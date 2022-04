420: come e quando è arrivata la marijuana in Messico

Fotografía de archivo de plantas de cannabis. EFE/José Jácome

Questo 20 aprile commemora la Giornata mondiale della marijuana. Intorno all'origine di questa celebrazione, ci sono diverse teorie, anche se la più accettata è che un gruppo di giovani che si facevano chiamare Los Waldos, negli anni '70, in California, negli Stati Uniti, si riunì per fumare marijuana dopo la scuola. Per fare ciò, hanno deciso che l'orario della riunione sarebbe stato alle 4:20 e, in effetti, hanno usato il codice 420 come chiave.

Un'altra versione ben nota dice che nel 1995, a Vancouver, in Canada, si sono riuniti 200 consumatori di cannabis, con l'intenzione di chiedere la depenalizzazione di questo prodotto e, come mezzo di protesta, hanno fumato quell'erba in pubblico.

Qualunque sia la ragione, i consumatori di tutto il mondo hanno adottato questa data per celebrare la Giornata mondiale della marijuana.

In Messico, la marijuana è la droga illegale più utilizzata dalla popolazione. Si stima che circa sette milioni di messicani, l'8,6% degli adulti di età compresa tra 18 e 65 anni, lo abbiano provato almeno una volta.

E il fatto è che la storia della pianta in Messico ha una lunga storia, che inizia ai tempi della Colonia e continua fino ad oggi. Secondo il testo Breviario storico sulla cannabis, dalla Virtual Law Library dell'Istituto di ricerca legale dell'Università Nazionale Autonoma del Messico (UNAM), la cannabis era presente nei viaggi di esplorazione e raggiunse l'America nel XVI secolo, quando fu introdotta come fonte di fibra in Cile nel 1545 e in Perù, nove anni dopo. Anche i coloni inglesi ne capirono l'importanza, poiché fu introdotta in Canada nel 1606 e in Virginia nel 1611.

Arrivò in Messico durante la conquista, portata da Pedro Cuadrado, uno dei conquistatori che facevano parte della spedizione Panfilo de Narváez. Secondo le sue stesse parole, Cuadrado è stato colui che ha iniziato la coltivazione di questa pianta in questi territori.

Lo stesso testo rileva che lo storico Silvio Zavala afferma che Hernán Cortés ha raccomandato la semina e la coltivazione della canapa, poiché ha detto che gli indigeni, per vivere bene, avevano, principalmente, prima dell'arrivo degli spagnoli, privi di lana fine, canapa, lino, piante e quattro piselli.

F ray Juan de Zumarraga era entusiasta della cannabis, a quanto pare, perché secondo Fray Juan de Torquemada, Zumarraga, intorno al 1531, mise diligenza nel piantare frutti di Castiglia, canapa e lino, come una delle misure volte a raggiungere un'economia prospera che consentirebbe agli spagnoli per stabilirsi in Messico, adattarsi felicemente.

L'Inquisizione è stata la prima istanza in Messico a sanzionare l'uso non industriale della canapa. Il divieto si è concentrato su alcune piante, tra cui peyote, ololiuqui, e i cosiddetti pipilzinzintles o pipilzinzintlis, noti anche come «venerabili bambini. Quest'ultimo è il nome che gli indigeni usavano per designare la canapa e altre piante nei rituali in cui veniva ingerita per i suoi effetti psicoattivi. Il divieto è stato dato nel febbraio 1769.

Nonostante ciò, all'inizio del 1777 iniziò una delle più grandi campagne economiche nella storia della Nuova Spagna: si cercava di introdurre la coltivazione della canapa con tutta la forza della Corona. Quest'ultimo ha espresso un tale interesse per questo che ha persino inviato un gruppo di agricoltori spagnoli a diffondere le tecniche di coltivazione, e ha persino cambiato la sua linea politica, concedendo il permesso di installare una fabbrica reale di tela e tela nel vicereame.

Anche la distribuzione di terreni inattivi, privati o della Corona, tra le popolazioni indigene, fu ordinata per facilitare la coltivazione.

Dopo l'indipendenza del Messico, l'uso che iniziò ad essere dato alla canapa non era più tessile, ma rituale e medicinale. La guarigione e le pratiche con le piante hanno cessato di essere perseguitate per motivi religiosi, tuttavia, invece, la pratica medica che si verifica in questa coscienza contemporanea assumerà tale persecuzione, sebbene per tutto il XIX secolo e l'inizio del XX secolo non sostenga la necessità di punizione e concretizzano solo le credenze o i rituali della loro pratica.

I primi regolamenti nel campo della salute iniziati tra la fine degli anni '30 e l'inizio degli anni '40 del XIX secolo furono il precedente del codice penale del 1871, in cui i crimini contro la salute vengono puniti per la prima volta. A quel tempo, la pianta era già conosciuta con il nome di marijuana, che l'avrebbe resa famosa in tutto il mondo.

Per la rivoluzione messicana, l'uso della marijuana era molto comune. Tuttavia, nel 1908, poco prima, iniziò un controllo più stretto del consumo di enervantes. Infine, nel 1920, il suo uso fu vietato.

