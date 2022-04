Jason Momoa sarà il protagonista del film ispirato a Minecraft

Cast member Jason Momoa arrives at the world premiere of "The Lego Movie 2: The Second Part" on Sunday, Feb. 2, 2019 in Los Angeles. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)

Il film su Minecraft (il videogioco più venduto di tutti i tempi appartenente alla società svedese Mojang) è già un dato di fatto secondo le informazioni pubblicate su The Hollywood Reporter, in cui è stato anche commentato che Jason Momoa sarebbe stato nelle trattative finali per entra a far parte di questo progetto. La direzione cadrebbe nelle mani di Jared Hess, secondo il sito specializzato in notizie di intrattenimento. Hess ha al suo attivo il film del 2004 Napoleon Dynamite; e Nacho Libre, uscito nel 2006.

La produzione sarà guidata da Mary Parent (Dune) e Roy Lee (Death Note), mentre la produzione esecutiva sarà di Jon Berg, Cale Boyter e Jon Spaihts. Presenteranno anche Vu Bui e Lydia Winters, dei Mojang Studios, che produrranno anche il film.

Jason Mamoa en "Aquaman y el reino perdido". (Warner Bros. Pictures)

Il gioco Minecraft ha fatto il suo debutto nel 2011 e simula un luogo in cui i giocatori costruiscono città e mondi con blocchi di diverse dimensioni. Immediatamente, il gioco è diventato un successo mondiale e ha raggiunto più di 100 milioni di utenti in pochi anni dalla sua uscita. Fino ad ora, non sono stati rivelati ulteriori dettagli del film e della sua trama, né altre figure che accompagnano Momoa in questo film.

Questo progetto è il culmine di diverse trattative che i creatori del gioco hanno iniziato con le autorità della Warner Bros. nel 2014 e che finalmente vedono la luce ora nel 2022. A quel tempo, il film sarebbe stato diretto da Jill Messick. Vale la pena ricordare che Messick si è suicidato nel 2018 e il progetto è stato nuovamente interrotto. Infatti, Messick riceverà un riconoscimento nei titoli di coda del film una volta terminato.

Minecraft superó el billón de visualizaciones en YouTube. YOUTUBE / MICROSOFT Europa Press

Negli ultimi anni, gli appassionati di videogiochi sono stati in grado di guardare film sul grande schermo basati su alcuni di essi. Free Guy, ad esempio, interpretato da Ryan Reynolds, era considerato una versione gratuita del gioco GTA (Grand Theft Auto). Nella lista ci sono anche Uncharted (con Tom Holland e Mark Wahlberg nei ruoli centrali) e Sonic 2 con Jim Carrey, ed entrambe le versioni cinematografiche sono state ben accolte dai fan.

La fortuna di Jason Momoa si è capovolta dopo la sua partecipazione alla serie HBO Game of Thrones. Il suo ruolo di Khal Drogo, quel guerriero che parlava un linguaggio immaginario, gli è valso il riconoscimento mondiale che gli ha portato a ruoli come quello del supereroe DC Universe Aquaman, e la sua partecipazione come Duncan nel pluripremiato Dune.

