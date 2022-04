グラミー賞2022：すべての候補者、スケジュール、テレビ

Vista de una estatuilla de los premios Grammy, en una fotografía de archivo. EFE/Mike Nelson

COVID-19のオミクロンバリアントのために延期された後、第64回グラミー賞は次の4月3日(日曜日)に米国ネバダ州ラスベガスのMGMグランアリーナで開催されます。

全米録音芸術科学アカデミー主催の蓄音機授賞式は、米国のCBSで放送され、ラテンアメリカでは、イベントが視聴できる有料テレビチャンネルがTNTになります。

一方、2022年のグラミー賞をインターネットで視聴したい人は、ストリーミングプラットフォームParamount+で放送をフォローできます。Recording Academyの公式YouTubeチャンネルとウェブサイトでもイベントが放送されますが、英語からスペイン語にリアルタイムで翻訳されていない可能性があります。

グラミー賞のイベントは、各国で以下の時間帯に開催されます。

グラミー賞のイベントは、各国で以下の時間帯に開催されます。

時間:00:00 グリニッジ標準時

-アルゼンチンの午後 9:00

ケーブルビジョンフローのチャネル 306 (HD)

ディレクTVのチャンネル502 (SD) と1502 (HD)

テレセントロのチャンネル 1034 (HD)

-ウルグアイ午後 9:00

-チリ 8:00 午後

-パラグアイ午後 8:00

-ベネズエラ午後 8:00

-ボリビア午後 8:00

-コロンビア午後 7:00

-ペルー午後7時

-エクアドル午後 7:00

-メキシコ午後 7:00

ディッシュ-370

Izzi-610

スカイ 415

トータルプレイ 435

tnt.comでも視聴できますが、有料テレビサービスが必要です。また、ストリーミングプラットフォームParamount+でガラを視聴することもできます。

-スペイン 4月4日午前1時

ミュージックアワードのガラは、Movistar+で視聴するか、レコーディングアカデミーのウェブサイト、または公式のYouTubeチャンネルでフォローできます。

-米国東部標準時 20:00 /太平洋標準時 17:00

テレビ放送は、CBSエンターテインメントチャンネルを通じてフォローされます。

第64回グラミー賞は、アカデミーの公式YouTubeチャンネルと公式ウェブサイト「Grammy.com」でライブ配信されます。メンバーシップをお持ちの場合は、Paramount+ 経由でストリーミングでセレモニーをフォローできます。





これは、第64回グラミー賞にノミネートされたすべてのミュージカルアーティストのリストです。

これは、第64回グラミー賞にノミネートされたすべてのミュージカルアーティストのリストです。

おれはまだお前を信じている-ABBA

フリーダム-ジョン・バティステ

アイ・ゲット・ア・キック・アウト・オブ・ユー-トニー・ベネット&レディー・ガガ

ピーチ-ジャスティン・ビーバー、ダニエル・シーザー、ギブオン

Right on Time-ブランディ・カーライル

キス・ミー・モア-ドージャ・キャット ft SZA

これまで以上に幸せ-ビリー・アイリッシュ

-Montero (君の名前で僕を呼んで)-リル・ナズ・エックス

-運転免許証-オリビア・ロドリゴ

ドアを開けたままにしておけ-シルクソニック

We Are-ジョン・バティステ

ラブ・フォー・セール-トニー・ベネット&レディー・ガガ

ジャスティス(トリプルチャックスデラックス)-ジャスティン・ビーバー

プラネットHER (デラックス)-ドージャキャット

これまで以上に幸せ-ビリー・アイリッシュ

バック・オブ・マイ・マインド-H.E.R.

モンテロ-リル・ナズ X

サワー-オリビア・ロドリゴ

Evermore-テイラー・スウィフト

ドンダ-カニエ・ウェスト

悪い習慣-エド・シーラン

A Beautiful Noise-アリシア・キーズ ft ブランディ・カーライル

運転免許証-オリビア・ロドリゴ

ファイト・フォー・ユーー-H.E.R.

