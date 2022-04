Chiedono di nominare un sindaco ad hoc a Cali per le elezioni presidenziali

I successi e i fallimenti del sindaco di Cali, Jorge Iván Ospina, gli hanno reso difficile rendere discutibile la sua reputazione tra la gente di Cali. A ciò si aggiungono le controversie all'interno della sua leadership, che hanno persino trasceso a livello nazionale, a causa di tutte queste vicissitudini, è stata promossa un'iniziativa che cerca di nominare un sindaco ad hoc in questa città per le elezioni presidenziali, sostenendo che non ci sono abbastanza garanzie per le elezioni dalla leadership a livello locale e l'imparzialità è necessaria per consentire loro di procedere bene.

Il principale oratore della domanda è il consigliere Roberto Rodríguez Zamudio, che chiede al sindaco Jorge Iván Ospina di guidare il processo per nominare un sindaco ad hoc, secondo Zamudio, dal 28 aprile 2021, sono sorti dubbi sull'istituzionalità della città, in quanto va notato che diverse controversie lo sciopero nazionale e la posizione assunta dall'ufficio del sindaco municipale in relazione alle stesse manifestazioni.

Oltre a questo, il lobbista denuncia che vari funzionari che erano ai tavoli di dialogo con i manifestanti e il cosiddetto Frontline, si stanno dimettendo dall'incarico e si stanno unendo alla campagna del Patto storico per la presidenza, una situazione che, secondo lui, gli causa sconcerto e dubbi sulla prospettiva. che viene dal contesto democratico della città.

Il consigliere Zamudio ha spiegato: «Lo faccio con argomenti chiari, l'ho espresso pubblicamente: mentre i funzionari oggi si dimettono per lasciare la campagna di Petro, mentre le istituzioni sono pubblicamente designate a favorire una campagna, le condizioni di trasparenza e rispetto per una cittadinanza non possono essere generate, quindi lo sono chiedendo cordialmente al sindaco, che sia lui a elaborare l'elezione di un sindaco ad hoc per assumere con responsabilità, rispetto e trasparenza, tutto ciò che riguarda le prossime elezioni per la presidenza della Repubblica».

Nel frattempo, anche Roberto Zamudio ha lanciato un dardo nelle politiche del sindaco Ospina, assicurando di aver capito che c'erano questioni legate all'agenda di Gustavo Petro. Tuttavia, non consentirebbe a queste particolari posizioni di permeare fortemente la gestione del settore pubblico e l'istituzionalità stabilita nella città di Santiago. da Cali.

Secondo il quotidiano El País de Cali, anche il senatore Gabriel Velasco si è unito ai detrattori della posizione di Ospina e ha dichiarato che non ci sono garanzie chiare che consentano alle elezioni di essere trasparenti, poiché presume che il presidente locale abbia sostenuto il Patto storico, Velasco ha detto: «Vorrei credo che un Sindaco Ad Hoc man mano che le elezioni passano».

È importante notare che sia Velasco che Zamudio sono attivi nell'ala destra del paese, il senatore ha mostrato il suo sostegno al candidato Federico Gutiérrez, mentre il consigliere di Caleño appartiene al partito del Centro Democratico. Sebbene non siano gli unici, diventano i leader decisivi in questa situazione che colpisce direttamente il sindaco Jorge Iván Ospina quasi un mese dopo le elezioni presidenziali.

Di fronte a questo scalpore, il direttore legale dell'ufficio del sindaco di Cali, María del Pilar Cano Sterling, ha spiegato che il sindaco Ospina non ha alcun legame con i candidati presidenziali, poiché in questo caso né il carattere politico né quello familiare coinvolgono il presidente con i candidati, in modo che l'Ad Hoc concetto sarebbe escluso, rispetto a questo, Cano ha detto: «in questo senso e di fronte ad alcune richieste che chiedono questa cifra per il sindaco di Cali, a causa della presunta vicinanza a una campagna presidenziale, questa cifra non si applica».

CONTINUA A LEGGERE: