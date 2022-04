«Choose or die»: un altro film di maledizioni, questa volta con un videogioco al centro della trama

«Scegli o muori»: un normale videogioco altera la vita di persone diverse, comprese quelle dei protagonisti. (Netflix)

Nella scena di apertura un nerd adulto e fan dei videogiochi, Hal (Eddie Marsan), riceve una copia di un gioco per computer interattivo immaginario chiamato «CURS>R». Questo è un gioco con testo e opzioni da cui devi scegliere di superare il livello. Hal è divertito dalla scoperta, ma presto scopre che il gioco conosce tutto ciò che sta accadendo intorno a lui e le risposte sono accompagnate da conseguenze del mondo reale. È un ottimo prologo presentare ciò che sta arrivando, il gioco è serio.

Pochi mesi dopo, una brillante studentessa universitaria, Kayla (Iola Evans), lavora nelle pulizie per pagarsi gli studi. Fornisce tecnologia al suo amico Isaac (Asa Butterfield), un esperto di computer, che a sua volta la aiuta a imparare a programmare in modo da poter acquisire competenze sufficienti per le sue lezioni. Quando Kayla incrocia il vecchio gioco, capirà che deve scegliere una delle opzioni o morire. C'è un modo per scappare?

Il cinema horror, come qualsiasi altro genere, deve superare tre fasi per funzionare: un'idea interessante, uno sviluppo attraente e una chiusura all'altezza delle sue promesse. L'horror ha difficoltà a chiudere le sue storie, tanto più nell'era dei franchise, dove un successo può essere trasformato in molti film di successo. Choose or die ha un fascino iniziale basato sul suo sguardo sui pionieri dei videogiochi, il loro l'estetica, i loro suoni, i loro limiti e, ora, il suo contenuto nostalgico.

Quante strizzatine d'occhio e citazioni ha la sceneggiatura? Molti, ovviamente. Quante belle scene ha il film? Molti, fortunatamente. La maggior parte di loro non ha molto senso, ma ha la tensione necessaria. E come già detto, la premessa è buona, ma la trama non riesce a sostenere fino alla fine. Più tempo lo spettatore deve pensare, meno risposte può dare il film. Per sostenersi, come spesso accade nel genere, il film attinge a storie personali e orrori del mondo reale. A poco a poco sta flirtando con titoli come Nightmare in the Deep of the Night o The Call. Una miscela che non progredisce.

La voce di Robert Englund conferma tutte queste connessioni. Englund agisce di sé, per suggellare l'intero legame con gli anni Ottanta. Tutto ciò che segue sono una serie di spiegazioni che disattivano l'interesse della trama. Più vogliono spiegarci, meno preziosa è la storia. L'ultimo terzo della trama è tutto in discesa. L'amore per i videogiochi e il sogno di realizzare la storia perfetta a loro legata ci tiene interessati verso la fine. Alla fine perdiamo tutti.

CONTINUA A LEGGERE

Il Las Bravas FC sta finalmente arrivando su HBO Max! La sua data di uscita è già nota