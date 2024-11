Juan Carlos Maqueda fue homenajeado por los 30 años de la reforma de la Constitución Nacional

El homenaje a Maqueda de la Asociación Argentina de Derecho Procesal Constitucional

El juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Juan Carlos Maqueda, fue homenajeado ayer en el V Congreso Nacional de la Asociación Argentina de Derecho Procesal Constitucional (AADPC) que se realizó en el Salón Azul de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

A 30 años de la Reforma Constitucional, balance de su impacto en el Derecho Procesal Constitucional, fue el nombre del congreso que fue dedicado a la memoria de Néstor Pedro Sagüés. En el congreso se destacó la trayectoria y contribución de Maqueda al desarrollo del derecho constitucional argentino. El juez del máximo tribunal, que dejará el cargo a fin de año, fue uno de los integrantes de la convención constituyente que en 1994 reformó la Constitución Nacional.

El acto, que tuvo lugar durante la clausura de la primera jornada del Congreso, contó con la presencia del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y del vicepresidente, Carlos Rosenkrantz. También participaron los Consejeros de la Magistratura de la Nación, Sebastián Amerio y Alejandra Provítola, y los jueces federales Mariano Borinsky, Pablo Llorens, María Eugenia Capuchetti, Julián Ercolini y Sebastián Ramos.

Asistieron también la vicedecana de la Facultad de Derecho de la UBA, Silvia Nonna; Alberto García Lema; Enrique Alonso Regueira; Miguel Amarante; Ricardo Gil Lavedra; Carlos Arslanian; Marcelo López Alfonsín, y Marcela Basterra, junto a funcionarios de la Corte Suprema.

Maqueda asumió como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en diciembre de 2002, a propuesta del entonces presidente de la Nación, Eduardo Duhalde. Previamente, había sido senador nacional y diputado nacional por Córdoba, su provincia. El próximo 29 de diciembre dejará el cargo en el máximo tribunal, ya que llega a los 75 años, la edad máxima que establece la Constitución Nacional para ser juez.

El gobierno de Javier Milei ya propuso para reemplazarlo al académico Manuel García-Mansilla, cuyo nombre está a estudio del Senado de la Nación, lo mismo que el del juez Ariel Lijo, propuesto en el máximo tribunal en lugar de Elena Highton de Nolasco, quien dejó el cargo en 2021.

Los invitados a la ceremonia

Esta semana, Maqueda dio un reportaje al diario “La Voz del Interior” tras un homenaje por los 30 años de la reforma de la Constitución Nacional. Allí habló de lo que llamó su “jubilación anticipada” que anunció el gobierno para su futuro y admitió que lo sorprendió. “Me enteré por los medios. Estaba trabajando, fue en marzo de este año. Lo que pasa es que no es habitual, porque generalmente en la Corte no se ha notificado a nadie que cuando cumpla 75 años se tiene que ir. Eso fue lo que llamó la atención. Faltaban nueve, diez meses para que me jubilara y no tenía decisión”, contó en la entrevista.

El ministro del máximo tribunal reconoció que en la época actual del país se potenció la judicialización de la política. “Pareciera que aquellos métodos que se han ensayado, tendientes a acercar a las partes y a acordar, en llegar a un acuerdo intermedio, van fracasando. Aunque no creo que hayan fracasado. Me parece que lo que hay hoy es una cultura de la conflictividad muy grande y eso es preocupante”, consideró.

Luego de ello, le puso números a su impresión: “Nosotros, en la Corte Suprema, recibimos entre 10.000 y 20.000 demandas al año; cuando debería ser excepcional llegar a la Corte. Hoy todo abogado que empieza una causa puede hablar con su cliente y decirle: ´Esto lo llevamos hasta la Corte´. No es el caso típico en todas las cortes y de todos los tribunales”.

El juez también hizo referencia a la confirmación de la condena de la expresidenta Cristina Kirchner por el caso de la obra pública en Santa Cruz que llegará a la Corte Suprema, donde no habrá un tratamiento prioritario. “No se fijan prioridades de ese tipo privilegiando a una persona, o a la causa que tiene una persona; o de lo contrario, no tratándola por una persona y dejándola de lado. Generalmente, tiene que ver con la complejidad de las causas, el momento que se elige para que las causas puedan salir. Y además el trámite: si está trabado o no. Explicaba que, a pesar de que los medios de comunicación transmiten que va a resolver la Corte, la realidad es que la que acaba de fallar es la Cámara de Casación Penal”, argumentó Maqueda.