これまで以上に幸せ-ビリー・アイリッシュ

キス・ミー・モア-ドージャ・キャットとSZAとのコラボレーション

ドアを開けたままにしておけ-シルクソニック

Montero (君の名前で僕を呼んで)-リル・ナズ・エックス

Peaches-ジャスティン・ビーバー、ダニエル・シーザー、ギブオンとのコラボレーション

Right on Time-ブランディ・カーライル

ヴァーティゴ- パブロ・アルボラン

ミス・アモーレス- ポーラ・アレナス

オールドファッションド- リカルド・アルホナ

マイハンズ- カミロ

メンド- アレックス・キューバ

黙示録-セレナ・ゴメス

媚薬-ラウフ・アレハンドロ

ウルティモ・ワールドツアー-バッド・バニー

ホセ-J バルビン

KG0615-カロル GS

in Fear(愛と他の悪魔の)-カリ・ウチス

Bad Bunny destacó en el género urbano

Deja-ステレオポンプ

お前が私にやらせたことを見ろ (デラックスエディション)-エレクトリックダイヤモンド

起源-フアネス

Clambre-ナシー・ペルソ

エル・マドリレーニョ-C. タンガナ

カルマティック・レゾナンス・サウンド-Zoé

ランチェラ・ミュージックのアンソロジー Vol.2-アイーダ・クエバス

私の80年代に-ビセンテ・フェルナンデス

美乳-ぼくのラフェルテ

メキシコによる国連カント Vol.1-ナタリア・ラフォーケード

Ayayay (スーパーデラックス)-クリスチャン・ノーダル

Salswing-ルベン・ブレード y ロバート・デルガド & オルケスタ

クアレンテナで-プエルトリコの偉大なコンボ

サルサなしではパラダイスはない-Aymée Nuviola

同僚-ジルベルト・サンタ・ローザ

ライブ・アイ・ペルー-トニー・サッカー

鏡、鏡-チック・コリアとチュチョ・バルデス

サウンド・ブロンクスの歴史-カルロス・エンリケス

バーチャル・バードランド-アルトゥーロ・オファリルザ・アフロ・ラテン・ジャズ・オーケストラ

透明性-ダフィス・プリエト・セクステト

ボレロの芸術-ミゲル・ゼノンとルイス・ペルドモ

Rubén Blades figuró con su álbum Salswing!

誰でも-ジャスティン・ビーバー

Right on Time-ブランディ・カーライル

これまで以上に幸せ-ビリー・アイリッシュ

ポジション-アリアナ・グランデ

運転免許証-オリビア・ロドリゴ

アイ・ゲット・ア・キック・アウト・オブ・ユー-トニー・ベネット&レディー・ガガ

ロンリー-ジャスティン・ビーバーとベニー・ブランコ

バター-BTS

ハイパワー-コールドプレイ

キス・ミー・モア-Doja Cat ft Sza

ラブ・フォー・セール-トニー・ベネット&レディー・ガガ

'ティル・ウィ・ミート・アゲイン(ライブ)-ノラ・ジョーンズ

トリ・ケリーのクリスマス-トリ・ケリー

Ledisi 歌うニーナ-Ledisi

ザッツ・ライフ-ウィリー・ネルソン

A ホリー・ドリー・クリスマス-ドリー・パートン

誰でも-ジャスティン・ビーバー

ライト・オン・タイム-ブランディ・カーライル

これまで以上に幸せ-ビリー・アイリッシュ

ポジション-アリアナ・グランデ

運転免許証-オリビア・ロドリゴ

ジャスティス(トリプルチャックスデラックス)-ジャスティン・ビーバー

プラネットHER (デラックス)-ドージャキャット

これまで以上に幸せ-ビリー・アイリッシュ

ポジション-アリアナ・グランデ

サワー-オリビア・ロドリゴ

Olivia Rodrigo tiene varias nominaciones tras el lanzamiento de Sour

ヒーロー-アフロジャック&デヴィッド・ゲッタ

織機-オラファー・アーナルドフィート・ボノボ

前-ジェームズ・ブレイク

ハートブレイク-ボノボと完全に巨大な絶滅した恐竜

お前ならできるよ-カリブー

Alive-ルーフェ・デュ・ソル

ビジネス-Tiësto

無意識のうちに-ブラックコーヒー

フォールン・エンバーズ-Illenium

ミュージックイズ・ザ・ウェポン(リローデッド)-メジャー・レイザー

Shockwave-マシュメロ

自由恋愛-シルバン・エッソ

ジャッジメント-テンシティ

Double Dealin'-ランディ・ブレッカーとエリック・マリエンサル

ザ・ガーデン-レイチェル・エックロス

ツリーフォールズ-テイラー・エイグスティ

ブルーノート東京にて-スティーブ・ガッド・バンド

ディープ:バリトン・セッション、Vol.2″-マーク・レティエリ

ショット・イン・ザ・ダーク-AC/DC

Know You Better (ライブ・フロム・キャピトル・スタジオA)-ブラックピューマ

2 Uに匹敵するものは何もない-クリス・コーネル

オーム-デフトーンズ

火をつける-フー・ファイターズ

ジェネシス-デフトーンズ

エイリアン-ドリームシアター

アマゾニア-ゴジラ

プッシング・ザ・タイズ-マストドン

キング・フリークの勝利(保存と迷信の地下室)-ロブ・ゾンビ

電源投入-AC/DC

キャピトルカット-スタジオAからのライブ-ブラックピューマ

もう誰もあなたのように歌わないVol.1″-クリス・コーネル

真夜中の薬-フー・ファイターズ

マッカートニー III-ポール・マッカートニー

Paul McCartney en la categoría de rock

おれのお気に入りの曲すべて-Weezer

ザ・バンディット-キングス・オブ・レオン

距離-マンモス Wvh

ファインド・マイ・ウェイ-ポール・マッカートニー

戦争を待っている-フー・ファイターズ

ショア-フリート・フォックスズ

愛が持てないなら力が欲しい-Halsey

ジュビリー-和朝食

太陽光線で崩壊-Arlo Parks

ダディーズホーム-セントビンセント

Lost You-Snoh Aalegra

Peaches-ジャスティン・ビーバー、ダニエル・シーザー、ギブオンとのコラボレーション

ダメージ-H.E.R.

