Necaxa vs Tigres: i meme lasciati dalla sconfitta di Piojo Herrera

La quindicesima giornata della Liga MX ha sorpreso i tifosi di calcio messicani poiché il club Necaxa è riuscito a sconfiggere il Tigres con un punteggio di 2-0. Fin dai primi minuti della partita, i Rayos hanno dominato gran parte della partita, quindi alla fine hanno consumato una vittoria che li ha portati a lottare per un posto nel ripescaggio del torneo.

A causa del modo in cui ha vinto e sconfitto chi era il leader della classifica, diversi fan hanno preso in giro la situazione vissuta dal club di Miguel Herrera perché non sarebbe la prima volta che perdeva una partita importante per il primo posto in classifica.

La prima cosa che hanno preso in giro è stata che la vittoria di Jaime Lozano li ha «tirati» dalla cima del vantaggio perché con i primi risultati della data 14, Pachuca ha raggiunto i punti 35 mentre i regiomontani sono rimasti con 32 a causa della loro sconfitta.

Un altro fattore che hanno preso in giro Tigres è stata la formazione con cui è uscito per giocare, poiché nei giorni precedenti Piojo Herrera aveva accettato che avrebbe fatto delle rotazioni nella formazione. Tra le modifiche apportate, ha cercato di avere Sebastián Córdova e Diego Reyes come titolare, motivo per cui i fan dei regios erano sconvolti.

Con il passare dei minuti e hanno visto che il club non poteva riprendersi dai due gol caduti nel primo tempo, il tifoso felino si è arrabbiato e ha chiesto di parlare con Piojo Herrera a causa delle decisioni che ha preso per questa partita.

Necaxa sogna il ripescaggio dopo aver battuto Tigres

L'uruguaiano Rodrigo Aguirre e Alonso Escoboza hanno segnato due gol nel primo tempo, e Necaxa ha sorpreso 2-0 un Tigres che ha visto una striscia di cinque vittorie consecutive spezzate ed è caduto dalla vetta del torneo di Clausura in Messico, 2-0.

Aguirre ha guidato la gente del posto in sette minuti ed Escoboza ha esteso il vantaggio a 24 per i Rayos, guidati da Jaime Lozano.

