Se demoran los plazos para que la condena de Cristina Kirchner llegue a la Corte Suprema

Cristina Kirchner

La causa por la que fue condenada Cristina Kirchner a seis años de prisión por corrupción en la concesión de obras viales a Lázaro Báez en Santa Cruz entre 2003 y 2015 se quedará un rato más en los tribunales de Comodoro Py 2002. Es que el juez federal Gustavo Hornos, titular de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación, extendió el plazo del trámite de apelaciones a pedido de las defensas. Ahora, habrá 30 días hábiles más a los 10 a los que ya estaban previstos.

El pedido fue presentado por las defensas de Nelson Periotti, Raúl Pavesi, Lázaro Báez, Juan Carlos Villafañe, José Santibañez y Raúl Daurich. El juez Hornos hizo lugar al planteo “considerando las particularidades del caso y con el objeto de garantizar de la mejor manera el derecho de defensa en juicio (art. 18 CN)”.

Esa fecha, en base a ese plazo, se estaría cumpliendo a mitad de febrero.Cuando se venza, los magistrados deben correr vista de lo que plantearon los defensores al fiscal, y de lo que dijo el fiscal a los defensores. Recién entonces el tribunal estaría en condiciones de decidir si concederá el recurso extraordinario. Podría ser en marzo.

Si lo rechazara, las partes reclamarán ir en queja al máximo tribunal, un trámite que podría llegar demorar algunos dias más el trámite del expediente en su camino al máximo tribunal.

Lo que está claro es que el caso no llegará a la Corte Suprema de manera inmediata. Y habrá que tener en cuenta lo que dijo el único juez del máximo tribunal que habló del caso, Juan Carlos Maqueda, quien a fines de diciembre se jubilará al llegar a la edad de 75 años. Maqueda afirmó que no habrá tratamiento prioritario para la causa contra CFK.

“No se fijan prioridades de ese tipo privilegiando a una persona, o a la causa que tiene una persona; o de lo contrario, no tratándola por una persona y dejándola de lado. Generalmente tiene que ver con la complejidad de las causas el momento que se elige para que puedan salir. Y además el trámite: si está trabado o no. Explicaba que, a pesar de que los medios de comunicación transmiten que va a resolver la Corte, la realidad es que la que acaba de fallar es la Cámara de Casación Penal”, explicó Maqueda al diario cordobés La Voz.

“Ya se expidió el último tribunal penal de la Nación. Porque la Cámara de Casación es el último tribunal, vendría a ser la tercera instancia. La primera es el juez, la segunda es la cámara o el tribunal oral en este caso, y después ha venido la Cámara de Casación. Esta sentencia ya ha sido vista por tres jueces y dos tribunales como mínimo”, comentó a La Voz, aunque aclaró: “No conozco la causa. Y si la conociera tampoco hablaría tampoco”.

Lázaro Báez

En diciembre del 2022, luego de tres años y medio de debate oral y público, y con la fuerte acusación de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola que terminó con la frase “es corrupción o justicia”, el Tribunal Oral Federal 2 condenó a Cristina Kirchner, al empresario Lázaro Báez, al ex secretario de Obras Públicas José López, al ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad, Nelson Periotti y a cinco exfuncionarios de Santa Cruz a penas de entre seis y tres años de prisión. Y fueron absueltos el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, los ex funcionarios de esa cartera Abel Fatala y Carlos Kirchner -primo del expresidente Néstor Kirchner- y el exfuncionario de Santa Cruz, Héctor Garro.

La condena a CFK a seis años de prisión por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública trae aparejada la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La resolución fue apelada. Las defensas reclamaban la absolución. La fiscalía busca que la ex presidenta sea condenada como jefa de una asociación ilícita. Con esos argumentos fueron a Casación.

En un fallo de 1541 páginas, la Sala IV de Casación también confirmó el fallo en todos sus términos. Los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña votaron en ese sentido. El juez Hornos se inclinó por agravar la pena como pedía la fiscalía. “Desde 2003 a 2015 funcionarios públicos nacionales y provinciales, entre los que se encontraba la dos veces presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, llevaron a cabo una maniobra fraudulenta que perjudicó de manera trascendente a las cuentas del Estado nacional, pues se desvió el dinero público en favor del empresario Lázaro Antonio Báez a partir de la asignación de obra pública vial a sus empresas”, sostuvieron los jueces en su resolución.

Las defensas y el Ministerio Público ya avisó que volverá apelar. Ahora, se extendió el plazo para presentar esos argumentos ante Casación que puede conceder el recurso o rechazarlo. De tomar ese camino, se podrá ir en queja a la Corte.