ドアを開けたままにしておけ-シルクソニック

気持ちを拾って-ジャズミン・サリバン

アイ・ニード・ユー-ジョン・バティスト

Bring It on Home to Me-Bj The Chicago Kid, Pj Morton yKenyon Dixon and Charlie Berealとのコラボレーション

Born Again-レオン・ブリッジス、ロバート・グラスパーとのコラボレーション

ファイト・フォー・ユー-H.E.R

ハートはどれくらい取れますか-Lucky DayeとYebbaのコラボレーション

ニューライト-エリック・ベリンジャー

何か言いたいこと-コーリー・ヘンリー

ムードヴァリアント-Hiatus Kaiyote

二人掛けテーブル-ラッキーデイ

ディナーパーティー:デザート-テラス・マーティン、ロバート・グラスパー、ナインス・ワンダー、カマシ・ワシントン

留学:長期滞在-Masego

El tema de Cruella está nominado

クルエラ

クルエラ

イン・ザ・ハイツ

親愛なるエヴァン・ハンセン

ワンナイト・イン・マイアミ

尊重

シュミガドーン!

アメリカの第1章vsビリー・ホリデイ

ダメージ-H.E.R.

グッドデイズ-SZA

ハートブレイクアニバーサリー-ギブ

ドアを開けたままにしておけ-シルクソニック

気持ちを拾って-ジャズミン・サリバン

すみれ色の空の一時的な高値-Snoh Aalegra

We Are-ジョン・バティステ

ゴールドディガーズ・サウンド-レオン・ブリッジス

バック・オブ・マイ・マインド-H.E.R.

Heaux Tales-ジャズミン・サリバン

El rapero Tyler, the Creator figura entre los nominados

Family Ties-ベイビー・キームとケンドリック・ラマーのコラボレーション

Family Ties-ベイビー・キームとケンドリック・ラマーのコラボレーション

アップ-Cardi B

ぼくの。ライフ-21サベージとモレイとのコラボレーション

Way 2 Sexy-ドレイクとフューチャー・ヤング・サグとのコラボ

Thot S***-ミーガン・ジー・スタリオン

プライド。は。の。Devil-J.Cole とリル・ベイビーとのコラボレーション

知っておくべき-Doja Cat

インダストリー・ベイビー-リル・ナズ・エックスとジャック・ハーロウのコラボ

Wusyaname-創造主タイラー、ヤングボーイ・ネバー・ブローク・アゲインとTy Dolla $ignとのコラボレーション

ハリケーン-カニエ・ウェスト、ザ・ウィークエンド、リル・ベイビーとのコラボレーション

オフシーズン-J. コール

認定恋人ボーイ-ドレイク

キングス病Iil-Nas

迷ったら電話して-創造主タイラー

ドンダ-カニエ・ウェスト

バスソルト-(DMX) ジェイ・Zとナズとのコラボレーション

ベストフレンド-Saweetie とDoja Catのコラボレーション

Family Ties-ベイビー・キームとケンドリック・ラマーのコラボレーション

Jail-カニエ・ウェストとJay-Zのコラボレーション

ぼくの。ライフ- 21サベージとモレイとのコラボレーション

Chris Stapleton tiene varias nominaciones en las categorías relacionadas al country

フォーエバーアフターオール-ルーク・コムズ

フォーエバーアフターオール-ルーク・コムズ

彼女の名前を思い出せ-ミッキー・ガイトン

運転するだけだ-ジェイソン・イズベル

カメラロール-Kacey Musgraves

君はおそらく去るべきだ-クリス・ステイプルトン

もし私があなたを愛していなかったら-ジェイソン・アルディーン・キャリー・アンダーウッド

ヤンガー・ミー-オズボーン

あなたが存在してうれしい-ダン+シェイ

チェイシング・アフター・ユー-ライアン・ハード&マレン・モリス

酔っぱらった(そして私は家に帰りたくない)-エル・キングとミランダ・ランバート

スケルトン-オズボーン兄弟

彼女の名前を思い出せ-ミッキー・ガイトン

The Marfa Tapes-ミランダ・ランバート、ジョン・ランドール、ジャック・イングラム

Doodのバラード yJuanita-スターギル・シンプソン

最初からやり直す-クリス・ステイプルトン

見つけたより良い-マレン・モリス

カメラロール-Kacey Musgraves

コールド-クリス・ステイプルトン

カントリー・アゲイン-トーマス・レット

ファンシーライク-ウォーカー・ヘイズ

彼女の名前を思い出せ-ミッキー・ガイトン





