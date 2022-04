AMLO ha negato di essersi sentita offesa dalle dichiarazioni di Trump: «Mi piace anche se sono un capitalista»

Il presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha escluso di essersi offeso dopo la dichiarazione in cui il suo ex omologo statunitense, Donald Trump, affermava di aver infranto il suo governo; tanto da avallare persino il suo buon legame con lui.

Ed è che, durante un comizio in Ohio, il repubblicano ha rivelato di aver minacciato di imporre tariffe sul amministrazione di López Obrador in modo che attui un dispiegamento militare alla frontiera e il programma «Stay in Mexico».

Nonostante ciò, Andrés Manuel ha assicurato che non «polemizzerà» la questione che ha già generato un'ondata di critiche nei suoi confronti. Al contrario, ha assicurato che il rapporto tra i due Paesi durante l'era Trump era «buono per entrambe le nazioni».

