cerró dgt.

