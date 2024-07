El miércoles que viene se conocerá el veredicto contra Guillermo Moreno por la manipulación del INDEC

Guillermo Moreno en el juicio oral (Fotos: Adrián Escándar)

El Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py dará a conocer el miércoles de la semana próxima el veredicto contra el ex ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y otras tres acusadas en el marco del juicio oral por el cual se lo responsabiliza por la presunta manipulación de los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante el último semestre del 2007.

La Fiscalía, que pidió que sea condenado a cuatro años de prisión y a 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, deberá aguardar una semana a la decisión que tomen los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Néstor Costabel, notificada tras una breve audiencia que se realizó por zoom.

Por su parte, el fiscal federal Diego Luciani desistió de hacer replicas de los alegatos que concluyeron hace dos semanas antes de la feria judicial. Así, el tribunal dispuso continuar el juicio la semana que viene.

Será a las 9:30 horas cuando los tres acusados del caso tengan la posibilidad de decir sus últimas palabras. Luego, los jueces fijarán la hora en la que darán a conocer el veredicto. Junto con Moreno están acusadas Beatriz Paglieri, ex directora de Índices de Precio de Consumo, y las empleadas Marcela Filia y María Celeste Cámpora Avellaneda.

El tribunal oral a cargo del juicio

La causa, que se inició casi 17 años atrás, fue por una denuncia de los entonces senadores radicales Gerardo Morales y Ernesto Sanz. La investigación inicial era por más períodos de la estadística pero fueron rechazados.

En el juicio los fiscales federales Luciani y José Ipohorski acusaron a Moreno de haber cometido los delitos de violación de secretos, abuso de autoridad, destrucción de registros y documentos, y falsedad ideológica.

La Fiscalía también pidió cuatro años de prisión y 10 de inhabilitación para ejercer cargos públicos para Paglieri y dos años de prisión en suspenso y a cinco años de inhabilitación para Filia y Cámpora Avellaneda. “A martillazos bajaban los índices. La inflación no tenía que pasar el 10 por ciento y lo lograban mintiendo”, sostuvo Luciani en sus alegatos. Y agregó: “Moreno, a través de la introducción de Paglieri, había logrado llegar a toda la información confidencial que le estaba vedada”.

Los fiscales también pidieron que se abra una investigación contra la ex ministra de Economía de la Nación, Felisa Miceli. Sostuvieron que el INDEC dependía de su Ministerio y no de la Secretaría de Comercio de Moreno, por lo que entienden que se debe investigar si la ex funcionaria pudo haber también cometido algún delito.

Beatriz Paglieri, otra de las acusadas en el juicio

Por su parte, las defensas de los acusados pidieron sus absoluciones al señalar que no se manipularon los índices.

Este es el cuarto juicio oral para Moreno. En octubre del 2017 fue condenado a dos años y seis meses de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de peculado por haber utilizado fondos públicos para comprar merchandising con la leyenda “Clarín Miente”.

Y en julio del 2022 fue condenado a dos años de prisión en suspenso y a seis meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos por el delito de amenazas coactivas por el caso de “¿Casco o guantes?” que ofreció en una asamblea de 2010 de la empresa Papel Prensa. Ninguna de esas condenas está firme, ya que fueron apeladas y, por lo tanto, no se ejecutaron.

En tanto, fue absuelto en diciembre del 2021 por haber perturbado una asamblea del Grupo Clarín en abril de 2013 de la que participó en representación del Estado junto con el hoy gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.